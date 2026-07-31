Crimen y Justicia
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Encontraron a una nena santafesina de 5 años en Venezuela: estaba desaparecida desde el 2023

La menor fue hallada en Barinas junto a su madre tras una investigación internacional coordinada por la Justicia Federal, Interpol y la Cancillería. Se inició el proceso para su restitución a la Argentina

La niña de cinco años que fue localizada en Venezuela tras casi tres años de búsqueda
La niña de cinco años que fue localizada en Venezuela tras casi tres años de búsqueda
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Una niña santafesina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023 fue localizada en la ciudad de Barinas, en Venezuela, junto a su madre. La menor fue hallada en el marco de una investigación federal por su presunta sustracción, retención y ocultamiento. La hipótesis investigada es que la madre de la niña, identificada con las iniciales F.A.S., habría trasladado a la menor fuera del país sin autorización paterna. El proceso avanza para su restitución internacional a la Argentina.

La búsqueda de M.G.S.A. comenzó cuando su padre presentó una denuncia ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

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La fiscalía argentina, a cargo de Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre, señaló que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Por este motivo, se aceleraron los procedimientos para su retorno a la Argentina. Además, la fiscalía solicitó a Interpol la publicación de una Notificación Azul para monitorear la situación de la madre y asegurar su comparecencia ante la justicia.

La localización fue corroborada por autoridades venezolanas, entre ellas la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de Barinas y representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes local.

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Los hechos bajo análisis encuadran en el artículo 146 del Código Penal, que refiere a la sustracción de menores. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el hallazgo se produjo luego de que una persona, aportara datos concretos sobre el paradero de la niña y su madre.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal trabaja coordinadamente con la Cancillería Argentina, a través de la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es avanzar en el procedimiento de restitución internacional de la menor, solicitado por el padre.

La investigación federal se desarrolla en dos frentes: la causa penal por la presunta sustracción y el proceso de restitución internacional. Ambos procedimientos avanzan de manera paralela y coordinada, priorizando las medidas para garantizar el regreso seguro de la niña a la Argentina, de acuerdo a lo informado por la Unidad Fiscal Santa Fe. Mientras tanto, prosigue la investigación para esclarecer los hechos.

La investigación

Tras la denuncia inicial, la búsqueda de la niña derivó en una investigación compleja que involucró a diversos organismos nacionales e internacionales y el uso de herramientas tecnológicas poco habituales en este tipo de casos.

La búsqueda internacional de la niña de 5 años fue difundida por Interpol y las autoridades argentinas
La búsqueda internacional de la niña de 5 años fue difundida por Interpol y las autoridades argentinas

La investigación también contempló posibles vínculos familiares de la actual pareja de la madre, con la ciudad venezolana de Barinas, lo que reforzó la hipótesis de que la menor podría encontrarse en esa región. La fiscalía articuló pedidos de información a organismos venezolanos, como la empresa de telecomunicaciones DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para rastrear posibles líneas telefónicas y matriculación educativa vinculadas a la niña.

En paralelo, a mediados de 2026, Interpol emitió una notificación amarilla destinada a facilitar la búsqueda y difusión internacional del caso. La fiscalía también pidió la colaboración ciudadana, publicando canales de contacto específicos para recibir datos sobre el paradero de la menor. La familia paterna, en tanto, denunció demoras en la actuación inicial y reclamó mayor visibilidad del caso a nivel nacional e internacional.

Uno de los aspectos destacados de la investigación fue el análisis de direcciones IP asociadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre. Con colaboración de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se georreferenciaron accesos a redes sociales y otros servicios digitales, detectando registros en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Estas pistas permitieron orientar la búsqueda internacional.

Según la hipótesis judicial, la madre habría sustraído, retenido y ocultado a la niña, trasladándola fuera del país sin autorización paterna y cortando el vínculo con el padre. La causa se caratuló como sustracción, retención y ocultamiento, y la investigación contempló análisis de registros migratorios, testimonios y el monitoreo de redes sociales.

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