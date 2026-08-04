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PH, Podemos Hablar vuelve este sábado: quiénes serán los primeros invitados de Andy Kusnetzoff

Tras dos temporadas fuera del aire, el ciclo de Telefe apuesta por el “punto de encuentro” y un panel de figuras que promete encender la noche

En una nueva temporada del icónico ciclo encabezado por Andy Kusnetzoff, se conocieron las primeras cinco figuras que pasaran por el estudio y se sincerarán frente a al cámara (Telefe/YouTube)
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Después de varias semanas de rumores y expectativas, Andy Kusnetzoff regresa a la televisión con PH, Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas que supo conquistar el prime time de los sábados en Telefe. El conductor vuelve a la pantalla chica el próximo sábado 8 de agosto a las 21:30, una franja horaria clave en la competencia televisiva. De cara al regreso, la producción ya reveló quiénes serán los primeros invitados en sentarse alrededor de la emblemática mesa de confesiones.

En esta nueva temporada, PH apostará por una combinación explosiva de personalidades: Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui, Pampita y Diego Leuco serán los protagonistas del primer programa. Cinco figuras de estilos bien distintos que prometen una noche de anécdotas, debate y momentos inolvidables en el tradicional “punto de encuentro” que distingue al formato. Además, desde la producción no descartan sumar a último momento un invitado más para completar la mesa y sorprender a la audiencia.

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Con este regreso a la pantalla chica, el reconocido conductor y su equipo apuestan a recuperar la esencia de uno de los programas de entrevistas más exitosos y populares de la televisión argentina, que desde su estreno marcó tendencia con su formato relajado, sus confesiones inesperadas y la química entre los invitados.

Los primeros confirmados son Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui, Carolina "Pampita" Ardohain y Diego Leuco (Instagram)
Los primeros confirmados son Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui, Carolina "Pampita" Ardohain y Diego Leuco (Instagram)

El regreso de PH, Podemos Hablar, significa también el retorno de Kusnetzoff al prime time de Telefe, tras el cierre del ciclo a fines de 2023. En esta nueva etapa, el conductor buscará volver a instalarse como protagonista del clásico duelo televisivo frente a Mirtha Legrand, quien seguirá al frente de sus icónicas cenas de los sábados en El Trece. La competencia entre PH y La Noche de Mirtha fue, durante años, uno de los grandes atractivos de los sábados y definió muchas veces la agenda del espectáculo.

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En diálogo con SQP (América) en abril pasado, Kusnetzoff se refirió a la “rivalidad” con la legendaria Mirtha Legrand y la consideró positiva para ambos ciclos. “La competencia con Mirtha siempre fue bárbara”, reconoció Andy, remarcando que la disputa por la audiencia le dio vida al prime time. “Cuando te va bien, volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede”, agregó, dejando en claro su entusiasmo y expectativa ante el regreso.

El ciclo, que se despidió de la pantalla en un momento de alto rendimiento, dejó una huella en la televisión reciente. La decisión de Telefe de apostar nuevamente por PH responde a la estrategia de fortalecer el prime time de los sábados, un segmento históricamente competitivo donde los tanques de la televisión abierta suelen definir la agenda mediática. En los últimos tiempos, el canal también apostó por emisiones especiales de realities como Gran Hermano y MasterChef Celebrity, mientras terminaba de definir el regreso de algunos de sus títulos más emblemáticos.

En abril pasado, el conductor se refirió a las versiones de la vuelta de su clásico programa nocturno, que reeditaría el clásico con la diva (SQP - América)

PH, Podemos Hablar se estrenó en 2017 y se mantuvo siete temporadas consecutivas al aire, con invitados de todos los ámbitos, historias personales y debates que generaron repercusión en redes sociales y medios. El ciclo tuvo su última emisión en diciembre de 2023 y, tras dos temporadas sabáticas, este regreso se perfila como uno de los grandes acontecimientos de la televisión en 2026.

Con la confirmación de los invitados y la expectativa por el regreso de Andy Kusnetzoff, PH vuelve para reactivar el clásico duelo de los sábados y renovar el interés por el prime time. Telefe ya tiene todo listo para un estreno que promete volver a ser protagonista de la conversación y el rating televisivo. Las miradas vuelven a estar puestas en la pantalla, esperando nuevas confesiones, debates y esos momentos únicos que solo PH sabe generar.

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