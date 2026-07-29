Oro tokenizado: cómo funciona la tecnología cripto que permite comprar un gramo del metal precioso sin tenerlo en la mano

FILE PHOTO: An employee shows gold bullions at Degussa shop in Singapore June 16, 2017. Picture taken June 16, 2017. REUTERS/Edgar Su/File Photo

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El oro es la inversión más tradicional y, para muchos, la más conservadora frente a momentos de crisis. Las diversas formas de comprarlo agregan ahora en la Argentina la tecnología blockchain, la misma de las criptomonedas. El oro tokenizado implica que se podrá invertir en el metal precioso representado en forma digital pero respaldado al 100% por oro físico.

La plataforma que ofrecerá este servicio por primera vez en el mercado argentino reunirá, con precio internacional, la custodia, la comercializción, la tokenización y la liquidez del oro. Fue creada por Prosegur Crypto, la unidad de activos digitales de la tradicional empresa de logística del efectivo.

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La primera etapa pondrá a la venta 2.000 tokens, cada uno de ellos por valor equivalente a 1 gramo de oro físico certificado de máxima pureza, almacenado en einstalaciones de alta seguridad. Los tokens reflejan la cotización internacional del oro y pueden ser transferidos o vendidos dentro de la plataforma. Toda la operación funciona con tecnología blockchain, lo que permite controlar su trazabilidad y verificación.

Cómo invertir en oro digital

La operación para invertir en oro tokenizado es simple. Basta con registrarse en una web y cargar datos de una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria. Allí se puede comprar “un gramo de oro al mismo precio de un kilo”, según explican en Prosegur, ya que la plataforma utiliza la cotización del mercado de Londres con actualización cada 6 horas. A su vez, se garantiza la liquidez, ya que se puede vender las 24 horas y transferir de inmediato a la cuenta registrada.

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Un punto clave son las comisiones. Aunque garantizan liquidez, se entiende que se trata de una inversión de mediano y largo plazo. La comisión es del 4% al momento de la compra y del 6% al de la venta, por lo que no luce conveniente para “tradear”, para entrar y salir todo el tiempo, algo más propio de un ETF de oro. En este caso, al existir un respaldo de oro físico, se trata de una inversión para sostener en el tiempo.

“La gran ventaja es que todo el proceso lo hace Prosegur, no hay roturas en la cadena de custodia. Acercamos el oro a más personas, combinando la solidez del mundo físico con la eficiencia y accesibilidad de la tecnología. Y el beneficio que trae la tokenización en sí mismo: pagar un gramo al mismo precio que grandes cantidades“, explicó a Infobae José Ángel Fernández Freire, director corporativo de Innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto.

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El negocio de Prosegur Crypto se abrió en el contexto de cambios regulatorios en la Argentina para favorecer las transacciones del ecosistema cripto. La empresa, que opera en 36 países, se inscribió en el país como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el registro que maneja la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Su foco apunta al segmento corporativo, con servicios mayoristas para bancos orientados a la tokenización de instrumentos y los real world assets (RWA), los activos tradicionales que pueden digitalizarse y operarse con tecnología blockchain. Esa estrategia permite comprar un gramo de oro físico sin tenerlo en la mano, con la misma seguridad de los grandes inversores y el precio internacional. “No somos un exchange minorista pero ofrecemos una infraestructura para individuos de alto valor”, explicó Fernández Freire.

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Prosegur Digital Gold

El objetivo de Prosegur es que su producto de oro tokenizado pueda ser incorporado por Alycs, billeteras o bancos dentro del portafolio de inversiones que ofrecen a sus clientes. Asegura que tiene conversaciones avanzadas en ese terreno con varias entidades.

La empresa inauguró en la Argentina un “búnker de custodia de criptoactivos”, una infraestructura diseñada para almacenar activos digitales en “un entorno completamente aislado, sin conexión a internet, con múltiples capas de protección física y criptográfica”.

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Este tipo de instalaciones, señalaron en la compañía, combina protocolos de seguridad de grado militar, almacenamiento en frío y sistemas avanzados de gestión de claves, lo que “consolida un modelo que integra la experiencia histórica de Prosegur en custodia de valores con las exigencias del ecosistema digital”.

“Desde el punto de vista operativo, Prosegur Crypto es responsable de la compra y almacenamiento de lingotes de oro, así como de la emisión de los tokens digitales. Por cada lingote se generan 1.000 tokens, respaldados físicamente por el metal custodiado. Estos activos digitales se almacenan mediante tecnología de almacenamiento en frío, combinando seguridad física y ciberseguridad avanzada”, explicaron.

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