“Gritá lo que quieras”: rescataron a siete adultos mayores con golpes y desnutrición de un geriátrico en La Matanza

El geriátrico de La Matanza

“El Jardín de mis abuelos” es un geriátrico ubicado en La Matanza que ofrecía profesionalidad y calidez para cuidar a los adultos mayores. Pero en realidad era un infierno. “Gritá todo lo que quieras que nadie te va a ayudar”, le dijo una de las empleadas este martes a un señor de 78 años con desnutrición que intentó escapar y pedir auxilio. Le costó, pero lo logró: Juan José, como fue identificado, consiguió saltar un cerco, huir del establecimiento y llamar a la policía para denunciar los maltratos. Se convirtió en el héroe de sus compañeros.

La denuncia fue radicada al 911 y provocó que tanto agentes policiales como personal de salud se desplazaran al lugar ubicado en la calle Portugal al 2000, entre Fitz Roy y Bogotá. Al entrevistar a la víctima, el hombre relató el sufrimiento que padecía por parte de los empleados del lugar. Enumeró golpes, abandono, que no les daban comida, entre otros horrores.

A pesar de que las personas a cargo del lugar primero se resistieron a que cualquier autoridad ingrese al geriátrico, minutos después un comisario médico logró hacer una inspección. Así se encontró con 6 ancianas “atadas a las camas, en pésimas condiciones de salubridad y con colchones y baños sucios".

En el caso tomó intervención inmediata la fiscal Andrea Palín, quien recibió el aval del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara para hacer un allanamiento de urgencia. En el procedimiento constataron que había nulas condiciones de higiene en el lugar, señales de abandono y síntomas de desnutrición en los siete adultos mayores que estaban allí alojados. “También había rastros de sangre en los colchones”, confirmó una fuente a Infobae.

Los elementos incautados en el allanamiento

En este contexto, la fiscal dispuso la derivación de los ancianos a otros centros asistenciales y notificó a los empleados del lugar de la apertura de la causa donde serán investigados por presunto maltrato y abandono de persona. Mientras tanto, buscan identificar a los dueños del establecimiento, que aun no lograron ser contactados.

Asimismo, Palín solicitó determinar si el lugar contaba con habilitación adecuada y comunicó lo ocurrido al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de La Matanza, con el objetivo de que se evalúe la clausura definitiva del geriátrico en función de las irregularidades halladas.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el geriátrico no tenía denuncias previas formales, aunque sí detectaron varias reseñas negativas en Facebook. Entre los comentarios, se destaca uno de una presunta exempleada que contaba que los adultos mayores eran muy maltratados en el lugar, pero cuando iban visitas se aseguraban de que pareciera lo contrario. Su posteo se incorporó como material al expediente y no descartan llamarla como testigo.

“Si tienen a sus abuelos ahí sepan que van a pasar hambre, malos tratos, los tienen en las peores condiciones. Cuando llueve entra agua por todos lados sobre las camas mientras los dueños miran para otro lado, sin ocuparse del hogar y llevándose toda la plata”, dice el comentario.

Y continúa: “Los tienen peor que si fueran animales, atados comiendo fideos recalentados todos los días que parece comida de perro; los colchones un horror y las sábanas peor; todavía a las cuidadoras las tienen 12 horas todos los días y te dan franco cuando ellos quieren por 400 mil pesos. Cuando los familiares los van a visitar ven otra realidad: los desatan y cambian solo para la visita”.

Otra preocupante reseña

Una página que recomienda geriátricos y comparte reseñas basadas en experiencias de clientes compartió un preocupante texto sobre “El jardín de mis abuelos”. “Acumulan una serie de denuncias graves que apuntan a deficiencias sistémicas en la atención. La puntuación promedio del establecimiento en plataformas públicas es notablemente baja”, se lee en el sitio.

“Uno de los testimonios más alarmantes y detallados describe un cuadro de negligencia severa. Según el relato de la hija de una exresidente, la falta de atención era constante, destacando problemas críticos de higiene. Se menciona que los pañales no eran cambiados con la frecuencia necesaria, una situación que, según su experiencia, derivó en recurrentes infecciones urinarias”, continúa el texto.

Y concluye: “Se describe la comida como de muy baja calidad, con ejemplos específicos como “polenta cruda” y una ausencia total de proteínas como carne o pollo en la dieta".