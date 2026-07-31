Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima (Instagram)

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Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual por su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años. La joven afirma que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y Medina, 17. La denuncia se conoció el jueves por la noche y el exparticipante del reality respondió horas después con un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de forma categórica.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de Ledesma, aquella noche Medina se encontraba en su casa, ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

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La joven también reveló que su primo intentó garantizar su silencio. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó Ledesma en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

El comunicado que Thiago posteo en sus redes negando las acusaciones

Tras la repercusión pública del caso, Medina tomó la palabra a través de un comunicado publicado en sus propias redes. En el texto decidió negar punto por punto las acusaciones que penden sobre su cabeza: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

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El exparticipante de Gran Hermano también informó que derivó el asunto a su representación legal y que se puso a disposición de la Justicia. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió.

Al cierre del comunicado, Medina anticipó que no volverá a pronunciarse sobre el tema en lo inmediato: “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”.

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Luego de que este tema saliera a la luz, Pilar Smith se comunicó con la expareja de Daniela Celis y contó al aire de LAM (América TV) la respuesta que recibió por parte del joven de 23 años, quien decidió minimizar la situación con una frase que generó repercusión inmediata en el piso del programa de Ángel de Brito: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue denunciado por abuso sexual por su prima Lara Agustina Ledesma en Virrey del Pino (Video: LAM, América TV)

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de Virrey del Pino y contiene fuertes detalles de la situación. La joven relató que todo ocurrió cuando ella estaba en su cama. De acuerdo a la presentación judicial, Thiago habría ingresado a la habitación, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas.

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En ese momento, la joven, que por entonces era una niña, se empezó a ofuscar. Y al ver la situación, el ex GH acusado le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que hace tres años su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Thiago Medina. En este contexto, las dos partes llegaron a un consenso: que la situación no saldría del entorno familiar.

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El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, la denunciante instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.