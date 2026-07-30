Un jefe narco fue capturado en Salta mientras su mujer tiraba dólares y celulares por una tapia

Hallaron más de 400 kilos de cocaína en un camión cisterna en Santiago del Estero

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Un camión cisterna con 443 kilos de cocaína fue interceptado en una ruta de Santiago del Estero por Gendarmería, este miércoles por la madrugada, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

La sorpresa no fueron los ladrillos de cocaína —debido a que los agentes esperaban dar con el cargamento—, sino el sofisticado método de ocultamiento utilizado por la organización y denominado “sistema colombiano”. Se trata de un sistema hidráulico para la apertura de un doble fondo.

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“Un gendarme encontró la apertura debajo del guardabarros trasero derecho y los cables que indicaban el modo de abrir”, detalló una fuente. “El chofer, de apellido González, se mantuvo en silencio en todo momento”, reveló una fuente. Fue detenido.

De forma simultánea y durante todo el día, se realizaron allanamientos que terminaron con la detención del presunto líder de la organización identificado como Paulo Santos Santo, apodado “El Tío” y oriundo de Salvador Mazza.

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De acuerdo a las fuentes, el supuesto jefe narco fue arrestado en su casa de la calle Yrigoyen, en Salta, cuando intentaba fugarse hacia Bolivia y mientras su esposa “tiraba billetes de la divisa norteamericana y celulares por una tapia”.

Pese al intento de la mujer por deshacerse de las pruebas, los gendarmes encontraron el dinero y los dispositivos, que fueron secuestrados. Se trata de una veintena de aparatos y 65 mil dólares.

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En el caso, hay un prófugo de apellido Martínez, con pedido de captura internacional por orden del juez federal de Salta Julio Bavio.

La investigación, a cargo de los fiscales de la PROCUNAR, Mariana Gamba y Jorge Viltes Monier, y el fiscal federal Eduardo Villalba, comenzó tres años atrás y es un desprendimiento de “Ave Rapáz”, el histórico operativo en el que desarticuló al poderoso clan Loza y en el que se incautó una tonelada de cocaína.

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