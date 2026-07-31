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Grupo Cibest anuncia financiamiento para fortalecer el capital del banco Bam en Guatemala

La transacción por USD 70 millones, canalizada mediante su filial panameña, apunta a reforzar la solidez patrimonial de la institución y habilitar una mayor expansión de préstamos en el mercado local

Un edificio de hormigón gris con textura. La bandera de Guatemala ondea prominentemente. Varias otras banderas y un oficial de uniforme de pie en la plaza
La sede principal del Banco de Guatemala se muestra con las banderas de países centroamericanos ondeando y personal reunido en una plaza al aire libre. (Banco de Guatemala)
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El banco guatemalteco Bam recibirá un financiamiento subordinado de USD 70 millones para ampliar el acceso al crédito en el país, según informó la entidad bancaria. La operación, canalizada a través de Bancolombia Panamá, filial del grupo financiero Grupo Cibest, busca fortalecer la estructura de capital de la entidad y expandir su capacidad de acompañar el crecimiento económico guatemalteco.

El anuncio de la transacción fue realizado por el propio Grupo Cibest, que destacó el efecto que tendrá el préstamo en el desarrollo del tejido productivo nacional. Bam utilizará estos recursos para impulsar la productividad de sus operaciones y ampliar la oferta de crédito, especialmente para empresas, pymes y trabajadores independientes. El financiamiento responde a una estrategia para atender las necesidades de los actores económicos de Guatemala, permitiendo su expansión y el respaldo a sus planes de crecimiento.

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La entidad financiera subrayó que la operación representa un voto de confianza en la economía local. De acuerdo con declaraciones de Alejandro Aguilar, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Bam, “este financiamiento es un impulso clave para el crecimiento de los diferentes actores económicos en Guatemala, ya que amplía el acceso a recursos que potenciarán su desarrollo y aportará en la generación de empleo y bienestar económico del país” a la vez que reafirma el compromiso del grupo financiero con el país.

La operación fue estructurada como un préstamo subordinado, modalidad que fortalece la solidez patrimonial de la institución receptora y le permite incrementar su capacidad de otorgar créditos. El mecanismo, según informa el comunicado, se presenta como una alternativa en el mercado local, accesible para otros actores del sistema financiero guatemalteco. Según el comunicado, la operación permitirá a Bam responder con mayor eficacia a las demandas locales, apoyar la creación de oportunidades y fomentar el desarrollo del tejido productivo nacional.

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Silueta del mapa de República Dominicana con flechas verdes ascendentes, signo de dólar, pila de monedas, edificio de banco, hombre y billetes.
Símbolos financieros y flechas ascendentes ilustran el crecimiento económico de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de Grupo Cibest en Guatemala

El Grupo Cibest detalló que la solución financiera está alineada con su propósito de promover el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. La entidad mantendrá su enfoque en acompañar transformaciones económicas, sociales y ambientales en Guatemala e impulsar iniciativas orientadas a construir comunidades más sostenibles y resilientes.

El financiamiento, gestionado a través de Bancolombia Panamá, refuerza la presencia del grupo en el país y consolida su estrategia de crecimiento regional.

El respaldo de instituciones internacionales como Grupo Cibest y su filial panameña se interpreta como un reconocimiento a la estabilidad y potencial de crecimiento de la economía guatemalteca. El préstamo fortalece la posición de Bam como actor del sistema bancario y refuerza la capacidad del sector para contribuir en la generación de empleo y bienestar.

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