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Siria condenó a muerte en ausencia a Bashar al-Assad por asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos durante 14 años

Se trata de la primera sentencia de este tipo dictada por los líderes de transición sirios que derrocaron al dictador en diciembre de 2024. Hubo otras siete condenas similares a ex funcionarios de alto rango

El ex dictador de Siria, Bashar al-Asad. SANA/Distribución vía REUTERS
El ex dictador de Siria, Bashar al-Asad. SANA/Distribución vía REUTERS
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Un tribunal sirio condenó el martes a muerte al expresidente Bashar al-Assad tras un juicio en ausencia, declarándolo culpable de atrocidades cometidas durante los casi 14 años de guerra civil en el país.

Se trata de la primera sentencia de este tipo dictada por los líderes de transición sirios que derrocaron a Assad en diciembre de 2024, comprometiéndose a impartir justicia y exigir responsabilidades por los crímenes cometidos durante su mandato.

Assad huyó a Moscú mientras las fuerzas islamistas se acercaban a Damasco tras una ofensiva relámpago.

En un tribunal de Damasco, el juez Fakhr al-Din al-Aryan condenó a Assad por crímenes que incluyen “asesinato premeditado, homicidio intencional de más de una persona, homicidio intencional de menores de 15 años, tortura, tortura con resultado de muerte y privación de libertad en múltiples ocasiones, clasificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

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“Por lo tanto, se le condena a muerte”.

En abril, Siria inició un proceso contra Assad y otros funcionarios acusados, tanto en persona como en ausencia, de atrocidades cometidas durante la guerra civil del país, que estalló con la brutal represión de las protestas prodemocráticas por parte de las antiguas autoridades.

Más de medio millón de personas murieron y millones fueron desplazadas, mientras que decenas de miles desaparecieron, muchas de ellas en el brutal sistema penitenciario del país.

El tribunal también condenó a muerte en ausencia a seis exfuncionarios militares y de seguridad, entre ellos Maher Assad, hermano de Assad, quien dirigió la Cuarta División de élite del ejército y también huyó del país.

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Maher-Al-Assad
Maher-Al-Assad

Entre los condenados se encontraban el exministro de Defensa Fahd al-Freij y Louay al-Ali, quien dirigió la inteligencia militar en la provincia de Daraa en 2011.

Tortura

El tribunal condenó a los funcionarios por delitos que incluyen asesinato, incitación al asesinato, tortura con resultado de muerte y privación reiterada de libertad, considerados también “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra”.

El exfuncionario de seguridad Atif Najib, el único en el banquillo de los acusados, también fue condenado a muerte por “crímenes de lesa humanidad” cometidos cuando dirigía la seguridad política en la provincia de Daraa, cuna del levantamiento sirio de 2011.

Najib, primo de Assad, arrestado en enero del año pasado, fue declarado culpable de delitos que incluyen asesinato, “homicidio intencional de menores de 15 años” y “tortura con resultado de muerte”.

Los actos que se le imputan constituyen “crímenes de lesa humanidad”, declaró el tribunal al imponerle “la pena máxima: la muerte”.

El levantamiento sirio comenzó en Daraa en marzo de 2011, tras la detención de 15 estudiantes por supuestamente escribir consignas antigubernamentales en las paredes de la ciudad.

Los residentes denunciaron que los estudiantes fueron torturados, lo que desencadenó una protesta para exigir su liberación que terminó en un baño de sangre.

Las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las manifestaciones pacíficas y dispararon munición real para dispersar las sentadas en varios lugares.

Najib fue destituido tras la represión, cuando las protestas se extendieron a otras provincias.

Aryan afirmó que Najib había negado los cargos en su contra y no había mostrado “ningún remordimiento”.

Assad asumió la presidencia de Siria en el año 2000 tras la muerte de su padre, Hafez.

(Con información de AFP)

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