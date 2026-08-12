Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

La investigación se concentra en la zona de Ruta 143 y callejón Uga, en San Rafael, donde fueron hallados restos óseos (Google Maps)

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Avanza una investigación judicial y policial en San Rafael, Mendoza, a partir de un hallazgo de restos óseos en una vivienda ubicada sobre la Ruta 143 y callejón Uga, en una zona del distrito de Salto de las Rosas, en Cañada Seca. El caso se conoció después de que una mujer alertara a las autoridades tras encontrar un cráneo que aparentaba ser humano.

La Policía activó un operativo en el lugar y dio intervención a peritos para tratar de establecer la identidad de los restos y reconstruir qué ocurrió. Según Mendoza Today, el procedimiento se inició durante la noche del lunes, pasadas las 20:00. Personal de la Comisaría 42ª llegó a la escena y dispuso las primeras actuaciones para resguardar el sector. Luego se dio participación a la Policía Científica quedó a cargo de las tareas técnicas orientadas a preservar evidencias y relevar cualquier elemento de interés para la causa.

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Durante las inspecciones del terreno y los restrillajes en los alrededores, aparecieron otros seis restos óseos en total, un par de zapatillas y un retazo de pantalón, objetos que ahora forman parte del expediente y que podrían resultar claves para determinar lo sucedido, la antigüedad de los restos, su estado de conservación y cualquier dato que permita perfilar a la persona a la que podrían corresponder. Además, las pericias podrán aportar indicios sobre sexo biológico, edad aproximada y posibles lesiones, si el estado del material recuperado permite ese tipo de análisis.

Hasta ahora, ninguna identidad ha sido revelada. No hay información sobre denuncias recientes por averiguación de paradero en la zona que puedan relacionarse directamente con el hallazgo. El propósito de las fuerzas intervinientes era “determinar la identidad de los restos y establecer las circunstancias del hecho”, según Mendoza Today.

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El lugar del hallazgo también aparece como un punto de interés para los investigadores. La ubicación sobre un corredor como la Ruta 143 y en un área de características semiurbanas o rurales obliga a revisar no solo la escena inmediata, sino también el movimiento en los alrededores, el acceso a la vivienda y posibles registros que puedan aportar contexto. En ese marco, los investigadores buscan reconstruir la dinámica previa al hallazgo, verificar si hubo circulación de personas o vehículos en el sector y establecer si existe algún antecedente que permita vincular el caso con hechos denunciados en la zona.

Por eso, además del análisis forense, la causa podría apoyarse en relevamientos complementarios, inspecciones en el área y toma de testimonios. La Fiscalía de Instrucción de San Rafael quedó a cargo del expediente de Mendoza y ordenó las medidas iniciales para avanzar con la investigación. Mientras tanto, la Policía realizó rastrillajes en busca de nuevos elementos que puedan ser incorporados a la causa. Esa tarea apunta tanto a localizar más restos como a encontrar objetos, rastros o señales que permitan reconstruir la secuencia previa al hallazgo.

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Los peritajes también buscarán establecer si los objetos encontrados junto a los restos tienen relación directa con la persona investigada y si pueden aportar datos para avanzar en su identificación. Ese análisis incluye tanto la revisión del estado de conservación de los elementos secuestrados como la eventual detección de marcas, características o indicios que puedan ser útiles para orientar futuras medidas.

Mientras avanza la pesquisa, el caso permanece bajo estricto análisis pericial. Por ahora, la causa sigue en una etapa preliminar y sin una hipótesis confirmada. En la Fiscalía de San Rafael no descartan ninguna línea de investigación y mantienen abiertas todas las posibilidades, a la espera de los resultados de las pericias forenses sobre los restos óseos y los objetos hallados en el lugar.

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