Zelensky afirmó que Putin utilizó misiles norcoreanos en el ataque que dejó nueve muertos en Ucrania

Residentes caminan en el lugar de un ataque con misiles y aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania (REUTERS/Stringer)

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Los ataques rusos en Ucrania causaron la muerte de al menos nueve personas y dejaron decenas de heridos durante la noche, informó Kiev el martes, acusando a Moscú de lanzar misiles norcoreanos en el ataque.

Esta acusación surge después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, advirtiera que Moscú estaba recibiendo más proyectiles balísticos y tropas de su aliado, Pyongyang.

Rusia ha recurrido a Corea del Norte en busca de apoyo durante los cuatro años y medio de su invasión.

Al inicio de la guerra, Pyongyang envió miles de soldados para ayudar a Rusia a repeler un contraataque ucraniano en la región occidental de Kursk.

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Además, los servicios de inteligencia occidentales, de Kiev y Seúl, han acusado repetidamente a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia.

La ciudad de Zaporizhzhia, en el sureste del país, fue la más afectada por el último ataque ruso nocturno, con seis muertos y 19 heridos, según Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. EFE/ Octavio Guzmán

“La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, Zircon y bombas aéreas guiadas. Fue un ataque brutal, calculado para infligir el máximo daño posible, especialmente a la infraestructura civil”, declaró. Tres personas más murieron a causa de ataques con drones y misiles rusos en la región vecina de Dnipropetrovsk, según informó la administración militar local.

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En la capital, Kiev, Zelensky declaró que un hospital de enfermedades infecciosas fue alcanzado, mientras que los ataques en las ciudades de Jersón y Kharkiv, en la línea del frente, provocaron cortes de electricidad.

Un hospital infantil en Kiev también fue atacado, informó el Ministerio de Salud, publicando fotos de ventanas rotas y escombros en un patio.

“Ni los niños ni el personal médico resultaron heridos, ya que se encontraban en un refugio en el momento del ataque”, indicó el ministerio.

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisa la prueba de armas clave, que incluyen una versión mejorada de un sistema lanzacohetes múltiple de 24 tubos y 240 mm, misiles balísticos tácticos y un obús autopropulsado de 155 mm(KCNA). KCNA vía REUTERS/

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas “llevaron a cabo un ataque conjunto con armas terrestres de alta precisión, alcanzando empresas militares e industriales y centros de transporte y logística en las ciudades de Kiev y Zaporizhzhia”.

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Advertencia de Zelensky sobre Corea del Norte

Zelensky ha reiterado recientemente sus advertencias sobre la profundización de los lazos militares entre Moscú y Pyongyang, al tiempo que ha solicitado un mayor suministro de sistemas de defensa aérea occidentales.

El lunes, Zelensky afirmó que Rusia recibió “misiles balísticos adicionales de Corea del Norte”.

Durante el fin de semana, alegó que “se ha tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en territorio ruso”.

Kiev no ha explicado cómo obtuvo estas cifras ni ha proporcionado un plazo para el despliegue.

Sin embargo, Zelensky insta a sus aliados en Asia-Pacífico a suministrar defensa aérea a Kiev para contrarrestar las capacidades de Pyongyang.

Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto de defensa mutua en 2024, antes de que Pyongyang enviara tropas para ayudar a expulsar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk.

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En las últimas semanas, Rusia ha intensificado considerablemente sus ataques con misiles balísticos, un arma rápida y potente, difícil de interceptar.

Decenas de personas han muerto en Kiev en estos ataques.

Solo la defensa aérea más avanzada, como el sistema Patriot de fabricación estadounidense, es capaz de interceptarlos.

Prueba del misil balístico norcoreano táctico de corto alcance tierra-tierra Hwasong-11LA (KCNA vía REUTERS)

Ucrania ha estado reportando una grave escasez de interceptores Patriot desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Kiev también ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra Rusia, atacando infraestructura petrolera y almacenes de comercio electrónico en contraataques que, según afirma, están justificados y diseñados para perjudicar la logística y las fuentes de ingresos de Moscú.

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Esta última escalada ha elevado el número de civiles muertos en Ucrania al nivel más alto desde los primeros meses de la guerra en 2022, según las Naciones Unidas.

(Con información de AFP)