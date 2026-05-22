Crimen y Justicia

Buscan a una nena santafesina de 5 años que habría sido sacada del país por su madre: Interpol lanzó una alerta amarilla

La Justicia federal investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Mía Guadalupe Salteño Altamirano. La principal hipótesis es que su madre la habría trasladado fuera del país sin autorización del padre

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Nena desaparecida Santa Fe Interpol
Mía está desaparecida desde agosto de 2023 (Fuente: MPF)

La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una nena de 5 años que es buscada desde agosto de 2023, sumó en las últimas horas una medida internacional: Interpol dispuso la publicación de una notificación amarilla para intentar localizarla fuera del país, en el marco de una investigación federal por su presunta sustracción, retención y ocultamiento.

La principal hipótesis de la Unidad Fiscal Santa Fe es que Fiorella Abigail Salteño, madre de la niña, habría sustraído, retenido y ocultado a su hija, la habría mantenido fuera del contacto con su padre y la habría trasladado fuera del territorio nacional sin autorización paterna, al menos desde el 23 de agosto de 2023. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados podrían encuadrar, en principio, en el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal.

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El caso se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de Mía el 25 de agosto de 2023 ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Luego de la declaración de incompetencia de la Justicia provincial, las actuaciones fueron remitidas al fuero federal y quedaron radicadas en la Unidad Fiscal Santa Fe el 3 de septiembre de 2024, con intervención de los fiscales coadyuvantes Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre, del Área de Atención Inicial.

Desde entonces, la fiscalía coordinó múltiples medidas para reconstruir lo ocurrido y dar con el paradero de la niña. Entre otras diligencias, requirió tareas al Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe, solicitó informes a organismos nacionales como la Dirección Nacional de Migraciones, la CNRT, la Secretaría de Derechos Humanos y COELSA, y ordenó el análisis de perfiles y publicaciones en redes sociales. También recibió declaraciones testimoniales para identificar posibles domicilios o lugares de tránsito.

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Uno de los ejes de la investigación fue el análisis de direcciones IP asociadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre. Con intervención de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se georreferenciaron esos accesos y surgieron registros asociados a distintos países de la región: Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes vinculados al estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Nena desaparecida Santa Fe Interpol
Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la niña (Fuente: MPF)

Además, distintas declaraciones testimoniales incorporadas a la causa orientaron parte de la investigación hacia Venezuela, particularmente por posibles vínculos familiares de Pedro Luis Sáez Castillo, pareja de la madre, con la ciudad de Barinas.

Hasta el momento, ni Mía, ni su madre, ni la pareja de esta registran ingresos o egresos formales del territorio argentino a la fecha de la denuncia. La CNRT también informó que no hay viajes en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas. Para la fiscalía, esos elementos refuerzan la hipótesis de que la salida del país pudo haberse realizado por pasos no habilitados y sin controles migratorios formales.

En el marco de la búsqueda, la fiscalía solicitó cooperación internacional a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, con intervención de los ministerios públicos de Brasil y Venezuela. En paralelo, Interpol publicó la notificación amarilla respecto de Mía, una herramienta internacional destinada a localizar personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

También se enviaron pedidos de información a organismos venezolanos, como la empresa de telecomunicaciones DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para intentar confirmar o descartar posibles domicilios, líneas telefónicas, lugares de residencia o establecimientos educativos vinculados con la niña.

Actualmente, la Unidad Fiscal Santa Fe continúa desarrollando medidas para localizar a Mía, verificar posibles domicilios en el exterior y restablecer contacto institucional con ella, resguardando especialmente su interés superior.

La fiscalía solicitó la colaboración ciudadana. Cualquier persona que cuente con datos sobre el paradero de Mía Guadalupe Salteño Altamirano puede comunicarse con la Unidad Fiscal Santa Fe al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar.

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