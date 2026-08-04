El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

La joven recordó a su papá a poco de su fallecimiento y el conductor la consoló (Video: Ahora Caigo-Eltrece)

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Ahora Caigo (Eltrece) volvió a tener uno de esos momentos que se salen del juego para instalarse en la emoción. Una participante conocida como Pepe —cuyo nombre real es Janina Elizabeth Pepe— sorprendió a Darío Barassi cuando, en medio de una de las rondas, hizo una pausa para contarle algo que no tenía nada que ver con las preguntas del certamen.

Antes del quiebre, el clima en el estudio era el de siempre: risas, juego y el ida y vuelta característico entre el conductor y los concursantes. Pepe había contado con humor el origen de su apodo: de chica la llamaban “Meji” por tener una hermana melliza, y con el tiempo el mote derivó en Pepe, herencia directa de su apellido. “En realidad me llamó Janina. Me dicen Pepe por mi apellido”, explicó entre risas, mientras Barassi bromeaba con la posibilidad de que en el colegio le hicieran bullying por ese nombre.

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Todo cambió cuando, antes de responder una consigna, Pepe frenó el ritmo del juego y pidió la palabra: “Pará, ¿puedo decir algo?”. Barassi, con su tono característico, le respondió: “Sí, te encanta hablar, Pepe, ¿qué?”. Fue entonces cuando la participante soltó la frase que cambió el tono del estudio: “Este programa lo veía mi papá”. Y agregó, con la voz quebrada: “Y falleció hace muy poquito”.

El emotivo momento de Darío Barassi con un participante de Ahora Caigo

El estudio quedó en silencio. Barassi reaccionó de inmediato: “Ay, reina”. Y sin dudar, le dedicó unas palabras: “Bueno, en honor a tu padre, hija. Te quiero, Pepe. Un beso, un beso, Pepe. Dale, Pepe, dale, dale”.

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El conductor, sentado del otro lado del estudio, quiso saber más sobre la historia y le preguntó directamente: “Con todo el esfuerzo que significa para mí pararme... ¿De qué se murió Pepe? ¿Querés contarme?”. Ella respondió con dos palabras: “Del corazón”. Mientras la joven terminaba de decir esta frase, el presentador terminaba de cruzar el estudio para abrazarla, Pepe, visiblemente movilizada, le pidió ese abrazo en voz alta: “Ay, vas a darme un abrazo, me muero”.

“Te quiero Pepe, vamos. Ya pasó, ya pasó. Vamos a divertirse. En honor a tu viejo, dale”, fueron las palabras de aliento que eligió el abogado para consolar a la joven. Y Barassi, fiel a su estilo, no dejó que el momento se volviera completamente solemne. Tras el abrazo, retomó el tono desenfadado que define al programa con un comentario que arrancó las risas de todo el estudio: “A mí se me mueren los dos y nadie me abraza, chicos”. Ante esto, Pepe largó una carcajada. Barassi siguió con su tono desenfadado que la caracteriza.

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La sorpresa de Darío Barassi al escuchar el historial amoroso de una participante

Darío Barassi escuchó la historia de Yamila, una de las participantes del certamen, y quedó descolocado al saber cómo fue la historia de amor con su pareja actual (Ahora Caigo - El Trece)

Días atrás, el conductor protagonizó una secuencia inesperada junto a Yamila Antivero, una participante que desafió a todos, y especialmente al animador con su desparpajo y sinceridad. Lo que empezó como una simple presentación terminó revelando una historia que descolocó tanto al público como al propio conductor: solo había tenido una pareja en toda su vida.

Todo se inició cuando Barassi, fiel a su costumbre, pidió a Yamila que se presentara ante el público. Ella, lejos de seguir el libreto habitual, generó el primer momento de tensión divertida de la jornada. “No voy a decir mi edad”, sentenció, sin dar demasiadas explicaciones. Fiel a su estilo, Barassi intentó negociar con humor y le propuso: “Si vos decís tu edad, yo digo cuánto peso”. Pero Yamila no se dejó convencer tan fácilmente. Solo arriesgó un “25”, que enseguida reconoció como una mentira entre risas. El juego siguió hasta que, después de varias idas y vueltas, la participante reveló el número que tanto la incomodaba: “No me gustan los 40, ¡no me gustan!”, admitió. La sorpresa fue mayor cuando agregó que prefería tener 41 antes que cumplir los 40. “Ah, querés ser más vieja”, reaccionó Barassi, visiblemente desconcertado, y Yamila explicó que lo que le molestaba era “cambiar el número de adelante”.

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Ya más distendida, Yamila contó algunos detalles de su vida personal. Reveló que es empleada municipal, oriunda de la ciudad de Brandsen, y que está casada desde hace 25 años con Adrián, el padre de sus tres hijos. Pero el dato que realmente sorprendió a Barassi y a todo el estudio llegó cuando confesó a qué edad había comenzado su relación: “A los 15 me puse en pareja y hasta ahora es mi único novio. Mi único hombre”, afirmó, con naturalidad.