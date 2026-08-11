El robo de más de USD 100 millones en bitcoin reabre el debate sobre la seguridad cripto

"La confianza ya no puede basarse únicamente en la promesa de una tecnología, sino también en la forma en que esa tecnología se respalda", asegura el autor (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El reciente hackeo que provocó el robo de más de 2.000 bitcoins —equivalentes a más de 100 millones de dólares— a usuarios de hardware wallets volvió a poner la seguridad de los activos digitales en el centro de la conversación. La magnitud del incidente deja un recordatorio de que la seguridad de los fondos no depende únicamente de la tecnología elegida, sino también de la arquitectura que existe detrás de su custodia.

A medida que el ecosistema madura y atrae a más usuarios, resulta cada vez más importante que las personas comprendan cómo se protegen sus fondos y bajo qué estructura están resguardados. La confianza ya no puede basarse únicamente en la promesa de una tecnología, sino también en la forma en que esa tecnología se respalda.

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Esa conversación alcanza tanto a quienes optan por la autocustodia como a quienes eligen delegar la custodia de sus activos en una plataforma. En ambos casos, la pregunta de fondo es qué mecanismos existen para proteger el patrimonio del usuario ante un error técnico, un incidente de seguridad o cualquier otra contingencia.

Ninguna de esas opciones de wallet está exenta de riesgos por definición. Cada una presenta desafíos distintos y exige mecanismos específicos para proteger los activos de los usuarios

El caso ocurrido demuestra que la conversación sobre seguridad ya no pasa únicamente por decidir entre una billetera fría (como hardware wallets) o una caliente que se conecta a internet, ni entre autocustodia o custodia institucional. Esas son decisiones importantes, pero insuficientes por sí solas.

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Tal discusión, aunque es válida, resulta incompleta, ya que ninguna de esas opciones de wallet está exenta de riesgos por definición. Cada una presenta desafíos distintos y exige mecanismos específicos para proteger los activos de los usuarios.

La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma: los controles de seguridad, los procesos de custodia y, si aplica, el marco jurídico que garantiza que el patrimonio de los usuarios permanezca protegido ante cualquier eventualidad.

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Cuando los fondos están dentro de un fideicomiso, hay separación patrimonial total: los activos de los clientes no forman parte del patrimonio operativo de la wallet. De ese modo, ante cualquier eventualidad operativa de la plataforma, los fondos permanecen fuera vinculados a la identidad de los usuarios. Así, cuentan con una capa de seguridad adicional regulada que otras alternativas no ofrecen.

La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma

En definitiva, el reciente incidente pone de manifiesto que hoy el desafío pasa por construir infraestructuras capaces de ofrecer seguridad a los usuarios de activos digitales, más allá del tipo de plataforma. A medida que el ecosistema continúa madurando, la seguridad dejará de evaluarse por el tipo de wallet o el modelo de custodia elegido y pasará a medirse por la solidez del conjunto de mecanismos técnicos que respaldan esa solución.

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Ese cambio de enfoque será clave para fortalecer la confianza de los usuarios y acompañar la próxima etapa de adopción de activos digitales. En este proceso, cobrarán cada vez mayor relevancia aquellas soluciones que hayan desarrollado estructuras capaces de brindar mayores niveles de protección y responder ante distintos escenarios de riesgo.

La evolución del ecosistema no estará marcada únicamente por la incorporación de nuevas tecnologías, sino también por la capacidad de construir modelos más sólidos, donde la innovación esté acompañada por mecanismos que permitan resguardar de manera adecuada el patrimonio de quienes participan.

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