Los incendios forestales “extremos” avanzan rápidamente en estos dos estados de EE. UU. y obligan a evacuar comunidades

Los incendios forestales en Oregón y Washington mantienen bajo emergencia a miles de habitantes por evacuaciones, cierres de rutas y riesgo para comunidades e infraestructuras. (Vantor/Handout via REUTERS)

Guardar

Miles de habitantes en los estados de Oregón y Washington se encuentran bajo emergencia debido a la expansión de múltiples incendios forestales, que desde la primera semana de agosto amenazan comunidades, infraestructuras y vías de comunicación. La propagación de los fuegos ha motivado evacuaciones obligatorias, cierres de rutas y la movilización de recursos federales y estatales, según informaron las autoridades el lunes 11 de agosto.

De acuerdo con el National Interagency Fire Center (NIFC), el noroeste estadounidense se mantiene como la región más activa en cuanto a incendios forestales en el país. El organismo reportó la presencia de varios focos de gran magnitud, impulsados por altas temperaturas, baja humedad y vientos sostenidos. El nivel de preparación nacional permanece en 5, el máximo de la escala, lo que significa que los cuerpos de bomberos y recursos de emergencia trabajan al límite de su capacidad.

PUBLICIDAD

La temporada 2026 de incendios en el noroeste supera los promedios históricos tanto en extensión de superficie quemada como en complejidad operativa, según comunicaciones de los departamentos de emergencia de Oregón y Washington. El impacto directo en comunidades rurales y la recurrencia de evacuaciones masivas reflejan el desafío que enfrentan las autoridades frente a condiciones meteorológicas adversas.

¿Dónde están los incendios más activos en Oregón y Washington?

Entre los focos más extensos y difíciles de controlar destacan el Wrights Spring Fire en el condado de Klamath, Oregón, y el Little Giant Fire en el condado de Chelan, Washington. Ambos han sido priorizados por las agencias de emergencia debido a su magnitud y proximidad a zonas habitadas.

PUBLICIDAD

El Wrights Spring Fire fue detectado el 5 de agosto y ha consumido aproximadamente 46.769 acres (cerca de 19.000 hectáreas) sin que hasta el momento se haya logrado contener el avance, de acuerdo con el Oregon State Fire Marshal. Este incendio se originó tras una tormenta eléctrica y se ha visto potenciado por temperaturas en torno a los 33 °C (91 °F) y humedades relativas tan bajas como 11%.

En el caso del Little Giant Fire, la superficie afectada supera los 116.000 acres (alrededor de 47.000 hectáreas), con un nivel de contención del 2%. El fuego afecta principalmente el valle de Entiat y áreas adyacentes al lago Chelan, según el último reporte del Chelan County Sheriff’s Office. Las autoridades destacan la destrucción de estructuras residenciales y la amenaza directa a comunidades rurales.

PUBLICIDAD

El National Interagency Fire Center informó que el noroeste de Estados Unidos concentra la mayor actividad de incendios forestales y permanece en nivel de preparación nacional 5. (AP Foto/Noah Berger, Archivo)

¿Qué zonas fueron evacuadas por los incendios en Oregón y Washington?

Las órdenes de evacuación más estrictas corresponden a nivel 3 (“Go Now”), lo que implica que los residentes deben abandonar sus domicilios sin demora. En Oregón, los sectores bajo evacuación incluyen comunidades aledañas a Chiloquin, Sprague River, y las áreas de Bly Mountain y Swan Lake. Las autoridades recomiendan utilizar el mapa oficial del condado de Klamath para conocer en tiempo real las zonas comprometidas.

En Washington, la emergencia afecta el valle de Entiat, la ribera sur del lago Chelan y el área de Manson. La Chelan County Emergency Management mantiene actualizadas las órdenes de evacuación y recuerda que el acceso a las áreas restringidas solo se restablecerá cuando las condiciones sean seguras para la población.

PUBLICIDAD

Entre las rutas cerradas se destacan la Sprague River Road y la Bliss Road en Oregón, mientras que en Washington persisten restricciones en caminos rurales y en el ingreso a zonas boscosas de alto riesgo.

¿Cuántos bomberos y recursos están desplegados para combatir los incendios?

La magnitud de los incendios ha requerido la movilización de recursos estatales y federales. De acuerdo con el NIFC, cerca de 30.000 bomberos se encuentran activos en 98 grandes incendios en todo el país, con un despliegue prioritario en el noroeste. Solo en el Wrights Spring Fire trabajan aproximadamente 555 bomberos y decenas de vehículos especializados.

En el Little Giant Fire, la respuesta involucra a más de 1.700 bomberos y personal de emergencia, junto con maquinaria pesada y apoyo aéreo. El esfuerzo coordinado incluye a la Washington State Department of Natural Resources, el United States Forest Service y equipos interagenciales.

PUBLICIDAD

El nivel de preparación nacional 5 implica que los recursos disponibles están al máximo y que cualquier nuevo foco importante podría requerir asistencia interestatal o federal adicional.

El Wrights Spring Fire en el condado de Klamath, Oregón, arrasó 46.769 acres desde el 5 de agosto y sigue sin contención, según el Oregon State Fire Marshal. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

¿Cuáles son las causas y condiciones que favorecen los incendios forestales en el noroeste de Estados Unidos?

Según el Oregon State Fire Marshal y el National Weather Service, la principal causa de los incendios recientes ha sido la caída de rayos sobre vegetación seca, en un contexto de temperaturas elevadas y humedad relativa muy baja. El clima cálido y seco, combinado con vientos de entre 25 y 40 km/h, favorece la rápida expansión de los fuegos y dificulta el trabajo de contención.

El National Weather Service emitió alertas de “Red Flag Warning” para gran parte del oeste de Oregón y el centro de Washington. Estas advertencias se activan cuando las condiciones meteorológicas elevan el riesgo de incendios y recomiendan a la población extremar precauciones.

PUBLICIDAD

El pronóstico indica la persistencia de temperaturas por encima de lo normal y baja humedad para los próximos días, lo que mantiene la preocupación por la aparición de nuevos focos y el crecimiento de los incendios activos.

¿Qué daños y víctimas han provocado los incendios?

Las consecuencias humanas incluyen la muerte de Jason Ensign, operador de bulldozer de Klamath Falls, quien falleció durante labores de contención del Wrights Spring Fire el 6 de agosto. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, expresó su pesar y remarcó la peligrosidad de las tareas de combate al fuego.

En el Little Giant Fire, el Chelan County Sheriff’s Office confirmó la destrucción de 26 estructuras, entre ellas dos casas principales, tres cabañas y veintiún construcciones anexas. Más de 250 personas han debido evacuar sus hogares, mientras que las evaluaciones de daños continúan a medida que las condiciones lo permiten.

PUBLICIDAD

La extensión de los incendios ha afectado también a infraestructuras críticas, rutas rurales y líneas eléctricas, incrementando el riesgo para los servicios esenciales y la seguridad de la población.

Las autoridades atribuyen la expansión de los incendios forestales a rayos sobre vegetación seca, altas temperaturas, baja humedad y vientos de 25 a 40 km/h, bajo alertas Red Flag Warning. (REUTERS/David Ryder)

¿Cómo está respondiendo el gobierno a la emergencia de incendios?

Las agencias estatales, como el Oregon State Fire Marshal y la Washington State Department of Natural Resources, coordinan la respuesta con organismos federales y municipales. Se han dispuesto refugios temporales para personas desplazadas y servicios veterinarios para animales evacuados, con la Cruz Roja liderando la gestión en los centros de Chiloquin y Bonanza.

Las autoridades destacan la importancia de respetar las órdenes de evacuación y mantenerse informados a través de canales oficiales. “La seguridad de la comunidad es nuestra prioridad absoluta. Agradecemos la cooperación de los residentes en este momento difícil”, manifestó el Chelan County Sheriff’s Office en su última actualización.

PUBLICIDAD

El monitoreo de la calidad del aire, la actualización de mapas de evacuación y la distribución de recursos de emergencia se realiza en coordinación con las autoridades federales y estatales.

¿Qué impacto tienen estos incendios en la vida diaria de los habitantes?

El avance de los incendios genera impacto directo en la vida cotidiana: pérdida de viviendas, afectación de infraestructuras, cortes de rutas, interrupción de servicios y deterioro de la calidad del aire. Miles de familias han debido abandonar sus hogares y recurrir a refugios temporales, según los informes oficiales.

Además, los incendios han alterado la actividad económica regional, con limitaciones en el acceso a zonas rurales, suspensión de actividades recreativas y restricciones para el transporte de mercancías en áreas impactadas por el fuego.

La situación sanitaria se ve afectada por el humo y las partículas en suspensión, que incrementan los riesgos respiratorios, especialmente en poblaciones vulnerables.

La emergencia por incendios forestales dejó la muerte de Jason Ensign en Oregón, destruyó 26 estructuras en Washington y obligó a cientos de personas a evacuar con apoyo de refugios temporales. (AP Foto/Noah Berger)

¿Qué se puede esperar para las próximas semanas en Oregón y Washington?

El NIFC y los servicios meteorológicos anticipan la continuidad de condiciones cálidas y secas en el noroeste, lo que podría dificultar la contención total de los incendios activos y favorecer la aparición de nuevos focos. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los principales incendios y ajustan las estrategias de respuesta en función de la evolución del clima y los recursos disponibles.

La colaboración entre agencias locales, estatales y federales será clave para enfrentar los desafíos de la temporada. La información oficial y las alertas en tiempo real seguirán siendo la principal referencia para la población afectada.