Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

El procedimiento ocurrió en la madrugada de este viernes

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En una madrugada marcada por la violencia en una zona conflictiva del partido de General San Martín, conocida por la presencia de “soldaditos” que responden a bandas criminales, la intervención de la Policía Bonaerense finalizó con la detención de un adolescente, el secuestro de varias armas y dos jóvenes heridos, tras una secuencia de enfrentamientos a tiros que habría iniciado con dos grupos rivales.

Fuentes policiales informaron que personal del Comando de Patrullas de San Martín recorría la zona de Villa La Catanga cuando escuchó varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los efectivos observaron a tres hombres que escapaban mientras disparaban contra los agentes.

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Uno de los uniformados repelió la agresión y, en ese contexto, los policías detuvieron a J.E.G., un menor de 16 años, quien llevaba un cargador con municiones. En tanto, los otros dos sospechosos huyeron.

El adolescente tras ser detenido

De manera simultánea, en las inmediaciones dos jóvenes de 23 años, identificados como Joel y Sebastián Paz, resultaron baleados. Ambos fueron encontrados en cercanías al lugar del tiroteo -siempre dentro de Villa La Catanga- y trasladados al Hospital Castex: uno recibió un disparo en el pecho y se encontraba estable, mientras que el otro sufrió lesiones en la mano izquierda, el codo izquierdo, el rostro y el cuello, con pronóstico reservado.

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Los investigadores presumen que las lesiones de los heridos estarían vinculadas a una disputa previa entre bandas de Villa La Catanga y Villa La Tranquila.

El operativo no finalizó allí y en el posterior rastrillaje, el personal policial localizó una vivienda deshabitada en la que fueron secuestradas una pistola Bersa Thunder 380 Plus, dos armas de fabricación casera tipo ametralladora, 65 municiones calibre 9 mm, tres kits Roni para convertir pistolas en armas largas, un cargador tipo caracol con capacidad para 50 cartuchos y un teléfono celular.

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En la continuidad del despliegue, además, agentes del Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) IV San Martín que intervinieron en apoyo recibieron disparos por parte de varios delincuentes en la intersección de Frondizi y Presidente Perón, en Villa La Tranquila. Se produjo así un nuevo tiroteo. No se registraron lesionados entre el personal.

Las armas y municiones secuestradas en el operativo

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de San Martín -con la fiscal Melisa Di Giorgio en turno- y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del distrito -intervino la fiscal Andrea Campos-, que ordenaron el secuestro de las armas utilizadas y el trabajo de Policía Científica, entre otras medidas.

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J.E.G. será indagado en las próximas horas. Según los registros oficiales, cuenta con antecedentes por robo simple y por infracción a la Ley 23.737 de drogas. Ambas causas son del año pasado.

Asimismo, uno de los heridos, Joel Paz, también posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y a la ley de estupefacientes, entre otros que datan desde 2020.

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