Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Los mejores memes del sufrido triunfo de Boca por penales frente a O’Higgins: Figal y Aranda, los elegidos

El Xeneize tuvo una dramática clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y las redes hicieron notar su ingenio

Guardar

Boca Juniors avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 4-3 a O’Higgins en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido de vuelta disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. La clasificación llegó con sufrimiento: un error de Nicolás Figal le permitió a los locales abrir el marcador por medio de Francisco González a los 72 minutos, y el juvenil Tomás Aranda falló su remate en la definición desde los doce pasos, al querer “picar” la pelota. Estas dos acciones fueron el foco de los memes en redes sociales.

El partido arrancó con el Xeneize en ventaja global por el 1-0 obtenido en La Bombonera en la ida. Pero el equipo de Rodolfo Arruabarrena nunca logró imponerse en Rancagua. O’Higgins fue superior durante gran parte del encuentro y encontró el premio a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Luis Pavez lanzó un lateral al área. Figal intentó cabecear para despejar, pero su impacto fue débil y dirigió el balón hacia el centro del área, prácticamente como una asistencia involuntaria. Francisco “Panchito” González no perdonó: tomó la pelota de aire y sacó un zurdazo de volea que se metió abajo del palo derecho de Álvaro Montero, lejos de su alcance.

PUBLICIDAD

Con el global empatado 1-1 y el tiempo corriendo, Boca tuvo sus momentos de mayor peligro en el tramo final. A los 77 minutos, un remate del juvenil Flores se estrelló en el travesaño del arco de Carabalí. A los 89, Aranda obligó al arquero local a una tapada con un derechazo cruzado. Ya en los descuentos, el zaguero Ayrton Costa conectó un cabezazo en el área chica que pasó a centímetros del palo. Nada alcanzó para evitar los penales.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El error de Figal —quien además había sido amonestado antes del gol tras varios errores en defensa— y el fallo de Aranda desde el punto de penal se convirtieron en los focos de los memes que inundaron X (ex Twitter) durante y después del partido. La imagen del defensor central “asistiendo” involuntariamente a González y el disparo de Aranda que le dejó servida la pelota al arquero rival concentraron las burlas de los hinchas.

PUBLICIDAD

La definición desde los doce pasos tuvo su propio drama. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, el propio Figal y Lautaro Blanco convirtieron para Boca. Aranda fue el único que falló. Del lado chileno, González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela anotaron, pero Thiago Vecino erró el suyo y Montero atajó el disparo de Pavez en el quinto turno para sellar la clasificación del Xeneize.

Con el pase en el bolsillo, Boca Juniors enfrentará en los octavos de final de la Copa Sudamericana a Recoleta de Paraguay. La final del torneo está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO POR PENALES DE BOCA

Imagen 4KJ7PB2XRJEMXDXZBVKZ27PJQE
Imagen HHG3ZU2JRFDATG2CJK7BJFSVCU
Imagen I4ELEJ35HVCDZLOEODYJ2P2IQI
Imagen IDEKPH2BQJCQRNVZ2RWOWFN4EM
Imagen 5PATLKBSDBAABMRCEIUOC3OWQM
Imagen PQXDRLC4MVAGXAAK753HY56F3Y
Imagen YBLM5NU2OVBK5LU5RTBPDAU5UE
Imagen DAJMKESKZZAL7PN6ETI2EZOSZM
Imagen FMBXSUJMQNBIRL7LHDO67JRN6A
Imagen XAEZPWBWHVE2PEIG7M6K64IP6I
Imagen 7MWMJZ5CGFACHBDTTDQF63VSLU
Imagen 4EKER5SUTNHHDIQUMNPUGHJDAU
Imagen KIDIQDBRXFGLFBHOF5IRVNC2DI
Imagen UX27POIVX5HZVD7QGBGCNYO3NE
Imagen DRDAW36RIVAUVNLCIH36HR5G7Y
Imagen FK73S3LRGRDA3CSM5ZPJFEZIRA
Imagen FJJ5AFBYVJCQJLVJKORLBDJFCY
Imagen MYCPCB62PFEJTCBE4UGYF74CCI
Imagen 22BVJC5IRVCRDHETOH7SY6D5HQ

Temas Relacionados

Boca JuniorsO'Higginsdeportes-argentinaCopa Sudamericanamemes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Con diez deportes que coronarán campeones y con cruces determinantes en varios torneos colectivos, el programa de este viernes extiende la competencia de las 9:00 a la noche en Santo Domingo y Santiago

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Boca Juniors venció por penales a O’Higgins y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 180 minutos y se enfrentará a Recoleta de Paraguay en la próxima ronda

Boca Juniors venció por penales a O’Higgins y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana: qué rivales tendrán Boca Juniors y River Plate

El Xeneize tuvo una sufrida clasificación por penales en los playoffs, luego de caer por la mínima ante O’Higgins en Chile. El Millonario ya esperaba en la siguiente instancia

Se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana: qué rivales tendrán Boca Juniors y River Plate

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higgins la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

El defensor no pudo despejar y Francisco González aprovechó para establecer el 1-0

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higgins la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

La reunión combinó el cumpleaños y bautismo de Vitto en un mismo evento con ambientación campestre, tonos cálidos y detalles que llamaron la atención

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

MALDITOS NERDS

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

‘Orbitals’ llegará a Switch 2 con pase de amigo y demo cooperativa gratis

Terrible Toybox anuncia Thimbleweed Park 2 para PC en 2028

Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

Dispatch suma una versión para Xbox Series y sincroniza el progreso con PC

ENTRETENIMIENTO

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

INFOBAE AMÉRICA

Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Agrupaciones en Panamá solicitan iniciar discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal

El Salvador: Ahuachapán Norte recibe recursos de Estados Unidos para afrontar emergencias y proteger a la población

Panamá comienza a recibir tropas y equipos para el ejercicio multinacional Panamax 2026