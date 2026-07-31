“Si lo contás va a haber lío familiar”: qué dice la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano

Thiago Medina fue participante de Gran Hermano en 2022

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En las últimas horas, la prima menor de Thiago Medina denunció al ex participante de Gran Hermano de haberla abusado sexualmente hace siete años, cuando ella tenía 12 y el 17. El episodio, que ya investiga la Justicia, habría ocurrido en la casa de la presunta víctima, quien se había quedado al cuidado de su hermano y el ahora acusado.

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de Virrey del Pino y contiene fuertes detalles de la situación. La joven relató que todo ocurrió cuando ella estaba en su cama. De acuerdo a la presentación judicial, Thiago habría ingresado a la habitación, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas.

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En ese momento, la joven, que por entonces era una niña, se empezó a ofuscar. Y al ver la situación, el ex GH acusado le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que hace tres años su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Thiago Medina. En este contexto, las dos partes llegaron a un consenso: que la situación no saldría del entorno familiar.

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Según la denuncia, Thiago Medina le habría dicho a su prima: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”

Así fue hasta este jueves, cuando la denunciante contó que una de sus primas y hermana de Thiago comenzó a contar lo ocurrido. Por este motivo, aseguró, decidió radicar la denuncia ante las autoridades judiciales de La Matanza.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, la denunciante instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

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Quién es Thiago Medina

Thiago Medina saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), edición en la que ingresó con 19 años y donde su historia de vida —marcada por el trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán— tuvo una amplia repercusión entre el público. Dentro del reality, inició una relación con Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas, las gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. La pareja anunció su separación en mayo de 2025.

Meses después, en septiembre de 2025, Medina protagonizó un grave accidente vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El impacto contra la parte trasera de un automóvil lo dejó con seis costillas fracturadas, politraumatismos, colapso pulmonar y lesiones en el hígado y el páncreas.

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Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permaneció internado en terapia intensiva, en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica. En la primera intervención quirúrgica le extirparon el bazo. Tras pasar tres veces por el quirófano, el 9 de octubre recibió el alta médica después de 28 días de internación. Al salir del hospital, lo primero que dijo fue: “Quiero ver a mis hijas”.