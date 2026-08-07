Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

El procedimiento ocurrió en la madrugada de este viernes

Guardar

En una madrugada marcada por la violencia en una zona conflictiva del partido de General San Martín, conocida por la presencia de “soldaditos” que responden a bandas criminales, la intervención de la Policía Bonaerense finalizó con la detención de un adolescente, el secuestro de varias armas y dos jóvenes heridos, tras una secuencia de enfrentamientos a tiros que habría iniciado con dos grupos rivales.

Fuentes policiales informaron que personal del Comando de Patrullas de San Martín recorría la zona de Villa La Catanga cuando escuchó varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los efectivos observaron a tres hombres que escapaban mientras disparaban contra los agentes.

PUBLICIDAD

Uno de los uniformados repelió la agresión y, en ese contexto, los policías detuvieron a J.E.G., un menor de 16 años, quien llevaba un cargador con municiones. En tanto, los otros dos sospechosos huyeron.

Hombre con rostro pixelado de pie frente a un banner de la Estación de Policía San Martín. Viste chaqueta negra, sudadera gris, pantalón gris y zapatillas negras
El adolescente tras ser detenido

De manera simultánea, en las inmediaciones dos jóvenes de 23 años, identificados como Joel y Sebastián Paz, resultaron baleados. Ambos fueron encontrados en cercanías al lugar del tiroteo -siempre dentro de Villa La Catanga- y trasladados al Hospital Castex: uno recibió un disparo en el pecho y se encontraba estable, mientras que el otro sufrió lesiones en la mano izquierda, el codo izquierdo, el rostro y el cuello, con pronóstico reservado.

PUBLICIDAD

Los investigadores presumen que las lesiones de los heridos estarían vinculadas a una disputa previa entre bandas de Villa La Catanga y Villa La Tranquila.

El operativo no finalizó allí y en el posterior rastrillaje, el personal policial localizó una vivienda deshabitada en la que fueron secuestradas una pistola Bersa Thunder 380 Plus, dos armas de fabricación casera tipo ametralladora, 65 municiones calibre 9 mm, tres kits Roni para convertir pistolas en armas largas, un cargador tipo caracol con capacidad para 50 cartuchos y un teléfono celular.

En la continuidad del despliegue, además, agentes del Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) IV San Martín que intervinieron en apoyo recibieron disparos por parte de varios delincuentes en la intersección de Frondizi y Presidente Perón, en Villa La Tranquila. Se produjo así un nuevo tiroteo. No se registraron lesionados entre el personal.

Seis armas de fuego, municiones, un teléfono celular rojo y una maleta abierta de color verde sobre baldosas, con un banner policial al fondo
Las armas y municiones secuestradas en el operativo

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de San Martín -con la fiscal Melisa Di Giorgio en turno- y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del distrito -intervino la fiscal Andrea Campos-, que ordenaron el secuestro de las armas utilizadas y el trabajo de Policía Científica, entre otras medidas.

J.E.G. será indagado en las próximas horas. Según los registros oficiales, cuenta con antecedentes por robo simple y por infracción a la Ley 23.737 de drogas. Ambas causas son del año pasado.

Asimismo, uno de los heridos, Joel Paz, también posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y a la ley de estupefacientes, entre otros que datan desde 2020.

Temas Relacionados

San MartínVilla La CatangaVilla La TranquilaPolicía BonaerenseÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

La solicitud la hizo la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja, que investiga el caso. Enumeró al menos tres antecedentes y solicitó que el sector más cercano a los clubes permanezca cerrado

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

La banda habría cambiado el dispositivo de cobro por uno propio durante un descuido de un empleado. Así, hicieron que los pagos realizados por los clientes fueran desviados a cuentas controladas por ellos. Cómo los descubrieron

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, quedó formalmente acusado luego de la denuncia de Iara Agustina Ledesma

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a los inquilinos de Barrelier tras una pericia clave

La pareja sospechosa quedó acusada luego de que en la investigación se determinara que desde su vivienda en la planta alta se escuchaba lo que ocurría la noche del crimen

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a los inquilinos de Barrelier tras una pericia clave

DEPORTES

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

TELESHOW

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos