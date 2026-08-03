Crimen y Justicia
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Crimen del ferretero en Mar del Plata: los dos acusados se negaron a declarar y continuarán detenidos

Los jóvenes, de 23 y 25 años, se presentaron ante la Justicia pero solamente se reunieron con sus defensores. La causa quedó caratulada como criminis causa. El reclamo de los familiares: “Mi hermano no se merecía esto”

El revólver incautado por la policía, presuntamente utilizado durante el asalto en Malvinas Argentinas (0223)
El revólver incautado por la policía, presuntamente utilizado durante el asalto en Malvinas Argentinas (0223)
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Los dos acusados por el asesinato del ferretero en Mar del Plata se negaron a declarar ante el fiscal que los imputó por homicidio criminis causa. Luego de la audiencia que duró apenas unos minutos, ambos regresaron al Complejo Penitenciario de Batán.

Tomás Hocte, de 23 años, y Alan Ovejero, de 25, se presentaron este domingo en el octavo piso de Tribunales acompañados por miembros de la Defensoría Oficial, según indicó el portal de noticias 0223. Allí se entrevistaron brevemente con sus defensores y optaron por guardar silencio ante el fiscal Carlos Russo, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

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El traslado se produjo horas después de que los detuvieran por el crimen de Ricardo Ruiz, un comerciante de 48 años que trabajaba en una ferretería en el barrio Malvinas Argentinas. El ataque ocurrió el sábado al mediodía en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué.

Los individuos, uno de ellos con un pedido de captura activo, llegaron al lugar en motocicleta, ingresaron armados al comercio y le dispararon en el pecho. Luego huyeron a pie, abandonando la moto en la puerta del local. Los vecinos que escucharon los disparos se acercaron y encontraron al comerciante gravemente herido. “Estaba muy mal, se estaba muriendo”, relató uno de los testigos al mencionado portal.

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Ruiz fue trasladado en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con signos vitales, pero falleció minutos después de su llegada pese a los intentos del personal médico por estabilizarlo. “El balazo le dio en el corazón”, describió posteriormente la autopsia realizada.

Los detenidos se negaron a declarar y continuarán detenidos
Los detenidos se negaron a declarar y continuarán detenidos

El informe preliminar estableció que la causa de muerte fue una hemorragia masiva con perforación cardíaca que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Durante la necropsia se secuestró un proyectil calibre .32, que será cotejado con el revólver incautado a los detenidos en la escena del crimen.

Por otro lado, en el lugar del crimen, la Policía Científica realizó pericias y recolectó pruebas fundamentales para la causa. También incautaron el revólver utilizado en el asalto y la motocicleta —que no tenía pedido de secuestro según una primera revisión-.

El operativo policial que siguió al crimen permitió la captura de ambos sospechosos. Hocte fue interceptado por personal del Comando de Patrullas en las inmediaciones de Brandsen y Arrué, a unos 600 metros del lugar del hecho. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente en una causa por robo. Ovejero, en tanto, fue localizado en Arrué y Berutti tras intentar escapar por los techos de las viviendas linderas al local.

El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué
El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué

La causa fue caratulada como homicidio criminis causa, figura del Código Penal argentino que se aplica cuando el homicidio es cometido para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito —en este caso, el robo— y que tiene como única pena la prisión perpetua.

El fiscal aguarda el resultado definitivo de la autopsia y el cotejo balístico entre el proyectil extraído del cuerpo y el arma secuestrada para incorporar nuevos elementos al expediente.

El crimen de Ruiz incrementó los reclamos por parte de los familiares y residentes de la zona, quienes anticiparon que habrá una movilización este lunes frente al local ubicado sobre avenida Libertad 7700.

Según informó Ahora Mar del Plata, la convocatoria se conoció mediante redes sociales y grupos barriales, y tiene como objetivo visibilizar la problemática de la inseguridad en la ciudad, además de exigir justicia por el reciente hecho. “Solamente con tu compromiso podemos hacer la diferencia. Te esperamos”, concluye el mensaje.

“Mi hermano no se merecía esto. ¿Quién tiene derecho a venir y matarlo así?”, cuestionó la hermana de la víctima. Uno de los vecinos lo recordó como “un hombre recontra honesto, laburante, que trabajaba de lunes a domingo”.

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