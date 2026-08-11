El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala aprueba el anteproyecto 2027 por Q19 mil 792.63 millones (USD 2,598.77 millones)

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala aprueba el anteproyecto del POASAN 2027, con un presupuesto de Q19.792 millones para acciones contra la malnutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El CONASAN aprobó el anteproyecto del POASAN 2027 por Q19 mil 792.63 millones, el presupuesto más alto en la historia de este plan, con una expansión de 40,43% frente al monto vigente a julio de 2026 y con el 83% de los recursos vinculado al Plan de la Lucha contra la Malnutrición para reforzar la respuesta del Estado ante los factores que afectan la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala.

El avance de ejecución del POASAN 2026 llegó a julio a Q7 mil 202 millones, equivalentes al 51,10% de lo programado. Ese dato fue conocido en la misma sesión en la que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional revisó la planificación del próximo año.

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Según la información oficial, el plan articula la vinculación presupuestaria de 17 instituciones del Gobierno de Guatemala. El esquema no implica recursos adicionales a los que ya integran los presupuestos de esas entidades, sino la organización de las partidas bajo una estrategia común.

El aumento aprobado para 2027 se apoya en los techos indicativos definidos por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y en las recomendaciones emitidas por el propio consejo. El monto coloca al programa en su nivel más alto desde su creación.

Un gráfico de barras muestra la distribución de Q19,792.63 millones del Anteproyecto POASAN 2027 entre instituciones en Guatemala, según datos de SESAN. (Sesan Guatemala)

El 83% del presupuesto quedará ligado al plan contra la malnutrición

La decisión central del consejo fue asignar la mayor parte del anteproyecto a la lucha contra la malnutrición. Del total previsto, 83% quedará vinculado a ese plan, con el objetivo de sostener una respuesta interinstitucional sobre las causas que inciden en la alimentación y la nutrición de las familias guatemaltecas.

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Las asignaciones más altas se concentrarán en cuatro áreas. El sistema de protección social recibirá Q9 mil 385.98 millones; salud y nutrición, Q3 mil 246.25 millones; agua, saneamiento e higiene, Q2 mil 139.55 millones; y el sistema agroalimentario, Q1 mil 279.52 millones.

La distribución muestra que el mayor peso recae en la protección social, seguida por los componentes sanitarios y de acceso a servicios básicos. La estructura también incorpora al sistema agroalimentario como una de las líneas de intervención contempladas para 2027.

De acuerdo con lo informado por el consejo, esas inversiones buscan fortalecer las acciones que desarrollan las instituciones estatales para mejorar las condiciones de vida de la población. La planificación, además, ordena la participación de las dependencias involucradas bajo una misma hoja de ruta presupuestaria.

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SESAN trasladará Q20 millones al VISAN del MAGA para alimento fortificado

Durante la sesión, el CONASAN también dio seguimiento a la adquisición y entrega de alimento fortificado. En ese punto se informó que la SESAN dispondrá de Q20 millones que serán trasladados al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El traslado se realizará hacia el VISAN/MAGA para su ejecución. La medida forma parte del seguimiento específico a las acciones destinadas al suministro de alimento fortificado dentro de la política de atención nutricional.

Otro asunto revisado fue la atención de la desnutrición aguda. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentó avances en el fortalecimiento de su sistema de información para evitar la duplicidad de acciones durante la verificación de datos nominales de niñas y niños con esa condición.

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La cartera sanitaria también planteó la necesidad de actualizar los protocolos de trabajo. Esa propuesta fue aprobada por el consejo durante la misma reunión.

El bloque de decisiones adoptado por el organismo combina planificación presupuestaria, seguimiento de ejecución y ajustes operativos en salud y asistencia alimentaria. El resultado es una coordinación entre instituciones orientada a los recursos, los procedimientos y la atención de los casos vinculados a malnutrición y desnutrición aguda.

El POASAN 2027, ya validado en su anteproyecto, consolida así una programación presupuestaria de alcance interinstitucional en la que participan 17 entidades públicas y que ordena la intervención estatal sobre protección social, salud y nutrición, agua y saneamiento, sistema agroalimentario y entrega de alimento fortificado.

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