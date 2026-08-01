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Sigue el alerta naranja en el AMBA y 18 provincias: prevén tormentas fuertes, vientos y caída de granizo

Varios distritos enfrentan advertencias meteorológicas de diferente intensidad, con focos críticos en el AMBA y zonas del litoral. Además, crecen las complicaciones por lluvias, ráfagas y acumulación de nieve en el sur

Calles inundadas por las fuertes tormentas en la ciudad de La Plata (X: @juanpiferrari)
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Amplias zonas de la Argentina permanecen bajo alerta meteorológica con diferentes niveles de riesgo debido a lluvias intensas, tormentas fuertes y vientos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo mantiene advertencias de nivel amarillo y naranja en distintas regiones, mientras persisten inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y áreas del litoral.

De acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, el país enfrenta un escenario de inestabilidad climática que afecta a diversas provincias. Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y el noreste de Córdoba se mantienen bajo alerta por tormentas.

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Algunas áreas podrían ser afectas por tormentas de variada intensidad, fuertes o localmente severas. “Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica”, informó el SMN. Además, dependiendo la zona, los valores de precipitación acumulada podrían variar entre 30 y 50 mm y 60 y 100 mm en la totalidad del periodo de alerta.

Por otro lado, las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, el norte de San Luis, Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por viento. Esta categoría señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos pero con menor potencial de daño, principalmente por vientos intensos y lluvias de variada intensidad.

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Las alertas del país para el sábado 1 de agosto según el SMN
Las alertas del país para el sábado 1 de agosto según el SMN

Las provincias podrían verse afectadas por vientos intensos del sector oeste, las velocidades podrían varían entre 40 y 80 km/h, incluso alcanzando ráfagas de 100 km/h. La advertencia cubre una franja significativa del centro y norte argentino, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, de acuerdo con los datos oficiales del SMN.

Mientras tanto, prevén nevadas para las provincias de Chubut y Santa Cruz: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 cm en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas mas bajas no se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco”.

Las fuertes tormentas del AMBA

El nivel naranja implica fenómenos de alto impacto, con potencial de generar daños materiales, interrupciones de servicios y riesgo para la vida. Las áreas más comprometidas son el noreste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Allí, los reportes oficiales señalan la caída de grandes volúmenes de agua en pocas horas y la ocurrencia de tormentas eléctricas con ráfagas.

Se espera temperaturas de hasta 19°C para el fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Se espera temperaturas de hasta 19°C para el fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las lluvias provocaron anegamientos y acumulación de agua en avenidas principales, con reportes de calles inundadas y demoras en el transporte público. El SMN indicó que la intensidad de las precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores superó los promedios previstos para la época, con registros de ráfagas de viento entre 51 y 59 km/h.

Según datos del organismo, “las condiciones meteorológicas pueden mantenerse inestables durante el fin de semana, con lluvias y tormentas recurrentes en el área metropolitana”. Esta situación agrava el riesgo de nuevas inundaciones en sectores donde el drenaje urbano resulta insuficiente ante la magnitud del evento.

Se espera que las lluvias continúen hasta la mañana (X: @PregoneroL)

El pronóstico del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa un sábado 1 de agosto con temperaturas máximas de 19°C y mínimas de 14°C. Se espera una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70% durante la mañana y la tarde, con ráfagas de viento del sur que pueden alcanzar los 59 km/h. El domingo, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 15°C, con tendencia a la mejora de las condiciones hacia el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales ante la presencia de alertas meteorológicas. Frente a tormentas de intensidad, especialmente en situaciones de alerta naranja, se recomienda salir solo si resulta imprescindible, permanecer en construcciones cerradas y evitar zonas anegadas o expuestas a ráfagas de viento.

Entre las acciones sugeridas, el organismo indica desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa al domicilio, cerrar puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, radio a pilas y linterna. Además, es importante cargar los celulares con anticipación y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía para cualquier eventualidad.

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