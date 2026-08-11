Un ministro de Kicillof pidió que Cristina Kirchner sea candidata a Presidenta

Nicolás Kreplak dijo que le gustaría que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata si no está proscripta y puede ejercer sus derechos políticos

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El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó que le gustaría ver a Cristina Fernández de Kirchner como candidata presidencial en Argentina, pero aclaró que esto solo sería posible si no estuviera proscripta y pudiera ejercer sus derechos políticos sin restricciones. El funcionario señaló que la situación judicial de la expresidenta representa, en su visión, un obstáculo para la vida democrática y recalcó la importancia de garantizar la participación plena de los dirigentes políticos en los procesos electorales.

Kreplak profundizó su postura y afirmó: “Me gustaría porque eso significaría que no está proscripta y está libre”. El ministro consideró que la condena que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner es injusta y que la exmandataria enfrenta una situación que excede lo jurídico. “Yo creo que Cristina está injustamente condenada, que está condenada por cosas que hizo bien y no, y creo que la causa, particularmente por la que está condenada, viabilidad, es un invento y que es una vergüenza para nuestro país”, sostuvo el funcionario provincial.

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Al mismo tiempo atribuyó la situación de la expresidenta a un fenómeno más amplio que afecta a otros exmandatarios en América Latina. “Está pasando con muchos presidentes de países latinoamericanos que al terminar su gestión terminan judicializados, perseguidos, y me parece que es una forma de disciplinar al resto de la política”, declaró.

El ministro de Salud bonaerense afirmó que la situación judicial de Cristina Kirchner representa un obstáculo para la democracia argentina (Gobierno de Buenos Aires)

El ministro de Salud bonaerense insistió en que la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata depende de la resolución de su situación judicial. Consideró que la causa que llevó a la condena y la consecuente proscripción constituye un hecho grave para la democracia argentina. “Que ella pueda ser candidata significaría que se resolvieron muchas cosas que la sociedad tiene que resolver”, explicó.

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Consultado sobre la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a instancias internacionales, Kreplak prefirió no emitir pronóstico sobre los resultados. “No tengo ni idea. Ojalá dé resultados”, respondió.

Implicancias políticas de la situación de Cristina Kirchner

Entre otras cosas, subrayó que la imposibilidad de postularse de Cristina Fernández de Kirchner afecta las alternativas del espacio político al que pertenece. En su análisis, la resolución del caso judicial de la ex presidenta no solo modificaría el escenario electoral, sino que marcaría un antecedente para la política nacional y regional.

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El ministro expresó que la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner resultaría posible solo si se superan las restricciones impuestas por la condena. Insistió en que la situación actual de la ex mandataria constituye una señal de alerta para la democracia argentina.

Kreplak sostuvo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner es injusta y cuestionó la causa Vialidad RS Fotos

Kicillof, la unidad peronista y la discusión de candidaturas

Sobre la situación de Axel Kicillof, Kreplak insistió en que el actual gobernador bonaerense no es todavía candidato a presidente. “Formalmente Axel no es un candidato, en verdad formalmente no hay ningún candidato”, explicó. El ministro sostuvo que definir nombres en este momento podría limitar el debate necesario en el peronismo. “Cerrar las candidaturas en este momento a mí me parece que obturan discusiones”, expresó.

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Destacó la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, especialmente durante la pandemia, y señaló: “Para mí ha hecho una gestión muy buena. Creo que fue muy destacado en la primera gestión, con un poco más de posibilidades y ante una emergencia como la pandemia. Y ahora está logrando que no se resientan cosas aún a pesar de lo que está pasando en el país”.

Kreplak subrayó la importancia de construir una unidad amplia en el espacio político que integra. “Tiene que haber unidad en el peronismo, en el campo popular. Y seguro que se va a lograr. Yo hago lo posible para intentarlo”, dijo. El ministro consideró que el debate debe centrarse en el proyecto y no en los nombres.

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El ministro remarcó que Axel Kicillof no es candidato presidencial y pidió no cerrar la discusión de candidaturas en el peronismo

Relación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner

Consultado sobre la relación política entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, Kreplak negó la existencia de diferencias de fondo. “Nunca jamás tuve un planteo, una pregunta, un: ‘Para mí lo que hay que hacer es...’ Algo contradictorio entre uno y el otro. Todo lo contrario. Siempre son ideas que aportan hacia lo mismo”, afirmó.

El ministro diferenció la relación personal de la política. Mencionó que, aunque pueda haber distancias personales, en el plano político ambos dirigentes mantienen coincidencias estratégicas. “En términos políticos, hay muchas posibilidades de que se pueda trabajar”, concluyó Kreplak.

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