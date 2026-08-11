Murió Jake Whisenant, una figura de la escalada de velocidad en Estados Unidos

La muerte del montañista de 30 años generó repercusión en el ambiente de las grandes paredes de California (@jake.doubleyew)

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La muerte de Jake Whisenant, escalador de 30 años conocido por sus récords de escalada de velocidad en Yosemite, sumó en las últimas horas nuevos datos sobre el episodio que terminó con su vida en California.

De acuerdo con información publicada por NBC News, Los Angeles Times y The New York Times, el deportista murió tras una caída mientras realizaba la actividad en el área de Sequoia National Park y Sequoia-Kings Canyon.

La Unidad Forense de la Oficina del Sheriff del condado de Tulare registró la muerte de Whisenant el 3 de agosto y clasificó el caso como un “accidente”. Después de esa confirmación inicial aparecieron más precisiones sobre el operativo de búsqueda.

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Autoridades y rescatistas trabajaron en la zona silvestre de los parques de Sequoia y Kings Canyon (Adventures Out Here)

The New York Times informó que el escalador sufrió lesiones traumáticas el 2 de agosto, mientras que Los Angeles Times detalló que equipos de rescate respondieron ese día a un “incidente relacionado con escalada” en la zona silvestre de Sequoia-Kings Canyon.

Las autoridades no precisaron en qué pared o ruta se encontraba antes del hecho. El diario de California agregó que los investigadores tampoco revelaron el punto exacto donde estaba antes del episodio.

Reportes posteriores señalaron que el deportista sufrió heridas traumáticas tras la caída (@jake.doubleyew)

Qué se sabe del accidente

La información disponible permite afirmar que Jake Whisenant murió después de una caída y que su cuerpo fue hallado tras un operativo de búsqueda.

The New York Times indicó que guardaparques encontraron al deportista luego de dos días de rastreo, un dato que amplió el cuadro inicial conocido tras los primeros reportes.

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Una amiga cercana, Bailee Moore, ya había contado a NBC News que Whisenant había muerto en una caída.

Hasta ahora no se informó desde qué altura cayó, si estaba solo o acompañado, ni cómo se produjo el accidente. Las autoridades tampoco dieron más precisiones sobre el contexto del hecho.

La investigación sigue abierta y todavía no se difundieron precisiones clave sobre lo ocurrido (@jake.doubleyew)

Sus récords en Yosemite y El Capitan

Dentro del ambiente de la montaña, Jake Whisenant había ganado notoriedad por sus ascensos rápidos en algunas de las paredes más exigentes de Yosemite National Park.

Su nombre apareció con fuerza en la comunidad especializada por varias marcas recientes en rutas de gran complejidad técnica.

NBC News recordó que en octubre de 2024 Whisenant y el escalador Brant Hysell, de South Lake Tahoe, lograron un récord de velocidad en la ruta Lurking Fear de El Capitan con un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 32 segundos.

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Esa marca quedó reflejada en una publicación de Instagram del propio deportista. Dos días antes, ambos habían completado el mismo trazado en poco más de cuatro horas.

La cobertura de NBC News añadió que, en mayo de este año, Whisenant realizó junto a Noah Fox otra marca destacada al completar dos veces en un solo día la ruta Nose de El Capitan, una de las líneas más conocidas del parque.

Su nombre había ganado circulación por tiempos destacados en Yosemite, en especial sobre la pared de El Capitan (@jake.doubleyew)

El recuerdo de su entorno y las preguntas abiertas

Las reacciones de personas cercanas aportaron una dimensión personal a la noticia. Moore describió la muerte de Whisenant como una pérdida imposible de dimensionar y afirmó ante NBC News que no hay palabras que alcancen para explicar quién era. En otro tramo de su testimonio, sostuvo que “era mucho más que un escalador”.

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Los Angeles Times también mencionó una publicación de Moore en Facebook, en la que señaló que su familia estaba devastada, aunque encontraba consuelo en la idea de que había muerto haciendo lo que amaba en la Sierra Nevada.

Esas referencias, junto con los mensajes que circularon en redes sociales, acompañaron la difusión de una noticia que golpeó al ambiente de la escalada en California.