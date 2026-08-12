Fuerte caída de autos brasileños en el mercado local: el dato que grafica el inesperado giro y cortó una tendencia de 35 años

La venta de autos brasileños alcanzó en el primer semestre un 22% de caída respecto a 2025, en un mercado que retrocedió un 12,8%

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Cuando terminó 2025, el mix de autos nacionales e importados era de 40/60 a favor de los vehículos provenientes del exterior, revirtiendo completamente la composición de un año antes, cuando los porcentajes mostraban un 55% de patentamientos de unidades producidas en Argentina.

Esa ecuación se hizo muchas veces y en distintos momentos desde la apertura total de las importaciones que aplicó el actual Gobierno, y siempre mostró el cambio que representó pasar de un mercado cerrado como el que hubo hasta 2023, en el que se llegaron a vender un 65% de autos nacionales y solo un 35% de importados, a un esquema de libre comercio que muestra un escenario exactamente al revés.

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Sin embargo, hay un dato sorprendente que pasó desapercibido, y que es la caída de ventas de autos brasileños, que aun siendo importados, no crecieron como en 2024 cuando se eliminaron las SIRA, sino que también fueron bajando, incluso por encima de la caída general del mercado, que al finalizar el primer semestre de este año alcanzó el 12,8%.

La secuencia es llamativa, porque mientras durante 2024 y 2025, las importaciones de Brasil pasaron del 22% hasta el 48% de cuota en la totalidad del mercado, este año esa curva se convirtió en negativa y empezó a descender pronunciadamente.

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Un año atrás, el Toyota Yaris se encaminaba a ser el auto más vendido del mercado argentino en su totalidad. El cambio del escenario es el más grande en 35 años.

Al final del primer trimestre de este año la participación de la industria brasileña ya había bajado a un 43%, y al completarse el primer semestre, a un 41,5 por ciento. Un año atrás, en su pico máximo, tener el 48% representaba para Brasil venderle a Argentina 156.500 autos. Hoy, ser dueños del 41,5% equivale a 122.100 unidades. La venta de los autos brasileños en Argentina cayó un 22% en solo un año.

Si se suma que las ventas de los autos argentinos cayeron un 28% pero el mercado solo bajó un 12,8%, la evidencia es el crecimiento de los autos importados desde otros orígenes, fundamentalmente gracias al cupo de autos híbridos y eléctricos, aunque también de otro tipo de importados que se vieron favorecidos por la eliminación del impuesto PAIS e impuestos internos que castigaban el precio de venta en Argentina.

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La caída de los autos brasileños

Los modelos brasileños que más bajaron fueron el Fiat Mobi un 67,6%, el Toyota Yaris un 61%, el Volkswagen Polo el 53,8%, el Volkswagen T-Cross un 48,7%, el Jeep Renegade un 47%, Fiat Fastback un 46,6%, Toyota Corolla el 45,2% y el Corolla Cross un 43,3%, el Renault Kardian un 39,2%, la pickup Fiat Toro el 34,5%, Volkswagen Nivus un 34,3%, Fiat Pulse el 32,8%, y Jeep Compass un 32,5%. Solo un modelo brasileño creció en ventas en el último año, el Chevrolet Onix, y lo hizo en un 11,6%.

Este resultado tiene una correlación directa en la posición en el ranking de ventas local. En junio de 2025, el mejor modelo era el Toyota Yaris en el cuarto lugar con 15.529 unidades, el siguiente era el Volkswagen Polo, séptimo con 12.304 y el Toyota Corolla Cross era noveno con 9.932. Un año después, el Yaris bajó al 11mo con 6.061 unidades, el Polo al 14to con 5.568 autos patentados y el Corolla Cross al 13ro con 5.634.

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Si no fuera por la aparición de los nuevos Volkswagen Tera y Toyota Yaris Cross, y la suba del Chevrolet Onix, el derrumbe brasileño hubiera sido más significativo aún. El SUV de Volkswagen está hoy en sexto lugar absoluto y es el mejor auto brasileño del ranking, el compacto de Chevrolet es noveno, y el Yaris Cross 17mo, pero tiene dos meses menos porque se lanzó en marzo.

El Volkswagen Tera es el mejor auto brasileño en el mercado, está en sexta posición con el 50% de los patentamientos del líder de la tabla.

La referencia de los modelos de origen brasileño que más retrocedieron es la de Renault Kardian, que estaba 12mo en el ranking a mitad de 2025 y hoy ocupa el puesto 17mo, el Volkswagen T-Cross, que fue del 13ro al 23ro, el Toyota Corolla del 20mo al 28vo, el Jeep Renegade del 21ro al 32do, o el Citroën Aircross, que fue desde el puesto 22do al 39no.

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La mejor referencia del cambio del mercado en tan solo un año es que hasta que se destruyó la planta de motores de Toyota en Brasil en octubre de 2025, el Toyota Yaris se encaminaba no solo a ser el mejor auto importado del año, sino que lideraba también la tabla absoluta de ventas de autos 0 km en Argentina por delante de la Toyota Hilux y el Fiat Cronos.

Hoy, el auto importado más vendido tras siete meses no es un auto brasileño, sino de un vehículo que Ford importa desde China, el Ford Territory, que corta así con una composición del mercado de más de 35 años, durante los cuales el mejor auto extranjero se fabricaba en Brasil.

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