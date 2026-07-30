Un perito, un comisario mayor y un ex funcionario municipal, los testigos citados para este jueves en el juicio por Loan

Loan desapareció el 13 de junio de 2024

Guardar

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña seguirá este jueves con la duodécima audiencia en la ciudad de Corrientes, en la que se esperan las declaraciones de tres testigos.

Se trata de Juan Osvaldo Ronelli, perito de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; Fabio Pirrone, comisario mayor de la PFA, y Luis Alberto González, ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio.

PUBLICIDAD

Ronelli aparece en el expediente como responsable de peritajes sobre rastros y manchas, en particular el análisis con luminol y la revisión de material biológico encontrado en la Ford Ranger de Carlos Pérez.

Entre sus intervenciones figura un informe en el que precisó que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana”, en alusión a las pruebas realizadas sobre el guardabarros delantero derecho de la camioneta.

PUBLICIDAD

Carlos Pérez, uno de los imputados del caso

Ante esa evidencia, María Victoria Caillava, esposa de Pérez y también imputada, señaló en su declaración que la presencia de manchas podría deberse a “la rotación de las ruedas” y a que “alguno se haya accidentado”. También hizo alusión a traslados del vehículo para servicio técnico o reparaciones.

Sin embargo, la empresa concesionaria mencionada informó que la Ford Ranger no realizó servicio técnico en el período investigado, tal cual consta en el expediente de la fiscalía.

PUBLICIDAD

La investigación también incluyó resultados positivos en las pruebas de odorología con canes, que detectaron rastros de olor compatibles con Loan tanto en la Ford Ranger como en el Ford Ka de Caillava.

Al respecto, los acusados explicaron en sus declaraciones que llevaron sus autos a la comisaría voluntariamente para que fueran peritados, y que en ningún momento pusieron una faja de seguridad a los rodados, lo que, según dijeron, podría haber permitido transferencias de olores.

PUBLICIDAD

Además, Caillava sostuvo que en su coche podían encontrarse rastros porque habían transportado a los hermanos de Loan y a un tío en los días posteriores a la desaparición.

María Victoria Caillava

El comisario Pirrone, por su parte, tuvo participación en las tareas de búsqueda y coordinación de operativos federales en la zona donde desapareció el niño.

PUBLICIDAD

“Se utilizaron todo tipo de recursos para la búsqueda en lugares acuáticos, rupestres, y hasta inclusive se han utilizado recursos aéreos de alto nivel y se cubrió un área bastante con resultados negativos hasta el momento en lo que respecta a la búsqueda del menor”, había declarado en su momento el jefe policial en relación a procedimientos desarrollados entre fines de junio y principios de julio de 2024, en un gran despliegue con la articulación de diferentes recursos técnicos.

En tanto, González es mencionado en la causa por su rol como ex viceintendente y colaborador en los primeros días de la búsqueda. Su testimonio está vinculado a la movilización local, el apoyo logístico institucional y la reacción de las autoridades municipales ante la desaparición de Loan.

PUBLICIDAD

La audiencia de este jueves comenzará a las 9:30.