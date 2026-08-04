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El Gobierno y la Policía de Bolivia se contradicen sobre la aprehensión de Evo Morales tras casi dos años sin ejecución

Mientras una parte argumenta que hay cerca que 18 mil órdenes de captura pendientes y que la del exmandatario “no es prioridad”, la otra desmiete esa afirmación

El expresidente de Bolivia Evo Morales asiste en un evento público en la localidad de Chimoré (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego
El expresidente de Bolivia Evo Morales asiste en un evento público en la localidad de Chimoré (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego
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Evo Morales es se ha convertido en un dilema político para el Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Mientras algunos sectores reclaman que la Policía ejecute la orden de aprehensión en su contra, sus seguidores advierten una fuerte resistencia ante el intento de detención de su líder.

En medio de esa controversia, en los últimos días surgieron contradicciones entre la Policía y el Ministerio de Gobierno. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, afirmó que la aprehensión de Evo Morales no es “prioridad” de su gestión y observó que los casos en contra del expresidente requieren tener más “solidez”.

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“No es una prioridad dentro del cargo del comandante general. Hay más de 18.000 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado. Tenemos muchos casos, para mí no es el caso más importante”, dijo Sokol en una entrevista con el programa de streaming Que no te la charlen.

El jefe de la Policía también señaló que el caso de trata por el que Morales está acusado no está bien sustentado. “Desde mi punto de vista no es el caso más importante, porque el proceso que tiene es por trata y tráfico, estupro, creo que no va bien el tema de las pruebas”, afirmó Sokol.

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El presidente boliviano Rodrigo Paz flanqueado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a la izquierda, y el comandante general de la Policía Nacional, Mirko Sokol, durante una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. Archivo. (AP Foto/Juan Karita)
El presidente boliviano Rodrigo Paz flanqueado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a la izquierda, y el comandante general de la Policía Nacional, Mirko Sokol, durante una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. Archivo. (AP Foto/Juan Karita)

Morales enfrenta dos órdenes de aprehensión en Bolivia. La primera por una investigación que lo acusa de trata de menores con agravante, por haber embarazado a adolescente durante su presidencia y sobre la cual la Fiscalía ha recolectado 170 pruebas. La primera orden de captura por este caso fue emitida en octubre de 2024 sin que hasta la fecha se haya ejecutado. Posteriormente, en enero 2025, Morales fue arraigado y declarado en rebeldía tras no presentarse a declarar ante la Justicia.

Adicionalmente, la semana pasada se emitió una segunda orden de captura contra el expresidente por una acusación vinculada con las protestas y bloqueos de caminos que paralizaron el país durante siete semanas entre mayo y junio de este año. Si bien la movilización fue impulsada inicialmente por la Federación de Campesinos de La Paz a la que se sumó más tarde la Central Obrera Boliviana, los cocaleros liderados por Morales realizaron marchas e instalaron piquetes en la región del Trópico de Cochabamba, al centro del país.

Con las dos órdenes de captura vigentes, el comandante Sokol señaló que la Policía debe ejecutar un análisis profundo para detener a Morales, pues existe información de que en el bastión donde está atrincherado desde hace casi dos años hay militantes armados y que un operativo de captura podría tener un alto costo humano.

El expresidente Evo Morales saluda a sus seguidores tras votar en las elecciones en Villa 14 de Septiembre, región de Chapare, Bolivia, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)
El expresidente Evo Morales saluda a sus seguidores tras votar en las elecciones en Villa 14 de Septiembre, región de Chapare, Bolivia, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)

Tras estas afirmaciones, el Ministerio de Gobierno (Interior) desmintió al jefe policial. “El Gobierno ha definido como tarea prioritaria, escúcheme, prioritaria detener a Evo Morales”, sostuvo el ministro Marco Antonio Oviedo en una conferencia de prensa. Más tarde, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó lo prioritaria que considera la captura del exmandatario.

Ninguna persona se encuentra por encima de la ley”, señala el comunicado en el que se afirma que “las decisiones judiciales deben ser cumplidas sin distinción, privilegios ni consideraciones de carácter político”.

Semanas atrás, Morales desafío a las autoridades bolivianas al difundir un video en el que se lo ve dentro un vehículo conversando en un retén con agentes policiales de la fuerza antidroga en su bastión, en el que mantiene una vida pública y se desplaza entre comunidades para participar en mitines y eventos públicos.“Ya le va llegar la cárcel”, advirtió el presidente Paz a finales de junio.

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