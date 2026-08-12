El Salvador: Capturan a motociclistas señalados por venta de drogas en Nejapa

La PNC y la FAES capturaron a dos hombres de 25 años en Nejapa durante un operativo contra el microtráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un operativo desarrollado en Nejapa, jurisdicción de San Salvador Oeste, la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), reportó este martes la captura de dos hombres acusados de transportar sustancias ilícitas en una motocicleta. El hecho, según informó la PNC a través de sus canales oficiales, permitió incautar varias porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares en poder de los detenidos.

Las autoridades identificaron a los capturados como Jonathan P. y Bryan A., ambos de 25 años. De acuerdo con el reporte emitido por la PNC, los sujetos se desplazaban entre las colonias El Cambio y Las Américas, sectores donde, según registros policiales y testimonios recogidos previamente, eran reconocidos como vendedores de drogas.

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La Policía Nacional Civil detalló que la aprehensión se logró gracias a tareas coordinadas de patrullaje y seguimiento en puntos estratégicos del municipio. Según la institución, la colaboración con la Fuerza Armada ha permitido fortalecer los controles en rutas identificadas como habituales para el transporte de estupefacientes. La PNC destacó que la operación responde a una estrategia integral para combatir el tráfico ilícito de drogas en zonas con alta incidencia delictiva.

La PNC identificó a Jonathan P. y Bryan A. como los detenidos en el operativo. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Durante la inspección realizada al momento de la detención, los agentes decomisaron porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares, elementos que constituyen evidencia para sustentar el proceso judicial por tráfico ilícito de drogas. La entidad policial subrayó que estos objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento al caso conforme a la legislación vigente.

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La PNC indicó que los ahora detenidos serán remitidos a la instancia correspondiente bajo cargos de tráfico ilícito de drogas, figura penal contemplada en las leyes salvadoreñas. La institución señaló que la acción policial busca enviar un mensaje claro a quienes insisten en este tipo de actividades, reiterando que “esta no es una forma de negocio, solo te llevará a la cárcel. Pensalo bien”, tal como se lee en el comunicado difundido.

El despliegue de la Fuerza Armada responde a la política gubernamental de apoyo a la seguridad pública, en la que se refuerzan los patrullajes conjuntos con la PNC en municipios considerados prioritarios.

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El procedimiento en San Salvador Oeste permitió decomisar porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades vinculadas al tráfico de drogas, recordando que la colaboración comunitaria resulta fundamental para desarticular estructuras dedicadas a este delito.

El procedimiento en San Salvador Oeste forma parte de una serie de acciones coordinadas por las fuerzas de seguridad para reducir la circulación de sustancias ilícitas y garantizar la tranquilidad en las comunidades. La PNC señaló que continuará ejecutando operativos de este tipo en el territorio nacional, con el propósito de identificar, detener y poner a disposición de la justicia a personas involucradas en el tráfico de drogas.

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Los acusados serán presentados ante las autoridades judiciales en las próximas horas, donde enfrentarán el proceso correspondiente. La PNC y la FAES reafirmaron su compromiso de mantener la vigilancia, intensificar los controles y responder a las denuncias ciudadanas para frenar este delito.