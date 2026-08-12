Hallaron el cuerpo de un hombre en un criadero de Neuquén y confirmaron que fue asesinado: estuvo un mes desaparecido

El hombre tenía 46 años y había desaparecido el 5 de julio (Policía de Neuquén oficial)

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Nada se supo de Mario Andrés Forquera durante 26 días hasta los primeros días de agosto, cuando la Policía de Neuquén encontró su cuerpo desnudo y en avanzado estado de descomposición en un predio donde funciona una chanchería en Senillosa. El hombre de 46 años había salido de su casa y nunca más regresó. La denuncia por su desapareción derivó en la detención de tres hombres que serán indagados este miércoles.

Forquera fue visto por última vez el 5 de julio y el aviso a las autoridades por parte de la familia se realizó tres días después. Desde entonces la Policía del Neuquén y organismos judiciales iniciaron rastrillajes y distintas diligencias para reconstruir sus últimos movimientos. Su imagen fue difundida en redes sociales y entre la comunidad de Senillosa durante semanas, sin que surgieran pistas concretas sobre su paradero.

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Pero los primeros días de agosto, los investigadores lograron dar con la ropa del hombre desaparecido en una zona donde hay un criadero de chanchos. Fue en ese mismo lugar que descubrieron un cuerpo, y aunque en un primer momento sospecharon que se trataba de Forquera. La confirmación oficial llegó días después. De acuerdo con el reporte policial, lograron identificarlo mediante un estudio dactiloscópico debido al nivel de deterioro del cadáver, indicó el portal Radio 3 Cadenapatagonia.

Los análisis histopatológicos complementarios a la autopsia determinaron la presencia de elementos compatibles con un homicidio. A partir de ese resultado, se ordenaron siete allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Neuquén capital y en Senillosa. Durante los procedimientos los agentes dieron con tres sospechosos—de 38, 39 y 45 años— quienes fueron trasladados a la comisaría undécima, explicó Radio3cadenapatagonia.

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Su cuerpo estaba junto a su ropa cerca de un criadero de chanchos (Policía de Neuquén oficial)

La Policía del Neuquén había publicado el 18 de julio un aviso de búsqueda en el que detallaba las características del hombre junto a una fotografía: 1,60 metros de altura, tez morena, cabello rapado y contextura delgada. Según el comunicado, lo vieron por última vez en el pasaje Montañes 1406 de Neuquén capital, entre las 00:15 y las 00:30 del 5 de julio, con campera roja, pantalón de jean azul y borcegos marrones. En ese momento, la investigación quedó a cargo de la Comisaría 2° y la Fiscalía de Homicidios.

El caso quedó en manos de la fiscal María Guadalupe Inaudi, y se espera que en las próximas horas los sospechosos demorados sean interrogados y probablemente imputados. Radio3cadenapatagonia detalló que hubo analisis de comunicaciones telefónicas y registros de cámaras de seguridad como parte de las tareas que condujeron a la detención de los hombres.

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La causa, que hasta el hallazgo del cadáver tramitaba como averiguación de paradero, quedó reencauzada como investigación por homicidio tras los resultados de las pericias forenses.

Detuvieron a cuatro personas por la muerte de un hombre y los atraparon vendiendo sus cosas

Hay cuatro detenidos

Este hecho ocurrió en Quilmes a fines de julio. Los sospechosos quedaron detenidos tras comprobarse que estrangularon a un hombre de 51 años, acomodaron el cadáver en su cama y llamaron al servicio de emergencias para hacerlo pasar como una muerte por enfermedad.

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Todo ocurrió en San Francisco Solano, cuando un individuo que se identificó como amigo de la víctima —Pablo R.— llamó al sistema de emergencias y atribuyó el deceso a supuestas dolencias previas de Horacio S. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcadura, lo que reencauzó la investigación hacia un homicidio.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°6 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego, ordenó el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, lo que permitió identificar a dos hombres que habían ingresado al domicilio minutos antes de la llegada de la ambulancia. Los localizaron en un taller mecánico de Florencio Varela y los detuvieron sin incidentes. En paralelo, dos mujeres —una de ellas pareja de la víctima— fueron arrestadas en el mismo domicilio cuando vendían las pertenencias del fallecido e impedían el acceso a la Policía Científica.

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