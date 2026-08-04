Crimen y Justicia
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Demoraron a Facundo Moyano en medio de un confuso episodio con una joven en Belgrano

Ocurrió esta madrugada. Un llamado al 911 alertó sobre una mujer que corría desnuda por avenida del Libertador

TN
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Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, fue demorado este martes a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde protagonizó un confuso episodio junto a su pareja, de 23 años.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que a las 5:03 de la madrugada ingresó un llamado al 911 sobre una mujer que habría sufrido una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la misma joven corría desnuda por Avenida del Libertador.

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Facundo Moyano
Facundo Moyano

Ante ese escenario, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

Candela Arizaga, la joven que denunció a Facundo Moyano
Candela, la joven que denunció a Facundo Moyano

Con esa información, personal policial interceptó a Moyano y a su pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría desatado el conflicto. El exdiputado fue demorado en la Comisaría 13A. Según personal policial, “se mostró hostil” durante el procedimiento.

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Según confiaron fuentes del caso a este medio, tanto Moyano como su novia, identificada como Candela, de 23 años, tenían “signos de haber consumido alguna clase de sustancia”.

Al ser interceptados por los uniformados, el hombre se identificó como “Facundo Moyano, sindicalista e hijo de Hugo Moyano”.

Personal de seguridad del edificio manifestó que habían ingresado discutiendo. En diálogo con los agentes, la mujer refirió haber sufrido lesiones por parte del sindicalista y fue trasladada por el SAME al hospital Pirovano.

Facundo Moyano fue demorado por la policía
El edificio donde se denunció la situación al 911 (Motocam)

Interviene la Unidad Fiscal Norte. Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga.

En tanto, hasta la dependencia policial se acercó el abogado Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo. Candela, en tanto, “no estaría denunciando violencia, sino un brote producto del consumo de las drogas”, según el último reporte policial.

Noticia en desarrollo...

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