Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

La segunda reacción de Mauro Icardi luego del fallo, donde sostiene que la decisión de la justicia italiana "es la mejor noticia que podía recibir"

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Mauro Icardi volvió a referirse a la situación judicial que enfrenta en Italia. Pero esta vez, reencuadró el fallo del Tribunal de Milán como una victoria propia: “Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir”, escribió en sus redes sociales, horas después de que la jueza de tutela Cristina Bassi autorizara a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de sus hijas sin su firma ni su presencia.

La clave de esa lectura, según el propio futbolista, es que la resolución se produce en el marco de un proceso judicial que trasciende la disputa por los documentos: “Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores", reveló Icardi, quien sostuvo que desde hace dos años mantiene una postura invariable: “Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar.”

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Bajo ese argumento, el exjugador del Galatasaray explicó por qué se negó a firmar los documentos de viaje de sus hijas: “Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas.” Cerró el posteo con una frase que resume su posición: “Por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación.”

En un primer mensaje publicado horas antes de ese posteo, Icardi había apelado a los informes periciales para denunciar el impacto del conflicto sobre las niñas. Según escribió, los peritos las diagnosticaron como “rotas psicológicamente” y con “un lenguaje de adulto implantado por su madre”, un comportamiento que, según el futbolista, “no se hace presente estando con su padre”. En ese texto también afirmó que sus hijas pasaron de “una infancia normal” a vivir “bajo una exposición permanente”, con visitas al padre restringidas a “un cuarto del Ministerio Público Tutelar (MPT)”. El posteo cerró con una frase en mayúsculas —“LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS”— y con un principio que presentó como jurídico: “No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor.”

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El primer posteo de Mauro Icardi, donde habló de los informes psicológicos sobre sus hijas

La resolución que motivó ambas publicaciones fue dictada el 31 de julio de 2026 por Bassi, jueza de tutela del Tribunal de Milán, y habilita a Wanda Nara Solange a gestionar los documentos de viaje de las niñas ante cualquier autoridad administrativa italiana, sin requerir la cooperación de Icardi. El decreto fue declarado de ejecución inmediata y se libró oficio a la Questura de Milán para que proceda a la expedición de los documentos. La resolución, a la que tuvo acceso Teleshow, condena además a Mauro Emanuel Icardi al pago de las costas procesales por 3.000 euros, más reembolso de gastos generales, IVA y aportes previsionales.

El proceso se inició a partir de una solicitud presentada por Nara ante el Juzgado de Tutela el 27 de julio de 2026, tras el robo de los pasaportes de las niñas en una villa de Galliate, provincia de Novara. La denuncia policial fue acompañada de una intimación del Juzgado de Familia de Turno D de Buenos Aires, que ordenó a Icardi comparecer ante la autoridad consular italiana y prestar su autorización dentro de las 48 horas.

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Según consta en la resolución, el propio Icardi reconoció ante la Estación de Carabinieri de Galliate, el 25 de julio, que se había presentado ante las autoridades consulares italianas y argentinas en Milán y ante la Questura, pero que no logró dar cumplimiento a la orden del juez argentino porque “dichas oficinas no habían recibido comunicación alguna al respecto”. Cuatro días después, al constituirse en el proceso ante el Tribunal de Milán, sus abogados solicitaron el rechazo del pedido de Nara y plantearon la incompetencia del juzgado.

Mauro Icardi junto a sus dos hijas (@mauroicardi)

Bassi desestimó esa excepción al señalar que las niñas son ciudadanas italianas con residencia formal en Milán y que, al encontrarse en territorio italiano sin pasaporte, resultaba “manifiestamente irracional” exigir que la madre viajara a Turquía para tramitar los documentos ante el cónsul local. La magistrada también rechazó el pedido de suspensión del proceso por la tramitación del Convenio de La Haya de 1980, al precisar que ese instrumento prohíbe decidir sobre “derechos de custodia” y que el presente procedimiento se limitaba a la expedición de los pasaportes. En los fundamentos del fallo, la jueza señaló que Francesca e Isabella tienen su domicilio efectivo en Argentina desde al menos septiembre de 2024 —dato que la propia defensa de Icardi confirmó al mencionar que Nara inscribió a las niñas en un colegio ese mes, contra la voluntad del padre— y concluyó que la negativa del futbolista no encontraba “fundamento concreto alguno en el interés de las propias menores”.

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Wanda celebró el fallo en sus propias redes con un mensaje directo: “La jueza ITALIANA acaba de resolver a favor de mis hijas. Se hizo justicia también en Italia.” El episodio se enmarca en un conflicto judicial de alcance transnacional: en Argentina, la justicia dispuso una prohibición de salida del país para el futbolista, mientras que en Italia continúa el proceso de divorcio ante la Sección IX del Tribunal de Milán, donde recientemente se rechazó un reclamo económico presentado por Nara.