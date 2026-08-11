Los Ortega-Murillo comienzan a observar con desconfianza a su eterno guardaespaldas: Rusia

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Guardar

Rosario María Murillo Zambrana confía en sus talismanes y piedras para sobrevivir en el poder. Arrastra en su esoterismo y misticismo a su esposo, Daniel Ortega, con quien no sólo comparte lecho, sino el comando absoluto de Nicaragua. El matrimonio dictatorial, sin embargo, no descansa sólo en las cartas. También revisa la información dura que le agrupa su círculo cercano para contrastar con la suerte que, juran, siempre está de su lado.

Los Ortega-Murillo leen, además, las noticias. Y saben que algo no anda del todo bien con quienes le prometieron una alianza indestructible. O una protección a prueba de crisis. Sobre todo a partir del 3 de enero último.

PUBLICIDAD

Esa madrugada crítica, Rusia no logró salvar a la dictadura de Nicolás Maduro ni a su esposa, Cilia Flores. A pesar de las reiteradas promesas del Kremlin y la presencia de una misión militar encabezada por el general Oleg Leontievich Makarevich, el régimen chavista no resistió el operativo militar de Estados Unidos. El uniformado -cuyas destrezas en el terreno ya habían sido confirmadas negativamente en Ucrania- creía que podría poner a resguardo a sus protegidos desde su smartphone conectándose tan sólo a una app: FlightRadar24.

Durante años, Moscú se presentó como un aliado indispensable de Maduro, asegurando un control absoluto del espacio aéreo venezolano y la capacidad tecnológica para anticipar cualquier amenaza. La Equator Task Force, bajo dirección rusa, se ocupó de entrenar y asesorar a las fuerzas armadas venezolanas con la promesa de protección frente a eventuales intervenciones extranjeras.

PUBLICIDAD

En los momentos críticos, entre noviembre y diciembre de 2025, Makarevich transmitió confianza a Maduro y a su entorno, asegurando que Rusia disponía de los medios necesarios para garantizar la seguridad del mandatario y de los principales cuadros chavistas.

Sin embargo, la madrugada del 3 de enero de 2026, la operación estadounidense “Resolución Absoluta” sorprendió tanto a las fuerzas venezolanas como a sus asesores rusos (y cubanos). Más de 150 aeronaves participaron en bombardeos y maniobras que culminaron con la captura del dictador y su esposa en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

El operativo expuso la ineficacia de la tecnología y los sistemas de inteligencia rusos desplegados en Venezuela... que no funcionaron. Fuentes militares venezolanas y cubanas señalaron su desconfianza hacia Makarevich, quien llegó a Caracas tras un desempeño poco destacado en Ucrania. El fracaso dejó un saldo de 33 militares cubanos muertos, responsables de la custodia de Maduro, y desencadenó cuestionamientos internos sobre la verdadera capacidad de Rusia para garantizar la protección de regímenes aliados. La Habana culpa a Rusia, no sólo a Venezuela, por esas muertes.

PUBLICIDAD

Actualmente, Maduro se encuentra detenido en Nueva York, enfrentando cargos federales en Estados Unidos. Mientras tanto, la cúpula cubana debate el valor real de la protección rusa. Aunque Moscú sigue ofreciendo respaldo a La Habana, la experiencia venezolana ha sembrado dudas sobre la eficacia y sinceridad de esas promesas. La dirigencia cubana percibe que, más allá de los discursos, Rusia nunca tuvo un plan concreto para defender a Maduro y que, llegado el momento, podría abandonar también a Cuba.

Esa información es la que no sólo leen a diario los Ortega-Murillo, sino que son los datos que comparten -cuando la discreción lo permite- con oficiales y enviados de Cuba.

PUBLICIDAD

Pero además, en la intimidad del poder nicaraguense, creen que incluso están un eslabón por debajo de la protección que Rusia podría ofrecerle a sus pares de La Habana. Sienten que la tecnología en radares que Moscú dijo haber invertido -alrededor de 1.000 millones de dólares- para proteger a los tres regímenes latinoamericanos nunca existió. “O al menos es tan secreta que nadie la ha visto”, ironiza un general en comunicación con Infobae, por un sistema encriptado. Esa red de radares fue vendida como más moderna, incluso, que la que estaría protegiendo los cielos cubanos.

Pero los Ortega-Murillo también sienten una traición que no tiene que ver con lo militar. Sino con lo político y económico.

Se sienten defraudados por parte de Rusia por no haber apoyado su moción para ingresar a los BRICS, el bloque político y económico de naciones emergentes formado originalmente por Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaron, entre otros, Sudáfrica e Irán.

PUBLICIDAD

Managua padeció una doble desilusión en su intento por escalar “socialmente” en el mundo a partir de ese bloque de economías un poco más sólidas que la enclenque nicaragüense. Primero fue Brasil el que se opuso a su inclusión, pero luego supo que el Kremlin no revirtió ese destino fijado por Itamaraty cuando había prometido otros caminos al matrimonio dictatorial.

La política exterior rusa atraviesa un momento de absoluta desconfianza por parte de sus aliados. “Antes no teníamos más remedio que estar con ellos y creerles, pero ahora son cada vez menos confiables”, dice la misma fuente en off the record.

PUBLICIDAD

X: @TotiPI