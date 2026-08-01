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Siete muertos tras un choque entre un auto y un camión cerca de Exaltación de la Cruz: cinco eran menores

El hecho ocurrió durante la noche del viernes, en medio de la fuerte tormenta. Las víctimas fallecieron en el acto. Hay un herido grave que fue trasladado a Capilla del Señor

Un camión blanco con logo de Granja Tres Arroyos y carrocería Masper está dañado en su frente tras colisionar con un automóvil azul en la oscuridad, con dos bomberos presentes
Bomberos de Luján y Exaltación de la Cruz trabajaron en el rescate del único sobreviviente del vehículo de menor porte (Gentileza El Civismo)
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Un choque frontal entre un GMC Chevette y un camión Mercedes Benz dejó siete muertos este viernes cerca de las 21 en la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

Las siete personas fallecieron en el acto luego del impacto frontal, confirmaron a Infobae desde Bomberos Voluntarios de Luján, quienes participaron del operativo de rescate. Los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

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En el auto viajaban ocho personas: murieron cinco menores y dos adultos, y un ocupante fue trasladado en grave estado. “A las 21:12 nos ingresó el llamado, fuimos con dos móviles, uno de rescate y una ambulancia”, confirmaron a Infobae desde Luján.

Ambulancia blanca con "BOMBEROS" y "RESCATE", puerta trasera abierta, y un camión de bomberos rojo estacionados de noche
Las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente en el cual perdieron la vida siete personas, cinco de ellas menores de edad (Gentileza Luján Hoy)

Al arribar a la zona de la tragedia, ya estaban trabajando en el lugar miembros de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz, bajo una lluvia torrencial. “Colaboramos con ellos rescatando al único sobreviviente que estaba atrapado en el vehículo que fue derivado, en estado de gravedad, a un hospital en Capilla del Señor”, agregaron a este medio desde el destacamento.

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La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz abrió una causa caratulada “homicidio culposo”, mientras peritos trabajaban para determinar los motivos del siniestro. La circulación sobre la traza permaneció parcialmente reducida, con controles y desvíos.

De acuerdo con lo informado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján, el vehículo de menor porte llevaba ocho ocupantes y la magnitud del impacto impidió que siete sobrevivieran. Hasta la madrugada, las autoridades continuaban con las tareas para establecer la identidad de todas las víctimas.

El camión era conducido por un joven de unos 20 años que viajaba junto a un hombre de alrededor de 50 años, ambos vecinos de Luján, y resultaron ilesos. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, los Bomberos Voluntarios de Luján y la Policía Científica.

Noticia en desarrollo...

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