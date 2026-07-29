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Aumentan los tiburones cerca de las playas de Estados Unidos durante el verano y expertos revelan las causas del cambio

El organismo federal informó que el mar concentra más del 90% del aumento térmico de las últimas cinco décadas, un cambio que está empujando a varias especies hacia zonas más frías en 2026

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La temporada de verano de 2026 en Estados Unidos registra más avistamientos de tiburones en el Atlántico y el Pacífico por el calentamiento de los océanos. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La temporada de verano de 2026 en Estados Unidos está marcada por una ola inusual de avistamientos de tiburones en ambas costas, lo que afecta a bañistas, pescadores y autoridades locales. El fenómeno, que se produce entre junio y julio, se vincula al calentamiento de los océanos y a cambios en las rutas migratorias de diversas especies, según reportes de organismos científicos y agencias federales.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), más del 90% del calentamiento global registrado en los últimos 50 años se ha concentrado en los océanos. Esta tendencia repercute directamente en el comportamiento de especies marinas, incluidas varias clases de tiburones, cuyos desplazamientos están siendo documentados por programas de monitoreo como OCEARCH. Según Reuters, la vigilancia de la fauna marina y la emisión de alertas se intensificaron en playas del Atlántico y el Pacífico, especialmente en Nueva York, California y Florida.

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En el contexto del cambio climático y episodios de El Niño, la modificación de hábitats y patrones reproductivos es un proceso que los científicos vienen observando desde hace más de una década. Las migraciones hacia zonas más frías y la aparición de ejemplares en áreas antes consideradas inusuales forman parte de una dinámica que involucra a organismos de investigación, gestores de recursos y comunidades costeras.

¿Por qué hay más tiburones en las playas de Estados Unidos este verano?

El aumento de la temperatura superficial del mar, documentado por la NOAA, es el principal factor detrás del incremento de avistamientos de tiburones en playas de Estados Unidos. El océano absorbe la mayor parte del calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que obliga a los tiburones —animales de sangre fría— a buscar aguas con temperaturas más adecuadas para su supervivencia.

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Según un informe de Gizmodo, la migración hacia el norte afecta a especies como el tiburón blanco y el tiburón toro, que ahora aparecen en zonas como el sur de Canadá, la costa de Nueva Inglaterra y el norte de California. En Rockaway Beach, Nueva York, se reportaron 23 avistamientos entre finales de mayo y principios de julio, y en California se ha detectado un aumento de juveniles cerca de la costa. El fenómeno coincide con datos históricos de la NOAA, que atribuye el desplazamiento a la búsqueda de presas y condiciones óptimas de temperatura.

Playa de arena con personas nadando y tomando el sol, sombrillas de playa, mar azul, cielo despejado y una ciudad fortificada en un acantilado.
La NOAA señala que el aumento de la temperatura superficial del mar modifica las rutas migratorias de los tiburones en las playas de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué especies de tiburones están migrando y dónde se han visto?

Las especies que más han modificado sus rutas son el tiburón blanco (Carcharodon carcharias) y el tiburón toro (Carcharhinus leucas). De acuerdo con un estudio citado por UA News, los tiburones toro establecieron nuevas áreas de cría en Carolina del Norte, mientras que los tiburones blancos fueron avistados más al norte de lo habitual, incluyendo el litoral canadiense. El monitoreo de OCEARCH reveló que el tiburón blanco “Breton” fue detectado en la costa de Florida, en aguas de 30,5 ℃ (87 ℉), cuando otros ejemplares migraban hacia el norte.

El fenómeno no se limita al Atlántico. En la costa de California, las autoridades reportan la presencia de juveniles de tiburón blanco, una tendencia que se atribuye a la búsqueda de aguas menos cálidas y de bancos de peces en movimiento, según la información publicada por Reuters y Gizmodo.

¿Cuáles son los riesgos para los bañistas y cómo se están gestionando?

Si bien el número de avistamientos aumentó, el riesgo para los bañistas sigue siendo bajo, según datos del Florida Museum of Natural History y la NOAA. La probabilidad de un ataque de tiburón se estima en 1 en 11,5 millones, frente a 1 en 1,2 millones en el caso de ser alcanzado por un rayo. Hasta el 5 de julio de 2026, el sitio TrackingSharks registró siete incidentes con tiburones en cinco estados: Florida, California, Georgia, Nueva York y Texas. Ninguno de los casos resultó fatal.

Las autoridades costeras han implementado medidas adicionales, como el monitoreo continuo con drones, la instalación de banderas de advertencia y la difusión de recomendaciones preventivas. De acuerdo con Joe Yaiullo, curador del Long Island Aquarium, “los tiburones se desplazan siguiendo a sus presas, lo que puede llevarlos a zonas de alta concentración humana durante el verano”.

Las recomendaciones para el público incluyen:

  • Evitar nadar en horarios de baja visibilidad, como al amanecer o al atardecer.
  • No ingresar al agua en presencia de grandes bancos de peces o focas.
  • Mantenerse alejado de áreas con avistamientos recientes o señales de advertencia.
Vista aérea de un tiburón nadando en aguas oceánicas. Al fondo a la izquierda, la Estatua de la Libertad y el horizonte de Nueva York. A la derecha, una playa y edificios.
Un tiburón nada en las aguas costeras con el perfil urbano de Nueva York y la costa de Nueva Jersey al fondo, generando atención en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen los científicos sobre el impacto del cambio climático en los tiburones?

El consenso científico apunta a que el cambio climático y el calentamiento oceánico están modificando la distribución y el comportamiento de los tiburones. Según Barry, líder de un estudio citado por UA News, “el desplazamiento hacia latitudes más altas responde a la necesidad de encontrar temperaturas óptimas para el desarrollo de los juveniles”. El rango preferido para los adultos de tiburón toro es de 26 a 30 ℃ (78,8 a 86 ℉), mientras que los juveniles pueden adaptarse a un rango de 20 a 34 ℃ (68 a 93,2 ℉).

El profesor Chris Lowe, director del Shark Lab de la Universidad Estatal de California, declaró para Fox Weather que los tiburones blancos evitan aguas que superan los 28 ℃ (82 ℉), lo que explica su desplazamiento actual. “Cuando los científicos encuentran tiburones en lugares inusuales para la época del año, se preguntan por las causas, y la temperatura suele ser el factor determinante”, explicó Lowe.

Tiburón nadando cerca de la superficie entre residuos plásticos y envases dispersos en agua turbia
Un tiburón se desplaza cerca de la superficie mientras flotan residuos plásticos y médicos en aguas turbias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este fenómeno a la biodiversidad y a las comunidades costeras?

La expansión de hábitats y el desplazamiento de tiburones hacia nuevas áreas tiene consecuencias para la biodiversidad marina y la interacción con las actividades humanas. De acuerdo con la NOAA, el establecimiento de nuevos criaderos en regiones como Carolina del Norte puede alterar la estructura de las comunidades marinas y la cadena alimenticia local.

Las comunidades costeras, por su parte, deben adaptar sus estrategias de seguridad y educación ambiental. El monitoreo permanente, la cooperación entre instituciones científicas y la divulgación de información precisa son herramientas clave para reducir riesgos y gestionar la convivencia entre humanos y grandes depredadores marinos.

¿Qué se espera para los próximos años?

Especialistas y organismos de investigación, como la NOAA y OCEARCH, anticipan que la tendencia al alza en los avistamientos de tiburones podría continuar si las condiciones de calentamiento oceánico persisten. Eventos climáticos extremos como El Niño y la acumulación de calor en la superficie marina pueden seguir modificando rutas migratorias y patrones reproductivos.

El monitoreo de datos y la actualización de protocolos de seguridad seguirán siendo prioritarios para las autoridades costeras y los científicos. El seguimiento de ejemplares marcados, la investigación sobre hábitos alimenticios y el análisis de la relación entre el clima y la fauna marina serán claves para entender y gestionar el fenómeno en el futuro próximo.

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