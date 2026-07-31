Los mejores memes del sufrido triunfo de Boca por penales frente a O’Higgins: Figal y Aranda, los elegidos

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Boca Juniors avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 4-3 a O’Higgins en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido de vuelta disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. La clasificación llegó con sufrimiento: un error de Nicolás Figal le permitió a los locales abrir el marcador por medio de Francisco González a los 72 minutos, y el juvenil Tomás Aranda falló su remate en la definición desde los doce pasos, al querer “picar” la pelota. Estas dos acciones fueron el foco de los memes en redes sociales.

El partido arrancó con el Xeneize en ventaja global por el 1-0 obtenido en La Bombonera en la ida. Pero el equipo de Rodolfo Arruabarrena nunca logró imponerse en Rancagua. O’Higgins fue superior durante gran parte del encuentro y encontró el premio a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Luis Pavez lanzó un lateral al área. Figal intentó cabecear para despejar, pero su impacto fue débil y dirigió el balón hacia el centro del área, prácticamente como una asistencia involuntaria. Francisco “Panchito” González no perdonó: tomó la pelota de aire y sacó un zurdazo de volea que se metió abajo del palo derecho de Álvaro Montero, lejos de su alcance.

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Con el global empatado 1-1 y el tiempo corriendo, Boca tuvo sus momentos de mayor peligro en el tramo final. A los 77 minutos, un remate del juvenil Flores se estrelló en el travesaño del arco de Carabalí. A los 89, Aranda obligó al arquero local a una tapada con un derechazo cruzado. Ya en los descuentos, el zaguero Ayrton Costa conectó un cabezazo en el área chica que pasó a centímetros del palo. Nada alcanzó para evitar los penales.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El error de Figal —quien además había sido amonestado antes del gol tras varios errores en defensa— y el fallo de Aranda desde el punto de penal se convirtieron en los focos de los memes que inundaron X (ex Twitter) durante y después del partido. La imagen del defensor central “asistiendo” involuntariamente a González y el disparo de Aranda que le dejó servida la pelota al arquero rival concentraron las burlas de los hinchas.

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La definición desde los doce pasos tuvo su propio drama. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, el propio Figal y Lautaro Blanco convirtieron para Boca. Aranda fue el único que falló. Del lado chileno, González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela anotaron, pero Thiago Vecino erró el suyo y Montero atajó el disparo de Pavez en el quinto turno para sellar la clasificación del Xeneize.

Con el pase en el bolsillo, Boca Juniors enfrentará en los octavos de final de la Copa Sudamericana a Recoleta de Paraguay. La final del torneo está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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