Crimen y Justicia
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Dictaron prisión preventiva para la dueña del geriátrico clandentino de Santa Fe, acusada de maltrato y abandono de personas

La causa se abrió después del incendio que permitió descubrir a siete adultos mayores alojados en un inmueble sin habilitación, con carencias alimentarias y en un cuadro de fuerte precariedad

La vivienda funcionaba como geriátrico clandestino en Santa Fe y quedó bajo investigación judicial por abandono de personas
La vivienda funcionaba como geriátrico clandestino en Santa Fe y quedó bajo investigación judicial por abandono de personas
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La Justicia de Santa Fe dictó la prisión preventiva para una una mujer investigada por el abandono de siete adultos mayores que vivían en un geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte. La causa se abrió tras el incendio del establecimiento que dejó al descubierto las condiciones en las que se encontraban los residentes. La investigación está a cargo del fiscal Manuel Cecchini y el caso quedó bajo la órbita de la jueza Rosana Carrara.

La acusada, identificada como M.L.M. de 51 años, se presentó de manera voluntaria ante la Policía de Investigaciones. Desde ese momento quedó a disposición judicial. Ese avance permitió abrir la etapa imputativa y profundizar una causa que, según el fiscal Cecchini, podría extenderse hacia otras líneas bajo reserva.

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La mujer está señalada como responsable del lugar que operaba sin habilitación oficial y bajo condiciones de evidente vulnerabilidad. El Ministerio Público sostuvo que la imputada había asumido el deber de cuidado de los residentes. “MLM puso en peligro la salud de las siete víctimas, abandonándolos a su suerte”, indicó el fiscal Cecchini en la audiencia.

Las imágenes del interior expusieron camas precarias, escaso mobiliario y un cuadro de fuerte deterioro
Las imágenes del interior expusieron camas precarias, escaso mobiliario y un cuadro de fuerte deterioro

Según la acusación, había falta de alimentación, hacinamiento, escaso mobiliario, camas en mal estado y un inmueble sin condiciones mínimas de higiene y salubridad. La fiscalía afirmó que el establecimiento carecía de habilitación municipal y provincial. La causa se apoya en informes médicos, inspecciones realizadas en el inmueble y en los testimonios de las propias víctimas.

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En paralelo, la investigación también alcanzó a un hombre de iniciales R.A.H. quien trabaja como empleado y la imputada lo había designado como encargado del lugar. El representante del Ministerio Público de la Acusación afirmó que no estaba capacitado para el cuidado de adultos mayores y que fue imputado por haberlos dejado encerrados dentro del inmueble contra su voluntad.

El trabajador fue detenido tras el hecho. Sin embargo, recuperó su libertad bajo medidas alternativas, con restricciones de acercamiento a las víctimas, sus familiares y otros inmuebles vinculados a la pesquisa.

La situación procesal de la acusada quedó así atada a una investigación que busca determinar el grado de responsabilidad por el estado en que fueron encontrados los residentes y por el funcionamiento del establecimiento. La causa sigue en desarrollo y la fiscalía mantiene bajo análisis nueva evidencia y otras posibles derivaciones.

Qué pasó en el geriátrico clandestino en Santa Fe

El caso salió a la luz a fines de julio cuando un incendio en un establecimiento que funcionaba como hogar de tránsito para adultos mayores y personas con discapacidad en el barrio Nuevo Horizonte. Este siniesto motivó la intervención de bomberos, policías y personal municipal, quienes hayaron a los residentes en condiciones de hacinamiento, carencias extremas.

Los residentes atravesaban situaciones de vulnerabilidad, sin acceso a comida suficiente ni atención médica adecuada (Aire de Santa Fe)
Los residentes atravesaban situaciones de vulnerabilidad, sin acceso a comida suficiente ni atención médica adecuada (Aire de Santa Fe)

El fuego habría sido iniciado por uno de los residentes, identificado como Héctor, quien dijo que lo hizo para llamar la atención porque llevaban cuatro días sin comer. En el reporte de Aire de Santa Fe, varios alojados relataron que les retiraban sus tarjetas de cobro y que no podían administrar su dinero. Uno de ellos sostuvo que el encargado extraía el monto de su jubilación, mientras otro afirmó que llevaba tiempo sin documentación y sin posibilidad de contacto con el exterior.

Las imágenes posteriores al incendio dejaron a la vista una habitación compartida por varias camas precarias, con muebles escasos y objetos personales acumulados. El estado del lugar, la falta de espacio y la ausencia de condiciones materiales adecuadas ofrecieron una postal concreta del entorno en el que permanecían los residentes.

Tras el operativo, los adultos mayores fueron retirados del lugar y derivados a la Casa Beata Clara, donde comenzaron a recibir asistencia integral. La Municipalidad de Santa Fe intervino de emergencia para alojarlos y atenderlos.

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