Crimen y Justicia
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Rosario: detuvieron a Ezequiel Riquelme, hijo de un capo narco que opera para Lindor Alvarado desde un penal

El joven fue encontrado en un conocido complejo habitacional, frente a un shopping. Está sospechado de organizar “la calle” de la banda que lidera su padre. El año pasado se lo vio ocupando uno de los lugares de poder de la barra brava de Rosario Central

Primer plano de un grupo de hombres en una tribuna. Varios visten camisetas del club o gorros azules con la inscripción 'La Guerrilla'. Hay banderas azules y amarillas
Ezequiel Riquelme, a la izquierda de la foto, con otros integrantes de la barra brava de Rosario Central
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En una decena de allanamientos que se llevaron adelante en la mañana de este viernes en Rosario, quedó detenido Ezequiel Riquelme (19), hijo del recluso Francisco “Fran” Riquelme, condenado recientemente a prisión perpetua como el jefe de la célula que operó en la zona noroeste de la ciudad para el capo narco Esteban Lindor Alvarado. Al joven lo localizaron en un procedimiento en el coqueto complejo habitacional Condominios del Alto.

Riquelme fue sorprendido lejos de su residencia, en el complejo Tierras de Sueños 3 de Roldán. Lo hallaron en un departamento de alquiler temporario en un operativo sigiloso que hicieron la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Hace tiempo lo buscaban fiscales provinciales por el rol que ocupó en la estructura liderada por su padre desde el penal federal de Marcos Paz.

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Ezequiel Riquelme tras su detención

El joven, que fue visto el año pasado ocupando el punto de mayor poder de la barra brava de Rosario Central tras el asesinato del jefe del paraavalanchas, Andrés “Pillín” Bracamonte, en noviembre de 2024, empezó a tener actividad como presunto organizador de la banda respecto del manejo “de la calle”, del dinero de la estructura y en la intermediación con terceros.

La caída del hijo de “Fran” se dio por un trabajo coordinado de los fiscales Patricio Saldutti y Marina Vigo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y Diego Giro y Mercedes Banchio de la Unidad de Microtráfico.

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En paralelo, hay otros nueve allanamientos contra la estructura de Riquelme, que casualmente ya fue juzgada este año. De hecho, en mayo pasado Francisco y otros 11 miembros de la banda recibieron la pena de prisión perpetua por asociación ilícita, homicidios, balaceras y extorsiones entre 2021 y 2023 en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros, territorio de la zona noroeste de la ciudad donde operan hace años.

Ezequiel quedó captado por las cámaras a comienzos de 2025 mientras estaba parado en el paraavalanchas del Gigante de Arroyito -estadio de Rosario Central- junto con Santino Alvarado, hijo del capo narco condenado también a perpetua, y a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava luego del homicidio de Bracamonte.

Andrés "Pillín" Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central
Andrés "Pillín" Bracamonte. El exlíder de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado

Casualmente, la hipótesis principal del crimen de Bracamonte es que lo mató la banda conocida como Los Menores, una suerte de cooperativa integrada por distintos pesos pesados de distintas organizaciones del narcotráfico de Rosario que se agruparon para disputarle territorio a Los Monos, incluso con personas que habían formado parte de esa estructura, como el caso de Leandro “Gordo” Vilches.

Ghiselli fue detenido en agosto del año pasado por una investigación de los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola contra Los Menores. A “Laucha”, puntualmente, le atribuyeron ser el organizador de esa banda al ocupar un rol de poder dentro de Rosario Central por disposición de Matías Ignacio Gazzani, líder de Los Menores, que está prófugo y sobre quien pesan ofrecimientos de recompensa del gobierno nacional y provincial, por 10 millones de pesos y 70 millones de pesos, respectivamente.

Después de la foto que circuló con fuerza en febrero de 2025 de Ezequiel, Ghiselli y Santino Alvarado, se conoció que hubo una fuerte pelea entre el hijo de Francisco Riquelme y el hijo de Esteban Alvarado por el control del barrio Ludueña.

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