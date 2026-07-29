Crimen y Justicia
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Nueva denuncia pública contra un sacerdote en Córdoba: su prima relató un abuso sufrido en la infancia

Patricio Cruz Viale está siendo juzgado por abuso sexual de una feligresa. Ahora su prima Paulina Viale contó que también fue víctima cuando tenía 7 años

Detuvieron a un sacerdote por abuso sexual
El sacerdote Patricio Cruz Viale
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El sacerdote Patricio Cruz Viale, quien enfrenta un juicio por abuso sexual contra una feligresa, fue acusado públicamente por su prima Paulina Viale, quien afirmó haber sido víctima de abuso cuando tenía 7 años. El proceso se desarrolla en la Cámara 4ª del Crimen, mientras el testimonio de la mujer aporta un nuevo capítulo a la causa.

De acuerdo con la información difundida por El Doce, Paulina Viale decidió hacer pública su experiencia tras la detención del sacerdote en 2024, motivada por la denuncia de otra víctima. “Lo que yo me siento a contar hoy es que sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 16”, declaró la denunciante en una entrevista televisiva. Según explicó, la detención de su primo le permitió superar el temor y dar a conocer el hecho.

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Viale señaló que su objetivo es acompañar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares. “Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo”, sostuvo durante su testimonio en Arriba Córdoba.

El sacerdote pertenece a la Iglesia Católica de la Virgen de Schoenstatt y cumple prisión domiciliaria desde enero de este año.

Santuario Schoenstatt
Santuario Schoenstatt, ubicada sobre la avenida Rafael Núñez, en la zona noroeste de la capital cordobesa

Si bien la denuncia de Paulina refiere a un hecho intrafamiliar ocurrido décadas atrás y que ya prescribió, la denunciante remarcó la importancia de romper el silencio: “Hablar habilita a otras personas para que haya más personas que denuncien porque la víctima denuncia cuando puede”.

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“Yo estuve así 40 años, por eso busco hablar, no quiero tener más vergüenza ni estar escondiéndome. Además, no quiero ser cómplice, si no lo digo y no lo cuento, siento que soy cómplice”, aseguró Paulina Viale.

El caso

Patricio Cruz Viale enfrenta una acusación por abuso sexual gravemente ultrajante contra una mujer de 46 años. Tras más de un año de detención en la cárcel de Bouwer, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria.

Iglesia Córdoba
El movimiento Schoenstatt expresó su respaldo a Cruz Viale tras conocerse la noticia de la prisión domiciliaria

La causa se originó a partir del testimonio de una feligresa, quien señaló que el ataque ocurrió en el despacho del sacerdote después de una celebración religiosa en la iglesia de Schoenstatt, ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.

El sacerdote llegó a juicio por el delito de abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto.

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