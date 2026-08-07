Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

El lugar en el que se cometió el crimen

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La ola de muertes violentas no se detiene en La Matanza. Este viernes por la noche, un empleado de una empresa distribuidora de bebidas fue asesinado en un asalto en el comercio donde trabajaba en la zona de San Justo. La Policía Bonaerense arribaba al lugar al cierre de esta nota; el nombre de la víctima aún se desconoce. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local, también se dirigía a la escena del hecho.

El hecho ocurrió en Ruta 3 entre Leon Gallo y Ambrosetti. “Le quisieron robar la recaudación a un comerciante de bebidas y el empleado se puso en el medio y le dispararon”, asegura un investigador.

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Por lo pronto, no hay ningún detenido por el caso, el séptimo crimen violento en nueve días en La Matanza, según fuentes oficiales.

En uno de los casos, un subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue emboscado por al menos tres delincuentes que querían robarle el auto. Ante ello, sacó su arma reglamentaria para defenderse del asalto y mató a uno de los ladrones.

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Un policía mató a un ladrón en González Catán

Sucedió frente a una heladería ubicada en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta, en González Catán. Hasta allí, el oficial -que presta servicio en una comisaría de Virrey del Pino- se había acercado junto a su familia a bordo de un Peugeot 208 gris plata cuando de repente fue interceptado por otro auto, un Peugeot 307 de color negro, en el que viajaban al menos tres individuos.

De acuerdo con lo que se observa en el video del hecho, del vehículo de los delincuentes descendieron dos hombres armados con intenciones de robo. Se presume que su intención era llevarse el vehículo del subteniente. Lo que nunca imaginaron fue que se enfrentarían a los tiros con un efectivo de la fuerza de seguridad bonaerense.

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Cuando uno de ellos apuntó al conductor, el policía se identificó y disparó desde el interior de su auto con su arma reglamentaria. Las imágenes de la secuencia son impactantes. Uno de los asaltantes, que portaba un revólver, intentó escapar contra el sentido del tránsito, pero fue alcanzado por un disparo y cayó a pocos metros. Murió prácticamente en el acto. De acuerdo con los primeros datos, sólo se observó que recibió un disparo.

Otro de los casos de esta semana tuvo como víctima a Claudio Marcelo Killing, de 53 años, vecino de Castelar. Dos delincuentes lo mataron en la madrugada del jueves en Virrey del Pino mientras conducía su Renault Kangoo en un viaje para una aplicación. La pasajera, que sobrevivió al ataque, se convirtió en una testigo clave.

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Claudio Killing, el chofer asesinado en Virrey Del Pino

El hecho, alertado por un vecino, ocurrió en la esquina de Río Orinoco y Corrales. El vecino llamó al 911, creyendo que una entradera ocurría en una casa. Poco después, un patrullero llegó al lugar. Killing ya estaba muerto allí; la ambulancia que la Policía Bonaerense llamó no pudo salvarlo.

En un estado de pánico, su pasajera relató ante los investigadores que había pedido el viaje en su casa, también ubicada en Virrey del Pino, a 35 cuadras de distancia. Dos hombres con armas largas, a bordo de una moto negra, les cruzaron el paso. Intentaron robarles. Sin embargo, algo ocurrió. Killing fue ejecutado en el acto.

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