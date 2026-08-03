Crimen y Justicia
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Liberaron a los dos hijastros acusados de matar a un tatuador en La Plata, pero seguirán bajo investigación

Los hermanos Fernández, de 17 y 19 años, recuperaron la libertad por disposición de Justicia, aunque continúan imputados. “No puede ser que los hayan soltado así como si nada”, se quejó la hermana de la víctima

La Plata tatuador crimen
Antes de morir, Miguel Eduardo Lazarte señaló a Maximiliano Fernández como el autor del ataque
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En las últimas horas, fueron liberados los dos jóvenes detenidos por el crimen de Miguel Eduardo Lazarte, el tatuador de 43 años asesinado de una puñalada en el pecho. Los hermanos, de 17 y 19 años, se dieron a la fuga tras el ataque hasta que fueron capturados este domingo.

El caso comenzó el sábado 1° de agosto, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira, La Plata, tras un llamado al 911, y encontró a Lazarte tendido con una herida cortopunzante en el pecho y otra en el cuero cabelludo.

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Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hombre, que aún presentaba signos vitales, alcanzó a identificar a Maximiliano Fernández, de 19 años e hijo de su pareja, como el agresor. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento del tatuador.

Según pudo saber este medio, Lazarte registraba antecedentes penales. Sin ir más lejos, el 12 de marzo de 2026 había recuperado la libertad después de haber estado detenido en la Unidad Penal N°1 de Lisandro Olmos. Además, tenía dos causas por tentativa de homicidio iniciadas en 2014, una de ellas también por amenazas y desobediencia. Su historial también incluía expedientes por tentativa de robo y tentativa de robo calificado tramitados entre 2006 y 2009.

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La Plata crimen tatuador
El hecho ocurrió en la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira

El caso

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el episodio se produjo tras una fuerte discusión entre Lazarte y su pareja. En ese contexto, intervinieron los hijos de la mujer, con quienes el tatuador comenzó a forcejear. Como consecuencia, los tres sufrieron heridas provocadas con un elemento cortopunzante. En la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que se sospecha fue utilizado durante el ataque.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien ordenó la detención de los dos sospechosos, que tras el crimen habían escapado.

Crimen La Plata
El episodio comenzó a partir de una discusión entre Lazarte y su pareja

A partir del relevamiento de cámaras públicas y privadas y de tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, los investigadores ubicaron a los hermanos este domingo en la vivienda de un familiar, ubicada en la calle 166 y 30 de Berisso. Tras una vigilancia encubierta, los agentes detuvieron a F. F. (17) y a Maximiliano Fernández cuando intentaban abandonar el lugar. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª de Villa Ponsati.

Sin embargo, en horas de la tarde, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 3, Sabrina Cladera, dispuso que, una vez realizadas las revisiones médicas legales y las evaluaciones del área de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ambos recuperaran la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, la medida no implica el cierre de la investigación: los hermanos Fernández continúan imputados por el homicidio y deberán comparecer a la primera audiencia judicial, por lo que seguirán sometidos al proceso penal mientras avanza la causa.

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Los atacantes fueron liberados, pero están sujetos al proceso penal mientras avanza la investigación

En diálogo con Infobae, la hermana del tatuador pidió justicia por Lazarte y sostuvo que la Justicia se “agarró” de las causas anteriores que tenía su hermano para dejar libres a los acusados y así “tapar el crimen”.

“No puede ser que los dejen en libertad así como si nada. Es un homicidio lo que hicieron”, afirmó Pamela.

La mujer también aseguró que, cuando intentó radicar una denuncia, no quisieron tomársela. “Necesitamos ayuda”, concluyó.

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