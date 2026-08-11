Crimen y Justicia
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Un hombre quedó detenido por comenzar un incendio que consumió alrededor de 15 hectáreas en Córdoba

El foco se desató en las inmediaciones del paraje La Manga, en el norte del valle de Punilla. El presunto responsable relató la secuencia que derivó en el siniestro

Se incendiaron alrededor de 15 hectáreas en la localidad de Charbonier y detuvieron a un hombre como presunto responsable. Según manifestó, había sacado un tacho que contenía brasas y cenizas (@PoliciaCbaOf)

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Un incendio en el norte del valle de Punilla terminó con la detención de un hombre de 57 años acusado de haber originado un incendio forestal que quemó unas 15 hectáreas. El alcance del fuego fue de tal magnitud que obligó a interrumpir el tránsito en la zona afectada.

El episodio se desarrolló este lunes en las inmediaciones del paraje La Manga, dentro de la localidad de Charbonier, y la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia provincial. El sospechoso fue arrestado durante la tarde como presunto responsable del inicio del fuego, según informó la Policía de Córdoba.

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En su relato, el hombre indicó que él había retirado hacia el sector del fuego un recipiente con brasas y cenizas, lo que podría haber derivado en el incendio. Sin embargo, esta información será analizada por las autoridades que quedaron a cargo de la investigación.

Como consecuencia de la dimensión del siniestro, los equipos de bomberos tuvieron que desplegar un amplio operativo. El frente de fuego llegó a extenderse a lo largo de aproximadamente un kilómetro, mientras que la superficie alcanzada por las llamas trepó a unas 15 hectáreas, según confirmó El Doce. Intervinieron brigadistas, bomberos y medios aéreos para intentar contener el foco antes de que se expandiera hacia otros sectores serranos.

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El operativo conjunto contó con dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y de la Gestión Integral de Manejo de Fuegos de la Provincia. A ese esquema se sumaron dos aviones hidrantes, efectivos de la Departamental Punilla Norte, agentes de la Policía Caminera y miembros de la Guardia Local.

Incendio en Córdoba
15 hectáreas incendiadas y un detenido (Foto: @PoliciaCbaOf)

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien deberá avanzar sobre la reconstrucción de lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad del detenido, además de tratar de establecer con precisión cómo se produjo la secuencia que derivó en el incendio, qué elementos había en el tacho señalado por el acusado y si existieron otras circunstancias que favorecieron la propagación del fuego.

Mediante una publicación en X, la Policía de la provincia explicó el episodio: “Se arrestó a un hombre acusado de originar un incendio que afectó unas 15 hectáreas en la localidad de Charbonier”.

El texto, acompañado por el video que encabeza esta nota, reveló cuáles fueron las declaraciones del sospechoso: “Habría sacado al lugar un tacho que contenía brasas y cenizas, situación que habría dado origen al foco ígneo. El frente alcanzó aproximadamente un kilómetro”.

Desde la cuenta confirmaron los equipos de asistencia y la presencia de los aviones hidrantes. El operativo respondió tanto a la magnitud del incendio como a las características del lugar.

Así se veían las llamas en Chilecito
Así se veían las llamas en Chilecito

Hace apenas unas semanas, un episodio de fuerte impacto volvió a poner el foco sobre actos intencionales detrás de los incendios forestales.

En La Rioja, las autoridades investigaban si fue intencional o producto de una negligencia el incendio que arrasó más de 900 hectáreas en la zona de Guanchín, cerca de Chilecito.

De acuerdo con ese reporte, una de las hipótesis más firmes apuntaba a una acción humana imprudente, ya que testigos señalaron que en la jornada previa habían subido cerca de 100 vehículos a la sierra y algunas personas habrían prendido fuego para cocinar sin apagarlo de manera correcta. El avance de las llamas afectó áreas de alta montaña y obligó a desplegar un amplio operativo terrestre y aéreo.

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