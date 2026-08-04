Crimen y Justicia
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“A ella la vi mal, asustada”: un testigo reveló detalles del incidente protagonizado por Facundo Moyano y su pareja

Ramiro, encargado de un edificio ubicado en la esquina donde la víctima fue filmada deambulando semidesnuda por la calle, contó detalles del confuso episodio por el que detuvieron al hijo del sindicalista Hugo Moyano

Habló un testigo del confuso episodio que protagonizaron Facundo Moyano y su pareja
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Mientras avanza la investigación para esclarecer el confuso episodio que protagonizaron este martes a la madrugada Facundo Moyano y Candela Arizaga, su pareja, esta mañana se conoció el testimonio del encargado de un edificio ubicado justo en la esquina de Belgrano donde la influencer de 23 años fue hallada -y filmada- mientras caminaba semidesnuda y totalmente desorientada.

Pese a que el incidente ocurrió cuando todavía era de noche, Ramiro ya cumplía con sus tareas laborales. Es uno de los porteros de un edificio ubicado sobre avenida Virrey Vértiz al 1700, esquina Sucre, y, sin esperarlo, fue testigo de una curiosa situación que involucró al hijo del sindicalista Hugo Moyano y a la joven.

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En ese sentido, Ramiro recordó que Candela estaba con su perro en brazos cuando la observó deambulando sin ropa por la vía pública. “A ella la vi mal, asustada, quería escapar de algo malo que le estaba pasando. Y Facundo corriendo detrás de ella, tratando de contenerla. Pero ella estaba incontenible. Le pregunté a él qué le pasaba y me dijo que le estaba dando un brote psicótico”, explicó el encargado en diálogo con los medios de prensa que aguardaban su palabra.

Consultado por si observó algún indicio de violencia en los involucrados, el hombre aseguró que no detectó lesiones. “Yo no interpreté una situación de violencia. Era una persona queriendo ayudar a la otra, queriendo contenerla y sacarla del medio de la avenida porque podía pisarla un colectivo o un auto”, describió.

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Y respecto al estado de Candela, señaló: “A ella le costaba ubicarse en tiempo y espacio, estaba alterada y gritaba. A él lo vi normal. Ella no quería que él la ayude, quería que se vaya. Y tampoco el policía que estaba acá en la esquina. Quería huir de todos, estaba fuera de sí”.

Facundo Moyano portada
La primera foto de Facundo Moyano al ser demorado por personal de la Policía de la Ciudad.

Por último, Ramiro comunicó que la mascota que la pareja de Facundo Moyano llevaba en brazos y escapó en pleno incidente se encuentra al cuidado de una vecina de ese edificio. “Yo me quedé con el perro, de hecho está acá. Lo tiene una vecina y lo está cuidando. En ese momento (a Candela) era lo que más le importaba”, concluyó.

Qué se sabe hasta el momento

La mañana de este martes se vio marcada por el confuso episodio que protagonizó en horas de la madrugada Facundo Moyano, uno de los hijos del sindicalista Hugo Moyano que fue demorado por personal de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Belgrano, donde él y su pareja, de 23 años, fueron interceptados por uniformados mientras mantenían un altercado en la vía pública.

Según precisaron fuentes policiales a este medio, el hecho fue reportado al 911 por el encargado de un edificio ubicado sobre avenida del Libertador al 5414, entre Virrey Loreto y Virrey del Pino, a metros de la estación Belgrano C del tren Mitre ramal Tigre.

Facundo Moyano fue demorado por la policía
El edificio donde se originó el altercado.

Casi en simultáneo, otro llamado al número de emergencias, en este caso realizado por la pareja de Moyano, reportó un incidente en el mismo lugar.

Al arribar al edificio, personal policial supo por el denunciante que una pareja, por causas que aun se encuentran bajo investigación, había salido corriendo desde el interior de la torre. Así, los uniformados se desplazaron por la zona y hallaron a Moyano y a la joven en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Finalmente, Candela Arizaga fue encontrada mientras corría por la calle semidesnuda, cerca del túnel de avenida del Libertador.

Un video filmado por una testigo muestra a la denunciante deambulando sin ropa por la avenida Virrey Vértiz, con evidentes signos de inestabilidad, mientras otros peatones circulaban por una zona que, a esa hora, todavía no era muy transitada.

Facundo Moyano fue demorado por la Policía

Así, Candela fue trasladada por personal policial a la comisaría 13 A, desde donde luego la derivaron a la guardia del hospital Pirovano. Allí, según precisó Alberto Crescenti, titular del SAME, se le están suministrando líquidos por vía parenteral por probable ingesta de estupefacientes.

“Según manifestó al equipo, venía de varios días de consumo”, agregó en diálogo con el canal de noticias TN.

Si bien la pareja de Moyano declaró esta mañana en el centro de salud ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y, según pudo saber este medio, no habría denunciando violencia, sino un brote producto del consumo de las drogas. Pese a ello, fuentes del caso agregaron más tarde a este medio que el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. En principio, quedaría alojado en la comisaría 13 A, a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía.

Facundo Moyano fue demorado por la Policía
Facundo Moyano fue trasladado a la Comisaría 13 A de la Policía de la Ciudad.

Al mismo tiempo, el fiscal Pistone dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a testigos. Asimismo, se le consulta a la víctima si quiere instar la acción penal y si requiere medidas de protección.

Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

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