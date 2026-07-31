Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

Tras la cobertura que hizo del Mundial 2026, la hija de Ricardo Fort decidió tomarse unos días para vacacionar (Video: Instagram)

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Marta Fort cerró su agenda mundialista con un viaje a Las Vegas que quedó registrado en una serie de fotos y videos que publicó en sus redes sociales. La hija de Ricardo Fort cubrió el Mundial 2026 de principio a fin, siguiendo a la selección argentina partido a partido hasta la final. Cuando el torneo terminó, puso rumbo a Nevada. Lo que vino después lo contaron las imágenes.

Marta Fort es una de las figuras jóvenes del espectáculo argentino que construyó su presencia pública de forma paralela en los medios y en las redes.

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Hija del empresario y mediático Ricardo Fort, creció expuesta a las cámaras y convirtió esa exposición en una plataforma propia. El Mundial le dio semanas de agenda intensa: cobertura, traslados, partidos. Las Vegas fue el contrapunto natural.

El hotel elegido tiene la arquitectura característica de los grandes resorts del Strip: fachada de piedra clara, jardines geométricos con cipreses recortados, balcones de hierro forjado con vista directa a una piscina de dimensiones considerables. Ese balcón fue el escenario principal de la producción fotográfica que Marta compartió con sus seguidores.

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Marta eligió la ciudad de Las Vegas para relajarse luego de la cobertura que hizo en el Mundial 2026

La hija de Ricardo eligió un traje de baño color negro para posar

La influencer posó en el balcón de su habitación, con las piscinas del hotel de fondo

"When in Vegas", escribió Marta en el pie de foto de la publicación

La mayoría de las tomas la muestran con un bikini negro triangular de Diesel, identificable por el logo metálico ovalado en el centro del corpiño. El conjunto, mínimo y de corte clásico, se repite en distintos ángulos y posiciones a lo largo de la secuencia. En algunas fotos aparece recostada en una reposera blanca junto a la pileta, con un cóctel y una botella de agua sobre la mesa ratona a su lado. En otras se para de frente al balcón, con la piscina y los árboles del resort como fondo, y deja ver los tatuajes que tiene distribuidos en ambos brazos y en las piernas.

Los tatuajes son parte visible de su estética. En el brazo derecho lleva una serpiente enroscada de trazo grueso; debajo, una inscripción en inglés en letra cursiva fina. En el izquierdo se distinguen una mariposa, unas estrellas de cuatro puntas y otros diseños de menor tamaño. En el muslo derecho asoma otro tatuaje que las fotos no terminan de mostrar del todo. Completan el look dos cadenas de plata finas superpuestas al cuello y una pulsera roja en la muñeca.

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Una de las imágenes más cercanas la capta junto a la pileta con un vaso plástico transparente con pajita, bebida con rodaja de limón, sobre la mesa ratona. Otra toma, en primer plano, la muestra bebiendo con los ojos cerrados bajo el sol. Al costado, visible en el encuadre, una lata de BodyArmor —bebida deportiva de origen estadounidense— sobre la misma superficie. Las uñas, en celeste claro, aparecen en varias de las fotos y se repiten como detalle constante a lo largo de toda la producción.

La heredera se encuentra fuera del país hace más de un mes

Pantalón capri de encaje, remera a juego y botas fueron los elegidos de Fort para salir a la noche en Las Vegas

La hija de Ricardo estuvo en la noche en un show en vivo (Instagram)

Cuando bajó el sol, el registro cambió de registro. Una foto tomada frente al espejo de la habitación del hotel la muestra con un conjunto negro de encaje semitransparente: top de manga larga con escote en V profundo y pantalón del mismo tejido. La habitación tiene decoración moderna, paredes con tapizado geométrico en tonos tierra y cama al fondo. Marta sostiene el teléfono con la mano derecha y mira directo al espejo con una expresión neutra. El contraste con las imágenes de la piscina es total: del blanco del sol al ambiente cálido y cerrado de la noche.

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Ese look de encaje negro apareció también en otra imagen, esta vez desde adentro de un recinto cubierto de gran escala. Las pantallas LED gigantes del techo y el fondo, las filas de butacas ocupadas y la iluminación del lugar ubican la escena en un show o evento en vivo, uno de los espectáculos que Las Vegas tiene como oferta permanente. Marta aparece en primer plano bebiendo de una botella.

La secuencia completa —piscina, habitación, show— traza el recorrido de unos días que funcionaron como pausa después de semanas de trabajo. La selección argentina llegó hasta la final del Mundial 2026 y Marta estuvo ahí en cada etapa. Las Vegas fue lo que vino después.

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