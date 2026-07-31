Cultura
Agregar Infobae enGoogle

‘La Odisea’ dura tres horas y ya la vi dos veces: creo que sé por qué

El héroe de Nolan gana la guerra pero, aun así, el destino que lo espera no es el de un vencedor. La culpa, otros inventos modernos y por qué la historia nos suena familiar

Tres hombres con armaduras, cascos con penacho, capas y espadas posan sobre terreno arenoso bajo un cielo azul. Al fondo, estructuras de campamento
Arde Troya en La Odisea: un momento clave
Guardar

Primero: no soy gente de sentarse largas horas en el cine, ni en ningún lado: digamos todo. Cuando supe que la película de Christopher Nolan duraba casi tres horas, tuve la tentación de clavar la amable invitación a verla y quedarme en casa. Total, algún día la iban a pasar en las plataformas y la podría ver de a poco. Por suerte no lo hice.

book img

La Odisea (en minutos)

Gratis

Descargar
book img

La Odisea

Gratis

Descargar
book img

La Odisea (en 5000 palabras)

Gratis

Descargar
book img

La Ilíada

Gratis

Descargar

La vi la primera vez imantada: no me di cuenta de que pasaba el tiempo, no me sentí incómoda en el asiento, no me dolió la cintura, no estaba ni cansada al final. Algo me mantenía quieta y alerta y, a la vez, con esa felicidad que da una frase bien hecha, una imagen bella, una idea que te sorprende.

PUBLICIDAD

Fui de nuevo una semana más tarde, ya había visto todo pero como si no hubiera visto nada. O mejor, como quien va saboreando lo que ya sabe que viene, doble placer. Como preparar la casa para recibir a alguien querido que vive lejos e ir disfrutando su presencia desde antes de que llegue. A mi lado, mi nieto de 14 años, con todo el escepticismo de los 14 años, pasó gran parte de la película sentado en la punta de la butaca, la vista al frente.

Pero... ¿por qué? La pregunta del millón por estos días: ¿qué tiene esta historia de 2.700 años para ponernos la piel de gallina hoy? Lo pensé entre la primera y la segunda vez y alguna punta me dio el periodista y crítico cultural Daniel Molina, que escribió en X que el Odiseo de Nolan ya no era un héroe griego porque sentía culpa. Y la culpa por matarse los unos a los otros no era un sentimiento griego sino algo inventado en otras latitudes, entre los hebreos.

PUBLICIDAD

Tres hombres con armaduras, cascos con penacho, capas y espadas posan sobre terreno arenoso bajo un cielo azul. Al fondo, estructuras de campamento
La película presenta a Odiseo como un héroe y un asesino, y su regreso convierte la violencia de Troya en una metáfora política.

Toda adaptación, ya se sabe, habla del presente, aunque tome materiales del pasado. Son nuestras las miradas, el punto de vista, la idea de humanidad, el tipo de relaciones entre la gente. Y lo que hay para decir, claro. Sobre todo eso.

En los manuales se lee que Odiseo es astuto y quiere volver a casa. Básicamente eso: la astucia sobre la fuerza. Ahora, con una mano en el corazón: ¿es astuto el Odiseo de Nolan? ¿En qué se ve? ¿Es tan astuto cuando el director nos priva de una de las escenas claves de su astucia, esa en la que el héroe le dice al cíclope que se llama “Nadie” para que cuando el pobre monstruo tenga que pedir ayuda diga que “Nadie” lo atacó? Esa escena -ese ardid de jugador de truco- no está en la película. Ni la astucia ni -como señala Molina- el humor ni el sexo. Más bien vemos a un melancólico y hasta aceptamos el cuestionamiento psicoanalítico que le hace Calipso: en el fondo, no querías volver.

En cambio, vuelve y vuelve y vuelve a la pantalla -y a la mente- una escena que, creo, es fundamental. Odiseo está tirado en las escalinatas de una Troya que arde -sí, arde Troya- y ve lo que hizo. Ve que esa astucia que sí tuvo al meter a los soldados dentro de un caballo y dar ese caballo como regalo a Atenea, esa astucia terminó en masacre. Traicionamos los vínculos básicos, dirá en algún momento. Los troyanos abrieron la puerta a una ofrenda porque la ofrenda debía ser el final de la batalla y no, no era el final, era el arma letal.

En la adaptación de Christopher Nolan, Odiseo (Matt Damon) es un hombre protomoderno. Crédito... Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
El Odiseo de Nolan aparece como un personaje melancólico, que siente culpa.

No es gratis traicionar los acuerdos básicos y, además, no es gratis masacrar. Sería cosa de todos los días para el Odiseo de Homero, pero para el nuestro no lo es, por suerte. El Odiseo de Nolan es el vencedor vencido. Tanto que -esto tampoco está en el original- cuando por fin vuelve a casa y “gana”, se autoimpone el exilio. Pelea con los pretendientes, asesina a troche y moche a los invasores, recupera a su mujer y... deja el trono en manos de su hijo y se va, con ella, a otra parte. A cumplir el plan que ella había formulado al principio. Moraleja: si él le hubiera hecho caso en ese momento, se hubiera ahorrado diez años de pelea, ser el autor intelectual de la muerte de cientos de personas, otros diez años de regreso accidentado y la caída de todos sus compañeros, de su tropa. Ni que hablar que se hubiera evitado ese carnaval de sangre que es la pelea con los pretendientes.

Odiseo entendió mejor que nadie a los enemigos troyanos y usó eso que tenían en común -los mismos dioses- para quebrar la resistencia y, una vez adentro, arrasar con todo. ¿Será por eso, y no por lo del cíclope, que Poseidón está tan enojado con él que no lo deja volver a su casa? ¿O será que sabe que está tan sucio, tan manchado de sangre, que no puede llegar y tomar el trono? Porque el que vuelve, cargado de cadáveres ajenos y propios, no es el mismo que el que se fue. Después de cierta violencia, de ciertos daños, no alcanza con haber ganado: sos ese, el que convirtió una ciudad en escombros.

Quizás los diez años por el mar sean como los 40 de los judíos en el desierto cuando salieron de Egipto y desconfiaron de Dios, 40 años antes de llegar a la Tierra Prometida: un espacio para limpiar culpas. Pero, nos dice Nolan, ni eso alcanza. El que toca las playas de Ítaca ahora es, a la vez, un héroe y un asesino. Abre la puerta de su casa y no tiene opción, vuelve a matar, lo vuelve a hacer.

No sé por qué veo acá una metáfora política. Debe ser mi imaginación.

Temas Relacionados

Christopher NolanLa OdiseaBajalibrosCineUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué leer esta semana: tres versiones de "La Ilíada", lo que pasó antes de "La Odisea"

El éxito mundial de la película de Christopher Nolan llevó a mucha gente a los clásicos griegos. Aquí proponemos, también, algunas adaptaciones contemporáneas

Qué leer esta semana: tres versiones de "La Ilíada", lo que pasó antes de "La Odisea"

Perón, López Rega y el ascenso de Aníbal Gordon: adelanto exclusivo de Marcelo Larraquy

Basado en entrevistas y documentos inéditos, el nuevo libro del periodista reconstruye el camino de un delincuente común hacia el corazón de la violencia política y el terrorismo de Estado en la Argentina de los años setenta

Perón, López Rega y el ascenso de Aníbal Gordon: adelanto exclusivo de Marcelo Larraquy

La banana más vendida del mundo que genera USD 35.000 millones al año, está en peligro

Un hongo propagado por Asia, África y Sudamérica amenaza con acabar con la masiva variedad Cavendish, según documenta el investigador agrícola James Dale en ‘The Future of Bananas’

La banana más vendida del mundo que genera USD 35.000 millones al año, está en peligro

Guía de Arte y Cultura: semana del 31 de julio al 7 de agosto de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 31 de julio al 7 de agosto de 2026

En memoria de Glen Hansard, el músico callejero de Dublín que ganó un Oscar y conquistó Broadway

Bruce Springsteen, Bono, Ed Sheeran y Billie Eilish, entre otros, despidieron con honores al cantautor irlandés cuya voz y canciones trascendieron fronteras y generaciones

En memoria de Glen Hansard, el músico callejero de Dublín que ganó un Oscar y conquistó Broadway

DEPORTES

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

De la atajada de Montero al penal picado que falló Aranda: así fue la dramática definición de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana

Los mejores memes del sufrido triunfo de Boca por penales frente a O’Higgins: Figal y Aranda, los elegidos

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

TELESHOW

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: tres versiones de "La Ilíada", lo que pasó antes de "La Odisea"

Qué leer esta semana: tres versiones de "La Ilíada", lo que pasó antes de "La Odisea"

El Palacio Nacional brilló de azul en Guatemala durante una jornada que visibilizó a sobrevivientes de trata de personas

El déficit comercial de El Salvador marca en el primer semestre de 2026 su mayor nivel desde 1994, según el Banco Central

Un corazón que late por Honduras: El incansable viaje de Shin hacia las 1,000 escuelas

“La vida humana no se compra ni se vende”: Caja Costarricense de Seguro Social llama a denunciar la trata de personas y fortalecer la donación de órganos