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Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

La solicitud la hizo la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja, que investiga el caso. Enumeró al menos tres antecedentes y solicitó que el sector más cercano a los clubes permanezca cerrado

Tiro Federal Argentino
La distancia entre el Tiro Federal y las canchas de los clubes
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La Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja pidió la clausura preventiva de las instalaciones de tiro del Tiro Federal Argentino luego de que un hombre de 74 años resultara herido por un proyectil mientras se encontraba en el sector de amarras del Centro Naval de Núñez.

El episodio ocurrió el 25 de julio, cuando la víctima se encontraba junto a un amigo próximo a embarcarse en un velero. Según consta en la denuncia, repentinamente sintió un fuerte dolor en el brazo y, al observarse, advirtió una herida profunda. Luego, en el suelo, encontraron un proyectil aparentemente de plomo. En consecuencia, el hombre fue trasladado al Sanatorio Otamendi y la bala perdida entregada a la Policía.

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El hecho fue denunciado. Pero, según advirtieron padres y socios tanto del Centro Naval como de clubes cercanos, no se trató de un hecho aislado. En este contexto, la Fiscalía recopiló antecedentes y determinó que la principal hipótesis es que tanto esta bala como otras encontradas en las instalaciones de los clubes son del Tiro Federal Argentino. Así, solicitaron su clausura preventiva.

El primer antecedente mencionado por los investigadores en su solicitud, a la que accedió Infobae, ocurrió el 5 de septiembre de 2021, cuando una jugadora de hockey que se encontraba en la cancha del Centro Naval sintió un fuerte impacto en la rodilla derecha. Al mirar qué había ocurrido, encontró un proyectil de arma de fuego que, según su relato, todavía estaba caliente.

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La mujer entregó la munición y señaló que desconocía desde dónde había sido disparada, aunque indicó que detrás de la sede del Centro Naval se encontraban las instalaciones del Tiro Federal y que desde allí se escuchaban disparos de manera constante.

Centro Naval de Núñez
Centro Naval de Núñez

Dos días después, otro socio del club, denunció haber encontrado un proyectil dentro de la misma institución. Según relató, dos empleados del Centro Naval le contaron que semanas antes habían escuchado un disparo proveniente del polígono de tiro que habría impactado contra un árbol y luego habían oído caer un proyectil. El proyectil fue finalmente encontrado en una canaleta de desagüe del club.

El tercer episodio ocurrió el 13 de septiembre de ese año, cuando nuevamente apareció una munición dentro de la cancha de hockey. La Policía fue convocada al día siguiente y secuestró el proyectil, que aparentaba ser una bala de plomo encamisada de 11 milímetros, posiblemente calibre .22. La munición había sido encontrada cerca de uno de los arcos de la cancha, en el sector que daba hacia el fondo del predio.

La hipótesis sobre el origen de los disparos

La Fiscalía sostiene que existe una “estrecha proximidad” entre las instalaciones del Centro Naval, otros clubes de la zona y los polígonos de tiro del Tiro Federal. Según el documento, la distancia entre ambos puntos no superaría los 300 metros, con el Arroyo Medrano entre ellos.

La presentación también destaca que en los distintos episodios se encontraron municiones que aparentaban corresponder a calibres diferentes: una primera que sería de un arma larga, otra aparentemente calibre .38 y una tercera calibre .22. Para la Fiscalía, el hecho de que proyectiles de distintos calibres hayan terminado en la misma zona permitiría inferir que se trataría de disparos efectuados desde un mismo lugar, aunque con diferentes armas.

En este sentido, los investigadores consideran que todos estos elementos permiten sostener provisoriamente que los proyectiles encontrados dentro del Centro Naval podrían haber provenido de las instalaciones del Tiro Federal, aunque aclaran que todavía deben realizarse las pericias correspondientes.

Sin embargo, frente a la reiteración de episodios y al último caso, pidieron la clausura preventiva de todas las instalaciones de tiro del Tiro Federal Argentino.

El pedido apunta a que las actividades permanezcan suspendidas hasta que se determine cómo los proyectiles alcanzaron las zonas aledañas y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La presentación advierte que la situación dejó de ser un riesgo meramente hipotético y que, si no se adopta una medida urgente, podría existir un riesgo para quienes realizan actividades en el Centro Naval, River Plate, el Centro de Graduados del Liceo Naval y otros espacios de la zona.

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