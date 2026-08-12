El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: Capturan a motociclistas señalados por venta de drogas en Nejapa

Dos individuos fueron arrestados en San Salvador Oeste tras ser sorprendidos con marihuana, metanfetamina y celulares, durante un operativo

Primer plano de la espalda de una persona con camiseta azul y jeans, cuyas manos están esposadas detrás de la espalda, con un vehículo oscuro y vegetación borrosa al fondo.
La PNC y la FAES capturaron a dos hombres de 25 años en Nejapa durante un operativo contra el microtráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En un operativo desarrollado en Nejapa, jurisdicción de San Salvador Oeste, la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), reportó este martes la captura de dos hombres acusados de transportar sustancias ilícitas en una motocicleta. El hecho, según informó la PNC a través de sus canales oficiales, permitió incautar varias porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares en poder de los detenidos.

Las autoridades identificaron a los capturados como Jonathan P. y Bryan A., ambos de 25 años. De acuerdo con el reporte emitido por la PNC, los sujetos se desplazaban entre las colonias El Cambio y Las Américas, sectores donde, según registros policiales y testimonios recogidos previamente, eran reconocidos como vendedores de drogas.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil detalló que la aprehensión se logró gracias a tareas coordinadas de patrullaje y seguimiento en puntos estratégicos del municipio. Según la institución, la colaboración con la Fuerza Armada ha permitido fortalecer los controles en rutas identificadas como habituales para el transporte de estupefacientes. La PNC destacó que la operación responde a una estrategia integral para combatir el tráfico ilícito de drogas en zonas con alta incidencia delictiva.

La PNC identificó a Jonathan P. y Bryan A. como los detenidos en el operativo. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La PNC identificó a Jonathan P. y Bryan A. como los detenidos en el operativo. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Durante la inspección realizada al momento de la detención, los agentes decomisaron porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares, elementos que constituyen evidencia para sustentar el proceso judicial por tráfico ilícito de drogas. La entidad policial subrayó que estos objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento al caso conforme a la legislación vigente.

PUBLICIDAD

La PNC indicó que los ahora detenidos serán remitidos a la instancia correspondiente bajo cargos de tráfico ilícito de drogas, figura penal contemplada en las leyes salvadoreñas. La institución señaló que la acción policial busca enviar un mensaje claro a quienes insisten en este tipo de actividades, reiterando que “esta no es una forma de negocio, solo te llevará a la cárcel. Pensalo bien”, tal como se lee en el comunicado difundido.

El despliegue de la Fuerza Armada responde a la política gubernamental de apoyo a la seguridad pública, en la que se refuerzan los patrullajes conjuntos con la PNC en municipios considerados prioritarios.

Mesa de madera con marcadores de evidencia numerados, fajos de billetes, teléfonos celulares, bolsas con sustancias y una balanza.
El procedimiento en San Salvador Oeste permitió decomisar porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades vinculadas al tráfico de drogas, recordando que la colaboración comunitaria resulta fundamental para desarticular estructuras dedicadas a este delito.

El procedimiento en San Salvador Oeste forma parte de una serie de acciones coordinadas por las fuerzas de seguridad para reducir la circulación de sustancias ilícitas y garantizar la tranquilidad en las comunidades. La PNC señaló que continuará ejecutando operativos de este tipo en el territorio nacional, con el propósito de identificar, detener y poner a disposición de la justicia a personas involucradas en el tráfico de drogas.

Los acusados serán presentados ante las autoridades judiciales en las próximas horas, donde enfrentarán el proceso correspondiente. La PNC y la FAES reafirmaron su compromiso de mantener la vigilancia, intensificar los controles y responder a las denuncias ciudadanas para frenar este delito.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilMicrotráficoTráfico de drogasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño amenaza la salud de los costarricenses: especialistas alertan por riesgos cardiovasculares, respiratorios y renales

Las altas temperaturas, la radiación solar y el deterioro de la calidad del aire podrían agravar enfermedades preexistentes y aumentar las consultas médicas durante los próximos meses.

El Niño amenaza la salud de los costarricenses: especialistas alertan por riesgos cardiovasculares, respiratorios y renales

Más de 2,000 adultos mayores en Panamá quedarán bajo un nuevo esquema de supervisión

Las autoridades establecerán protocolos para detectar deficiencias en albergues, dar seguimiento a las irregularidades e incorporar atención mediante telemedicina.

Más de 2,000 adultos mayores en Panamá quedarán bajo un nuevo esquema de supervisión

Acuerdo ministerial pretende mejorar y reforzar la protección de más de 2,000 adultos mayores que en Panamá viven en albergues

Se impone la vigilancia, atención y protección de quienes residen temporal o permanentemente en centros públicos y privados

Acuerdo ministerial pretende mejorar y reforzar la protección de más de 2,000 adultos mayores que en Panamá viven en albergues

Ortega y Murillo nacionalizan a más palestinos en medio del destierro de nicaragüenses

Los expedientes oficiales favorecieron a Abdullah Younes y Lamees Shaar, ambos residentes en Managua, mientras continúa la expulsión legal de críticos, sacerdotes, reporteros y activistas

Ortega y Murillo nacionalizan a más palestinos en medio del destierro de nicaragüenses

En video queda registrado mortal asalto en una tienda de Honduras y capturan a supuesto responsable

La Policía Nacional informó que tiene identificado al presunto responsable del asalto en una tienda de Olanchito, Yoro, donde murió Roberto Chavarría Moreno.

En video queda registrado mortal asalto en una tienda de Honduras y capturan a supuesto responsable

TECNO

Conflicto laboral en Quantic Dream amenaza el desarrollo de Star Wars Eclipse

Conflicto laboral en Quantic Dream amenaza el desarrollo de Star Wars Eclipse

El tiempo que pasan los niños frente a pantallas puede estar vinculado al estrés de los padres

Cargar el celular sin luz sí es posible: fuentes de energía alternativas

Conoce para qué sirven todos los tipos de puertos de un Smart TV

Agricultor arriesga su producción por seguir el consejo de la IA y lo pierde todo

ENTRETENIMIENTO

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Julie Andrews habla sobre el futuro de su papel en ‘El diario de la princesa 3′

Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de “Harry Potter”

Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial

MUNDO

Trump confirmó que cambió de avión por una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN y minimizó la situación: “No me preocupa nada”

Trump confirmó que cambió de avión por una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN y minimizó la situación: “No me preocupa nada”

Programa intergeneracional: habitación gratis, compañía nocturna y un contrato de convivencia que busca vencer la soledad

András Baka asumió como presidente de Hungría y prometió recuperar la independencia del Estado tras años de influencia de Orbán

Israel y Líbano retomarán en Roma las negociaciones sobre el desarme de Hezbollah a principios de septiembre

Irán amenazó con mantener cerrado el estrecho de Ormuz hasta alcanzar un alto el fuego con EEUU que incluya Líbano y Gaza