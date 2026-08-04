La emoción de María Becerra por la vuelta de Virginia Lago a la televisión: “Te veía con mi abuelita”

Así fue la vuelta de la querida actriz al ciclo que fue furor hace más de diez años (Video: Telefe)

Guardar

María Becerra recordó a Virginia Lago con una mezcla de nostalgia y afecto en sus historias de Instagram, horas después de que la primera actriz regresara a la televisión argentina tras once años de ausencia con el relanzamiento de Historias de Corazón en Telefe.

“Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto”, escribió Becerra junto a la imagen de Lago en pantalla, y viajó en el tiempo para revivir un plan familiar. “Recuerdo que allá por el 2012/13/14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas o se tomaba su famoso ‘vinito’”, escribió la artista.

PUBLICIDAD

La publicación cerró con una promesa de cara a lo que vendrá: “Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, reina hermosa”.

El regreso en cuestión ocurrió el lunes por la tarde, cuando Lago volvió a la pantalla de Telefe para conducir el ciclo que había dejado de emitirse en 2015. “Juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Estoy realmente emocionada. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a compartir pedacitos de vida”, dijo al comienzo del ciclo, sintetizando estos diez años de espera. El programa viene acompañado del reestreno de Avenida Brasil, la telenovela brasileña que ya había sido un éxito en esa misma franja horaria.

PUBLICIDAD

El mensaje de María Becerra para Virginia Lago (Instagram)

El regreso no estaba en los planes de la actriz, según le explicó a Teleshow en una entrevista en la previa del estreno. Allí contó que durante años la gente la detenía en la calle para preguntarle cuándo volvía, y que ella respondía siempre con un “algún día voy a volver”. “A alguien se le ocurrió volverme a llamar y fue como inesperado. Yo no esperaba que sucediera, pero sucedió”, reconoció. Sobre la elección de Avenida Brasil para acompañar el ciclo, la conductora fue directa: “Necesitamos un poquito de cariño, necesitamos un poquito el abrazo. Y este programa lo tiene”.

En la misma charla con este medio, Lago habló de la ficción argentina como una deuda pendiente de la televisión. “Hay tantos escritores, directores, actores que estamos esperando hacer ficción. Hagamos ficción porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos”, afirmó. También reivindicó el lugar de la televisión abierta frente al avance del streaming: para ella, las plataformas no reemplazan el vínculo que la pantalla de aire construye con el televidente. “A la gente le gustaban mucho las tardes. Hay una manera, un ida y vuelta con la gente, una cosa cariñosa”, señaló. Y fue más allá: “Al no haber ficción en la tele, la gente ama a sus actores. La gente va al teatro porque los quiere ver”.

PUBLICIDAD

Virginia Lago en la primera edición de su programa, hace más de diez años

Lago también habló del fenómeno viral que la mantuvo presente en la cultura popular durante su ausencia televisiva. Los videos con su invitación a un “matecito, un vinito, un bizcochito” circularon durante años en Instagram y TikTok, y acercaron su figura a generaciones que no la habían visto en televisión. Al principio, la viralización la sorprendió. Fue su hijo Pablo quien le mostró lo que circulaba en las redes. Con el tiempo, lo adoptó como algo positivo: “Los chicos se divertían, pero sanamente. No era una cosa agresiva: era una cosa cariñosa y eso a mí me gustó”, dijo a Teleshow.

La actriz lleva más de seis décadas frente a las cámaras. Sus primeros trabajos en televisión datan de los años 60, con participaciones en La familia Falcón y El amor tiene cara de mujer. Historias de Corazón nació en 2013 por iniciativa de Tomás Yankelevich, entonces gerente de programación de Telefe, en un momento en que la competencia con eltrece presionaba el rating de la tarde. Fue Lago quien le dio forma al formato y lo hizo propio.

PUBLICIDAD