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Para destrabar apoyos, Santilli y Caputo se ponen al frente de las gestiones políticas con gobernadores aliados

La Casa Rosada busca alinear apoyos tras la falta de respaldo en el Senado y apunta a encadenar acuerdos de cara al Presupuesto 2027 y a la discusión por la suspensión de las PASO. Los próximos encuentros

Foto de archivo: el recientemente designado jefe de Gabinete de Argentina, Diego Santilli, saluda con el dedo pulgar arriba junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, Argentina. 1 mar, 2026. REUTERS/Agustín Marcarian
Foto de archivo: el recientemente designado jefe de Gabinete de Argentina, Diego Santilli, saluda con el dedo pulgar arriba junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, Argentina. 1 mar, 2026. REUTERS/Agustín Marcarian
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El Gobierno de Javier Milei volvió a mover fichas con Diego Santilli y Luis Caputo al frente para reforzar su vínculo con gobernadores aliados, dado que varios de ellos no apoyaron al Gobierno la semana pasada en la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El motivo del apuro es que el oficialismo busca la sanción de la ley de zonas frías y comenzar una concatenación de alianzas ante lo que serán las negociaciones para el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

Ese despliegue se produce después del revés oficialista en el debate de la ley de tierras, donde el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir votos. Uno ampliaba los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y otro eliminaba restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios.

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El movimiento central de esta semana apunta a blindar la relación con mandatarios provinciales que resultan decisivos en cada votación ajustada en Diputados y el Senado. En ese esquema, los anuncios de infraestructura y descentralización funcionan también como herramientas de negociación política.

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

El jueves, Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con el santiagueño Elías Suárez y poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra financiada con un crédito del BID que demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero.

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Este lunes, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía firmaron en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan Marcelo Orrego para delegar en la provincia la gestión integral de tramos de rutas nacionales. San Juan asumirá el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el nudo vial de las rutas 40 y A014.

Dado el contexto político, este tipo de acuerdos se aceleraron en el último tiempo. Se trata del segundo convenio de estas características que firma la administración nacional, después del acuerdo suscripto tres semanas antes con Santa Fe por la ruta nacional A012. La firma se inscribe en la decisión del Gobierno de trasladar la obra pública a las provincias o a privados.

Maximiliano Pullaron posó con Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem y varios funcionarios tras acordar el traspaso de la obra por la ruta
Maximiliano Pullaron posó con Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem y varios funcionarios tras acordar el traspaso de la obra por la ruta

Orrego, Jalil y Suárez integran el grupo de gobernadores que la Casa Rosada busca sostener cerca. El Ejecutivo necesita ese vínculo para avanzar en una agenda parlamentaria que en lo inmediato tiene dos estaciones: el ingreso obligatorio del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre y la discusión sobre la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo.

La cuestión electoral debe resolverse antes de diciembre, porque el oficialismo considera difícil impulsar una reforma de ese tipo en el mismo año en que se vota. A la vez, sigue abierta otra discusión con las provincias: la reforma del esquema de zonas frías.

La ley ya obtuvo media sanción en Diputados, pero en el Senado quedó trabada por un reclamo de los gobernadores del norte. Las conversaciones se estancaron porque el Gobierno no formalizó dos compromisos asumidos durante la negociación: una compensación para las provincias cálidas por la quita de subsidios al gas y la inclusión de distribuidoras y transportistas provinciales en el esquema de regularización de deudas con Cammesa.

El proyecto fue girado a la Cámara alta el 22 de mayo y desde entonces no registró avances. Durante el debate en Diputados, el Ministerio de Economía prometió exenciones impositivas sobre la energía eléctrica para diferentes provincias aliadas, pero casi tres meses después de la media sanción esa medida sigue sin instrumentarse.

La negociación hasta ayer era la siguiente: mientras el Gobierno busca que el Senado apruebe sin cambios la ley de zonas frías y que el reclamo por una tarifa diferencial para zonas cálidas se tramite por una vía separada; los gobernadores pretenden garantías previas antes de habilitar el tratamiento.

Eso es lo que se conversará este miércoles entre Santilli y nueve gobernadores del Norte Grande para llegar con posiciones más alineadas a la cumbre prevista en Posadas, donde se reunirán Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Elías Suárez y Ricardo Quintela. El único que no irá es el formoseño Gildo Insfrán.

El acuerdo con la mayoría de los gobernadores está sólido. Más allá de lo que sucedió en el Congreso la semana pasada, se están trabajando en varios temas de gestión de manera bilateral y en paralelo está la agenda legislativa”, afirma una fuente de la Jefatura de Gabinete a Infobae.

La orden del día presenta los temas a tratar en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que se celebrará en Posadas, Misiones, el 12 de agosto de 2026.
La orden del día presenta los temas a tratar en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que se celebrará en Posadas, Misiones, el 12 de agosto de 2026.

Los gobernadores del norte sostienen que el calor extremo genera una exigencia energética comparable a la de las zonas que necesitan calefacción intensa. Por eso impulsan una tarifa eléctrica diferenciada para provincias donde durante el verano el uso de sistemas de refrigeración pasa a formar parte del consumo residencial básico.

La 24° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino tiene cinco temas en el Orden del Día: se hablará sobre financiamiento para infraestructura, el fenómeno de “El Niño” y su impacto en la región, la Estrategia Federal Energética: nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas (en ese nuevo punto se encuentra la discusión vinculada a Zonas Frías) y sobre la Marca institucional Norte Grande.

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Javier MileiGobernadoresPASOZonas FríasZonas CálidasDiego SantilliLuis Caputo

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