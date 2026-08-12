Guatemala extiende a 16 departamentos la alerta agroclimática por altas temperaturas y lluvias intermitentes

El MAGA advirtió que las altas temperaturas y las lluvias intermitentes en Guatemala pueden reducir la humedad del suelo y afectar la agricultura y la ganadería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El MAGA advirtió que persisten las altastemperaturas y las lluvias intermitentes en Guatemala, un escenario que puede reducir la humedad del suelo y afectar las actividades agrícolas y pecuarias en varias regiones del país, con registros que podrían llegar a 35 °C en zonas con varios días consecutivos sin precipitaciones.

Según el informe agrometeorológico de la institución, el monitoreo detectó estas condiciones en 16 departamentos y 112 municipios, un alcance que abarca áreas de producción de maíz, frijol, caña de azúcar, palma de aceite, hule, banano, café, plátano, papaya y cardamomo.

La advertencia incluye un contraste territorial: mientras parte del país enfrenta baja disponibilidad de humedad en el suelo, también se prevén lluvias dispersas en Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla y el sur de Quiché.

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El informe agrometeorológico del MAGA detectó estas condiciones en 16 departamentos y 112 municipios de Guatemala. (MAGA)

El monitoreo oficial abarca 16 departamentos y 112 municipios

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó, citado por la publicación de contenido digital de Guatemala, que las zonas con altas temperaturas incluyen Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Quiché, Izabal, El Progreso, Chiquimula y Jalapa.

En esos territorios, la combinación de calor persistente y periodos sin lluvia obliga a ajustar el manejo productivo según las condiciones locales. El dato central es ese: habrá áreas con menor humedad disponible en el suelo, y el riesgo recae sobre cultivos y ganado que dependen de una respuesta rápida en campo.

Un mapa de Centroamérica con textura de tierra agrietada y espigas de maíz marchitas ilustra el impacto de la sequía extrema y la crisis alimentaria en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las áreas con menor disponibilidad hídrica, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural recomendó priorizar el riego suplementario en maíz, frijol y otros cultivos que lo necesiten. También aconsejó aprovechar las lluvias dispersas para almacenar agua.

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La entidad agregó otras prácticas para conservar la humedad: mantener rastrojos, usar mulch y sostener la cobertura vegetal. A eso sumó una indicación operativa para los productores: reducir las labores excesivas en las parcelas.

El MAGA recomendó medidas específicas para cultivos y ganado

En la actividad pecuaria, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones planteó resguardar a los animales con sombra y buena ventilación, evitar el sobrepastoreo y aplicar la rotación de potreros.

El monitoreo del MAGA abarca áreas de producción de maíz, frijol, caña de azúcar, palma de aceite, hule, banano, café, plátano, papaya y cardamomo. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El seguimiento también debe centrarse en señales tempranas de afectación. El ministerio pidió vigilar cambios en el consumo de alimento y posibles signos de deshidratación o estrés térmico para facilitar una atención oportuna.

De acuerdo con el MAGA, el monitoreo de las condiciones meteorológicas y agrícolas continúa en los territorios observados. Esa vigilancia sirve para orientar recomendaciones de manejo a productores agrícolas y pecuarios frente a las variaciones del clima.

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Para las zonas con menor disponibilidad de humedad, el Vider recomienda priorizar el riego suplementario en maíz, frijol y otros cultivos que lo requieran.

También aconseja aprovechar las lluvias dispersas para almacenar agua, conservar rastrojos, y mantener la cobertura vegetal para favorecer la humedad del suelo. Asimismo, se recomienda reducir las labores excesivas en las parcelas.

Otra de las recomendaciones consiste en asegurar o reforzar las estructuras como invernaderos, mallas o sombras en cultivos altos o sensibles, ante el riesgo de tormentas locales, que podrían convertirse en severas con vientos extremadamente fuertes y la posible caída de granizo.