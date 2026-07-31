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Militar dominicana afronta tres meses de prisión, investigada por la muerte de su suegra

La Fiscalía de Azua imputa a la sargento, quien permanece bajo custodia tras ser acusada de homicidio con agravantes y trasladar a la víctima a una zona rural donde fue hallada sin vida

Un tribunal de Azua impuso tres meses de prisión preventiva a la sargento Mariely F. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Un tribunal de Azua impuso tres meses de prisión preventiva a la sargento Mariely F. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
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Un tribunal de la provincia de Azua dictó este jueves prisión preventiva para una sargento de la Fuerza Aérea acusada de asesinar a su suegra, tras acoger la solicitud del Ministerio Público de la República Dominicana. La medida de coerción, fijada en tres meses, recae sobre Mariely F., quien enfrenta cargos por el homicidio de Rosa Marte en la sección Las Guanábanas, un caso que ha generado atención nacional por la gravedad de los hechos y la participación de una integrante de las fuerzas armadas.

Según informó el Ministerio Público, las investigaciones determinaron que el crimen ocurrió la mañana del 9 de julio. Mariely F. habría contactado a la víctima mediante una llamada telefónica en la que le comunicó que su hijo había sufrido un accidente y se encontraba hospitalizado, solicitando que la acompañara para verlo. La señora Rosa Marte salió de su residencia en el sector Barraquito, municipio Villa Riva, provincia Duarte, poco antes de las 7:30 (hora local), acompañada por la imputada, de acuerdo con la cronología presentada en la solicitud de la medida de coerción.

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El expediente, sustentado por el Ministerio Público, detalla que ambas mujeres utilizaron un servicio de taxi para llegar a un centro médico en el sector Gascue, en el Distrito Nacional. Posteriormente, tomaron otro taxi hacia la avenida Duarte y abordaron un autobús con destino al sur del país. En el trayecto, la acusada pidió al conductor descender cerca de un cementerio, al lado de una metalera en la sección Las Guanábanas, donde llevó a su suegra a una zona de matorrales.

Manos de una persona esposadas con esposas de metal, sobre el pecho de una camiseta blanca de manga corta.
El Ministerio Público afirmó que el crimen ocurrió el 9 de julio tras una llamada con la que la imputada dijo que su hijo había sufrido un accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances en la investigación por el asesinato de Rosa Marte

El hallazgo del cuerpo de Rosa Marte se produjo el 18 de julio, en avanzado estado de descomposición, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El acta de levantamiento de cadáver indica que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral y trauma encefálico, lesiones provocadas por el impacto de piedras, según la reconstrucción de los hechos avalada por las pruebas periciales. El Ministerio Público sostiene que la imputada habría agredido a la víctima con objetos contundentes hasta provocarle la muerte.

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La detención de Mariely F. emitida por el Juzgado de Atención Permanente de Azua, instancia que también validó la prisión preventiva como medida cautelar. El proceso ha sido conducido por el procurador de corte Dante Castillo Medina, titular de la Fiscalía de Azua, junto con los fiscales Franklyn Vicente Vicente y Mercedes Soriano, quienes calificaron provisionalmente el hecho como asesinato, conforme a lo previsto en los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal dominicano.

El Ministerio Público explicó que la investigación incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y el rastreo de servicios de transporte utilizados, lo que permitió reconstruir los movimientos de la imputada y la víctima desde la salida del domicilio hasta el lugar del hallazgo. “La evidencia recabada vincula de manera directa a la sargento Figuereo Ramírez con la muerte violenta de su suegra”, afirmó la Fiscalía.

Tres marcadores amarillos numerados uno, dos y tres sobre terreno de tierra y pasto, junto a fragmentos de vidrio roto. El fondo es oscuro.
La Fiscalía de Azua sostuvo que la acusada llevó a Rosa Marte a una zona de matorrales y la atacó con objetos contundentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magistrada Ydaisa E. Medina Estepan, jueza suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Azua, dispuso que la medida de prisión preventiva se cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Azua. El fallo de la jueza responde a la gravedad de los hechos y a la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la existencia de riesgo procesal y la necesidad de proteger la integridad del proceso de investigación.

El caso ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades y la opinión pública, debido al perfil militar de la imputada y a la naturaleza del delito. La Fiscalía de Azua continúa avanzando en la investigación para determinar posibles agravantes y esclarecer todos los detalles relacionados con el móvil del crimen, mientras la acusada permanece bajo custodia en el CCR de Azua, cumpliendo la medida impuesta por el tribunal.

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