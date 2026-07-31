Dos hogares, diferentes traumas: el terremoto de Japón deja cicatrices visibles e invisibles

Hirosuke Shimada (46), su esposa Yuka (45) y sus hijas Tsugumi (3), Nana (14) y Mizuki (16) almuerzan en una tienda de campaña frente a su casa tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en medio de los cortes de agua que sufre la zona durante una ola de calor, en Yatsushiro (Japón), el 30 de julio de 2026 (REUTERS)

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La casa de Hirosuke Shimada salió prácticamente ilesa del terremoto de esta semana en el suroeste de Japón, pero el violento temblor dejó a él, a su esposa y a sus tres hijas demasiado asustados para dormir dentro, lo que los obligó a vivir en una tienda de campaña en el patio delantero.

Al otro lado de la ciudad, el carpintero Makoto Sawatari observaba el yeso desmoronado, las tejas rotas y las ventanas agrietadas, preguntándose cuánto costaría reconstruir su casa en la ciudad costera de Yatsushiro, una década después de que otro gran terremoto la dañara.

El terremoto de magnitud 7,1 del martes se cobró al menos 25 vidas, pero para miles de supervivientes, especialmente para aquellos que viven cerca del epicentro en lugares como Yatsushiro, las secuelas psicológicas y económicas perdurarán mucho después del desastre inicial.

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“Era una sensación de ‘otra vez no’”, dijo Sawatari, de 52 años, mientras evaluaba el costo de las reparaciones bajo el sofocante calor del verano, mientras su esposa y otros miembros de la familia limpiaban el interior. “Pasamos unos 10 años dejando todo como queríamos”.

Calcula que la factura podría superar los 10 millones de yenes (61.000 dólares), más del doble de lo que gastó tras el terremoto de Kumamoto de 2016, que causó la muerte de más de 260 personas y dañó o destruyó decenas de miles de viviendas.

Una década después, su animada e histórica ciudad está plagada de casas derrumbadas. La mayoría carecen de agua corriente y algunas no tienen electricidad, lo cual es muy preocupante, ya que las temperaturas alcanzaron los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit) el jueves. Las autoridades no han dado un calendario claro para reparar la maltrecha infraestructura de la ciudad.

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Hirosuke Shimada (46) comprueba el suministro de agua, que aún no se ha restablecido tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en su casa de Yatsushiro, Japón, el 30 de julio de 2026 (REUTERS/Issei Kato)

Demasiado aterrorizado para regresar

Fuera de su tienda de campaña, Shimada, de 46 años, comentó que su casa también sobrevivió intacta a los terremotos de 2016, lo cual atribuye a sus gruesas vigas y sólidos cimientos. Aun así, su familia, incluyendo a sus tres hijas, la menor de 3 años, quedó tan afectada que prefiere el refugio de lona, ​​sofocante por el calor, a las habitaciones con aire acondicionado del interior.

“La casa está bien, pero sigo teniendo demasiado miedo de quedarme dentro”, dijo su esposa Yuka, que descansaba dentro de la tienda de campaña. Treinta minutos antes, había salido corriendo cuando una réplica sacudió la casa mientras preparaba el almuerzo.

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Cuando el primer terremoto sacudió la zona el martes por la tarde, Yuka se había escondido debajo de un escritorio en la guardería donde trabajaba antes de ayudar a evacuar a los niños al patio de recreo. Dijo que la había aterrorizado.

A pesar de que su casa no resistió dos fuertes temblores, Sawatari, el carpintero, dijo que no pensaba abandonar la propiedad.

“Este es el único lugar donde puedo vivir, así que no hay nada que hacer”, dijo después de pasar gran parte del día tratando de rescatar objetos de su casa, con sus pisos irregulares y paredes agrietadas.

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Pero puede que pase algún tiempo antes de que pueda regresar. Sawatari espera pasar los próximos meses reparando casas ajenas antes de poder ocuparse de la suya. “Probablemente mi casa sea la última”, dijo con expresión resignada.

(REUTERS)