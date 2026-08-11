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Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el Maracaná por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La serie entre el combinado argentino y el brasileño se pondrá en marcha hoy a 19. Se podrá ver por Fox Sports y Disney+

Fluminense-Independiente Rivadavia por Copa Libertadores
Fluminense e Independiente Rivadavia se verán las caras por octavos de final por la Copa Libertadores en el Maracaná
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El destino de Independiente Rivadavia y Fluminense vuelve a cruzarse en el mítico Maracaná, pero ahora con el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores en juego. Este martes se enfrentarán por los octavos de final a partir de las 19, el árbitro chileno Cristian Garay será el encargado de impartir justicia y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

La Lepra mendocina saldrá al césped de Río de Janeiro con una confianza inusual para un debutante en el máximo torneo continental. En su primera participación internacional, el equipo dirigido por Alfredo Berti no solo superó la fase de grupos, sino que lo hizo como líder absoluto de su zona: sumó 16 puntos en seis partidos, gracias a cinco victorias y un empate, y se mantuvo invicto durante toda la fase inicial.

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Por el otro lado, se encuentra Fluminense, un gigante de Brasil que busca recuperar terreno internacional tras quedar segundo en el Grupo C, con un saldo de dos triunfos, dos empates y dos caídas. Dirigidos por Luis Zubeldía, los cariocas no atraviesan su mejor momento en el Brasileirao y marchan cuartos tras una seguidilla de resultados irregulares.

Este martes se comenzarán a definir los equipo que avanzan a los cuartos de final del certamen continental (REUTERS/Ramiro Gomez)
Este martes se comenzarán a definir los equipo que avanzan a los cuartos de final del certamen continental (REUTERS/Ramiro Gomez)

En la antesala del encuentro, Fluminense igualó 1-1 ante Botafogo, en un duelo que generó incertidumbre por la falta de solidez tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. Incluso, el duelo tiene un antecedente inmediato que alimenta la ilusión mendocina. En la fase de grupos, Independiente Rivadavia ya dio la sorpresa al vencer 2-1 al Flu en el Maracaná, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce. Aunque luego empataron 1-1 en el estadio Malvinas Argentinas.

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El equipo argentino se presenta con la moral en alto después de su última victoria en el torneo local: derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y se mantiene en la cima de la tabla anual, con siete puntos en el Torneo Clausura. La solidez mostrada en ambos frentes alimenta el sueño de seguir haciendo historia.

En adición, el presente de la Lepra mendocina genera expectativa, pero también algunas incógnitas de peso. La posible inclusión de Maximiliano Salas en el once inicial se perfila como una de las grandes decisiones de Alfredo Berti. El delantero, recientemente incorporado tras su salida de River, dejó buenas sensaciones en su regreso a las canchas frente a Estudiantes de Río Cuarto. La lesión muscular de Fabrizio Sartori podría abrirle la puerta a su debut internacional con la camiseta azul.

En tanto, Luciano Gómez y Gonzalo Ríos terminaron con molestias físicas el último compromiso del torneo local y serán evaluados hasta la previa del partido. Por otro lado, la única ausencia segura será la de José Florentín, quien deberá mirar el encuentro desde fuera por suspensión tras acumular tarjetas amarillas.

La revancha se jugará el próximo martes 18 de agosto a las 19 en Mendoza. El gandor de este enfrentamiento jugará en la próxima instancia contra el ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido.

Posibles formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Juan Pablo Freytes, Guilherme Arana, Hércules; Nonato, Agustín Canobbio, Luciano Acosta; Jefferson Savarino, Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Maximiliano Salas, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Hora: 19:00

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

TV: Fox Sports y Disney+

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