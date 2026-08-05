Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Procesaron con prisión preventiva al clan familiar detrás de la prepaga trucha de La Matanza

Alberto “Beto” Santarceri, identificado como organizador del grupo, y otros cuatro miembros de la familia fueron imputados por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos, usurpación de títulos y honores, tenencia ilegal de arma de guerra y asociación ilícita

Primer plano de dos hombres, uno joven con barba y gafas y otro de mediana edad con barba y chándal negro, posando frente a una pared de piedra
"Beto" Santarceri junto a uno de sus hijos
Guardar

Cinco personas fueron procesadas con prisión preventiva por la Justicia de La Matanza tras ser consideradas responsables de integrar una asociación ilícita dedicada a la explotación irregular de centros de salud bajo el nombre de Argentina Salud y otros, que funcionaban sin habilitación y empleaban a personas sin títulos profesionales para la atención médica.

Según la resolución del Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza, los imputados son Alberto Rubén Santarceri, identificado como organizador del grupo, Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse. El fallo señala que actuaban en sedes ubicadas en González Catán, Virrey del Pino y San Justo, partido de La Matanza, entre otros domicilios relevados, entre al menos fines de 2024 y mayo de 2026.

PUBLICIDAD

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Garate, relevó 14 hechos donde, en diferentes consultorios y bajo la estructura de Argentina Salud y sociedades vinculadas, se constató la atención de pacientes por personas no matriculadas, la elaboración de documentos y recetas médicas con sellos apócrifos a nombre de profesionales reales —muchos de los cuales desconocieron haber prestado servicios en esos lugares—, y la venta de medicamentos sin intervención de farmacéuticos, según surge del análisis de los expedientes y testimonios incorporados.

Alberto Santarceri junto a su mujer, también detenida
Alberto Santarceri junto a su mujer, también detenida

El documento judicial detalla que varios profesionales de la salud —entre ellos Romina Paola Neira, Yanina Croissant, Ana María Tamagnone y Mario Mita Arcienega— desconocieron tanto las recetas como los sellos atribuidos a ellos y aseguraron no haber trabajado en las clínicas. Además, los informes de inspección de la Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria de Buenos Aires comprobaron el funcionamiento sin habilitación ni controles legales de los centros ubicados en avenida Juan Manuel de Rosas N°14.901, N°20.964 y en la calle Fortín Yunka al 609. Diversas actas señalaron infracciones estructurales, ausencia de personal idóneo, habilitaciones vencidas o inexistentes, y la presencia de medicamentos de venta restringida.

PUBLICIDAD

Las declaraciones testimoniales sumadas a la causa revelan que el mecanismo consistía en captar pacientes, realizar diagnósticos y prescripciones, incluso mediante la venta de fármacos y la expedición de certificados médicos por personal no habilitado. Algunas personas declararon haber recibido atención y medicación en esos lugares y, en casos, haber sufrido consecuencias de salud posteriores. El expediente incluye relatos de atención a menores y adultos mayores por personal que no pudo acreditar su título habilitante para ejercer la medicina en la Argentina, así como contratos con escuelas y sindicatos para la cobertura de emergencias médicas.

La Fiscalía incorporó también los resultados de diligencias de allanamiento en las que se secuestró una gran cantidad de sellos médicos apócrifos (más de 70 hallados en un maletín dentro de un vehículo con ploteo de Argentina Salud), medicamentos de uso controlado o psicotrópicos, recibos de pagos y documentación de contrataciones con distintas organizaciones y empresas.

Cinco vehículos de servicio de Argentina Salud (vans y un coche subcompacto) estacionados en una acera urbana. Personal junto a ellos, con edificios y calle de fondo bajo cielo azul
Las camionetas de "Argentina Salud", la prepaga trucha

Los informes periciales y bancarios aportados muestran transferencias por grandes sumas de dinero a nombre de Alberto Rubén Santarceri y sociedades conexas con movimientos asociados a la operatoria de los consultorios, farmacias y ambulancias. Se identificaron pagos a distintos empleados y a empresas proveedoras del rubro médico, así como la adquisición de vehículos identificados como ambulancias sin habilitación para tal fin.

Testigos y extrabajadores relataron la existencia de un circuito de contratación informal de personal extranjero sin título revalidado, el uso de sellos de profesionales auténticos y la entrega de recetas y certificados a pacientes y organismos, en ocasiones para justificar ausencias laborales ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros empleadores.

La Justicia resaltó la gravedad del riesgo generado por la prestación de servicios médicos, la administración y dispensación de medicamentos fuera de las exigencias legales, el empleo de identidades y matrículas profesionales sin consentimiento y la provisión de servicios contratados por entidades que resultaron ser aportados por personas sin habilitación legal, según se desprende de las pericias, testimonios, inspecciones e informes ligados a la causa.

Con base en los elementos reunidos, el juzgado dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos, usurpación de títulos y honores, tenencia ilegal de arma de guerra y asociación ilícita (esta última agravada en el caso de Santarceri, señalado como jefe u organizador). La resolución fue notificada al Servicio Penitenciario Bonaerense y al Registro Nacional de Reincidencia. La investigación continúa a cargo de la UFI N°1 de La Matanza.

Temas Relacionados

La MatanzaGonzález CatánAsociación ilícitaVirrey del PinoÚltimas noticiasSan JustoClínica truchaPrepagasArgentina Salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El misterio de la supuesta ametralladora de la Armada que terminó en el plan de la banda más temida de Brasil para matar a un político

La Justicia argentina sigue el rastro de una imponente arma de guerra incautada en 2024 en Sao Paulo al Primeiro Comando da Capital. ¿Su posible orígen? Un destacamento en Tierra del Fuego. Mientras tanto, una controversia se agita en los tribunales

El misterio de la supuesta ametralladora de la Armada que terminó en el plan de la banda más temida de Brasil para matar a un político

Nuevos videos del caso Facundo Moyano: por qué Candela Arizaga escapó, quién la persiguió y qué investiga la Justicia

El sindicalista recuperó su libertad en las últimas horas tras ser indagado por el fiscal que lo investiga por violencia de género. La reconstrucción de la confusa secuencia

Nuevos videos del caso Facundo Moyano: por qué Candela Arizaga escapó, quién la persiguió y qué investiga la Justicia

Ordenaron prisión provisional sin fianza para el modelo argentino detenido en España por un femicidio

Daniel “Lolo” Briglia fue detenido por la Guardia Civil luego de permanecer más de una semana prófugo

Ordenaron prisión provisional sin fianza para el modelo argentino detenido en España por un femicidio

Femicidio en Pilar: el castigo que sufrió Milagros Cabrera antes de ser asesinada

La joven de 30 años había desaparecido el viernes cuando iba a trabajar. Dos días después, fue hallada muerta a metros de una parada de colectivos. El resultado de la autopsia

Femicidio en Pilar: el castigo que sufrió Milagros Cabrera antes de ser asesinada

La declaración de Facundo Moyano ante la Justicia tras el episodio con Candela Arizaga

El sindicalista fue liberado anoche tras permanecer varias horas detenido. Está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

La declaración de Facundo Moyano ante la Justicia tras el episodio con Candela Arizaga

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

El millonario contrato que firmaría un piloto de F1 y sería clave para el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

TELESHOW

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

INFOBAE AMÉRICA

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

El 87.1% de las microempresas agropecuarias depende de su negocio principal y queda más expuesto a la sequía en El Salvador