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La millonaria inversión para comprar estrellas que tendría el Liverpool por el desembarco de uno de los hombres más ricos del mundo

El consorcio encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene un acuerdo para adquirir el 30 por ciento de los Reds

El consorcio encabezado por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene un acuerdo para adquirir el 30 por ciento del Liverpool (REUTERS)
El consorcio encabezado por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene un acuerdo para adquirir el 30 por ciento del Liverpool (REUTERS)
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La propiedad de Liverpool Football Club está próxima a experimentar cambios históricos. Según informó The Guardian, un consorcio encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, y el empresario Amit Bhatia ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 30% del club inglés por cerca de 1.350 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1822 millones de dólares). La operación, que involucra a figuras de alto perfil global y promete alterar el equilibrio económico y deportivo del fútbol europeo, se encuentra en su fase final, a la espera de los últimos trámites administrativos.

La negociación, que se desarrolló durante varios meses, se realizó con Fenway Sports Group (FSG), actual propietario del club desde 2010. Según detalló dicho medio, el grupo inversor está encabezado por Amit Bhatia, empresario vinculado a la familia Mittal, quien en el pasado fue accionista y directivo del Queens Park Rangers. Lo acompañan Jeff Bezos, con una fortuna estimada en 257.000 millones de dólares -es el tercer hombre más rico del planeta, según Forbes-, y Eduardo Saverin, cuya riqueza ronda los 32.000 millones de dólares.

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El acuerdo, que cuenta con la asesoría de Deloitte, se encuentra prácticamente cerrado y solo resta completar los procedimientos legales y financieros, un proceso que podría extenderse hasta un mes. Con esta adquisición, el consorcio obtendrá una participación relevante en uno de los clubes más emblemáticos de Europa.

Un consorcio encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, y el empresario Amit Bhatia ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 30% del Liverpool por cerca de 1.350 millones de libras esterlinas (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Un consorcio encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, y el empresario Amit Bhatia ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 30% del Liverpool por cerca de 1.350 millones de libras esterlinas (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El rotativo británico precisó que esta será la primera incursión de Jeff Bezos en el mundo del fútbol, aunque el empresario ya había evaluado previamente invertir en franquicias de la National Football League (NFL) de Estados Unidos. Bezos ocupa el cargo de presidente ejecutivo de Amazon, compañía que bajo su liderazgo se expandió al sector del entretenimiento y los derechos deportivos. Amazon, por ejemplo, transmitió durante seis temporadas partidos en vivo de la Premier League en el Reino Unido y actualmente posee derechos de la Champions League en varios países europeos, además de emitir encuentros de la NFL en Estados Unidos.

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Liverpool ha estado bajo el control de Fenway Sports Group desde hace dieciséis años. Durante este periodo, el club conquistó dos títulos de la Premier League y se mantuvo entre los equipos más competitivos de Inglaterra y Europa. En 2023, FSG vendió un 3% de las acciones a la firma estadounidense Dynasty Equity, en una operación mucho menor respecto a la actual.

El acuerdo con el consorcio liderado por Bezos y Saverin se produce en un contexto de cambios significativos para el club de Anfield. En las últimas semanas, Andoni Iraola asumió la dirección técnica en reemplazo de Arne Slot, mientras que Mohamed Salah dejó la institución para incorporarse al Trabzonspor en calidad de jugador libre. Además, Michael Edwards, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo en FSG, también se alejó de la entidad.

Según el medio británico, la estructura del consorcio permite a sus miembros acceder a un sector estratégico tanto desde el punto de vista deportivo como comercial. Amazon, bajo la conducción de Bezos, ha convertido la adquisición de derechos deportivos en una pieza clave de su estrategia de contenidos, lo que podría derivar en sinergias futuras para Liverpool en términos de difusión y alianzas comerciales.

El inminente acuerdo con el consorcio liderado por Jeff Bezos no solo supone un cambio estratégico en la estructura accionarial de Liverpool, sino que también abre la puerta a una nueva fase de inversiones deportivas. Según publicó The Sun, la llegada de capital permitiría al club disponer de un presupuesto de fichajes que podría superar los 1.500 millones de libras en el mediano plazo, sujeto al crecimiento de ingresos y a los límites regulatorios de la Premier League y la UEFA.

Durante esta ventana de transferencias, Liverpool concretó la incorporación del defensor uruguayo Ronald Araujo, procedente del FC Barcelona, quien se unió al club en calidad de cedido por una temporada, con una opción de compra de 47,1 millones de libras. En ataque, la directiva de Liverpool mantiene negociaciones por el extremo francés Bradley Barcola, actualmente en el Paris Saint-Germain. El club inglés busca reforzar la plantilla tras la salida de Mohamed Salah, aunque la operación se encuentra en pausa debido a la diferencia entre la oferta presentada y los 128 millones de libras exigidos por el PSG. Otro objetivo es el centrocampista Adam Scott, de Bournemouth, aunque las conversaciones se han visto limitadas por la valoración de 80 millones de libras fijada por su club.

Hasta el momento, el club invirtió 34,5 millones de libras en el fichaje del extremo español Víctor Muñoz (Osasuna) y cerró la llegada en enero del defensor Jérémy Jacquet desde el Rennes por 60 millones.

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